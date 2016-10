Dieb auf frischer Tat ertappt

Dieb auf frischer Tat gestellt Ottendorf-Okrilla. Ein Laden-Detektiv hat am Dienstag in einem Baumarkt an der Grünberger Straße in Ottendorf-Okrilla einen Dieb auf frischer Tat erwischt. Er hatte beobachtet, wie der 28-Jährige mehrere Werkzeuge in seinen Rucksack steckte. Der Detektiv stoppte den Mann, bevor er den Markt verlassen konnte. Das Diebesgut im Wert von etwa 1 700 Euro wurde an den Eigentümer übergeben.

Audi gestohlen Schirgiswalde. Ein grauer Audi A 3 verschwand am Dienstagabend in Schirgiswalde. Der neun Jahre alte Pkw mit den amtlichen Kennzeichen UL-FW 140 stand an der Sohlander Straße. Der Zeitwert des Autos wurde mit rund 6 000 Euro beziffert. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet

Zeugen gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen eines rücksichtslosen Überholvorgangs auf der B 156, etwa auf Höhe des Bautzener Stausees. Die Fahrerin eines blauen Renault soll am Dienstag gegen 14.20 Uhr hier einen vor ihr fahrenden weißen Wagen – vermutlich einen Opel – mit Anhänger überholt haben. Just in diesem Moment jedoch sei ein schwarzes Auto entgegengekommen, sodass plötzlich alle drei Fahrzeuge nebeneinander fuhren. Nur durch Ausweichen des Fahrzeugs im Gegenverkehr und des zu überholenden Autos, habe eine Kollision verhindert werden können. Die Bautzener Polizei sucht nun Zeugen der riskanten Aktion. Angesprochen sind insbesondere die Fahrer der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge. Hinweise an das Polizeirevier Bautzen unter Telefon 03591 3560.

Hilfe für orientierungsloses Kind Kamenz. Hilfe von der Polizei brauchten am Mittwochmorgen ein Busfahrer und ein kleiner Junge in Kamenz. Der Fahrer des Busses einer Stadtlinie meldete sich, weil in seinem Gefährt ein Kind sitzen würde, das wohl falsch eingestiegen sei. Eine Streife des örtlichen Polizeirevieres brachte den Siebenjährigen nach Rücksprache mit seiner Mutter in seine Schule. Der Junge war versehentlich in den verkehrten Bus gestiegen und hatte so die Orientierung verloren.

Lack zerkratzt Putzkau. Etwa 2 000 Euro Schaden hat ein unbekannter Täter an einem Skoda hinterlassen. Der 26-jährige Fahrzeugführer hatte den Pkw am Dienstagvormittag auf einem öffentlichen Parkplatz an der Putzkauer Brauereistraße abgestellt. Als er etwa zwei Stunden später sein Auto wiederkam, musste der junge Mann feststellen, dass jemand den Lack der linken Fahrzeugseite zerkratzt hatte.