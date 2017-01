Dieb beklaut Rollstuhlfahrer Der Täter schlich sich im Kaufland-Markt an den Rollstuhlfahrer heran und stahl seine Gürteltasche mit Portemonnaie und Ausweisen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie mies ist das denn: Ein 54-jähriger Rollstuhlfahrer war am Montagabend im Kaufland an der Salzstraße in Coswig einkaufen. Währenddessen trat ein Unbekannter an den Rollstuhl und stahl aus dem Rucksack, der an der Rückseite des Rollstuhls befestigt war, die Gürteltasche mit Portemonnaie und Ausweisen des 54-Jährigen. Mit dem Diebesgut rannte der Täter in Richtung Eingang davon. Der Schaden wurde auf rund 50 Euro beziffert, teilt eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden am Dienstag mit.

Nun sucht die Polizei Zeugen, um den Dieb zu schnappen. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, trug dunkle Kleidung und hatte eine Mütze tief ins Gesicht gezogen. Angaben zur möglichen Nationalität des Täters machte die Polizei nicht. Zeugen, die weitere Angaben zu dem beschriebenen Dieb machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Meißen oder telefonisch unter (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. (SZ)

zur Startseite