Die zwölf Lieblingslokale sind gewählt 26 Gaststätten aus der Oberlausitz bewarben sich 2017 – ein Dutzend sind Sieger unter lauter Gewinnern. Wer sie kennenlernen will, kann das hier – und bald in Löbau.

Die „Häuslerschenke“ in Rachlau war 2016 das Lieblingslokal der Oberlausitz. Stolz zeigen Gastwirt Frank Seeliger (links im Bild) und Küchenchef Rene Bellgardt die Sieger-Urkunde. Ein Jahr später müssen sie den Spitzenplatz abgeben. © Wolfgang Wittchen

Oberlausitz. War das spannend! Acht Wochen lang konnten Oberlausitzer und ihre Gäste im Internet ihr Lieblingslokal wählen. 26 Gaststätten aus der ganzen Region hatten sich beworben. 2252 Personen nahmen an der Abstimmung teil, so viele wie noch nie zuvor in der vierjährigen Geschichte der Lieblingslokal-Suche.

Erstmals hatte sich auch die Sächsische Zeitung an der Suche beteiligt. Heute präsentieren wir die zwölf Sieger – in der Reihenfolge ihrer Platzierung. Ein Unentschieden gab es auf Platz neun – zwei Restaurants erhielten exakt die gleiche Stimmenzahl. Wobei es in diesem Wettbewerb keine Verlierer gibt, denn alle Restaurants konnten an Bekannt- und Beliebtheit nur gewinnen.

Auf einer Auszeichnungsveranstaltung nahmen sie Anfang der Woche ihre Preise entgegen – eine Urkunde und eine Plakette, mit der sie in ihren Gasträumen für sich werben können. Noch wertvoller für die Lokale ist die öffentliche Präsenz, die sie durch den Wettbewerb erhalten. Diese Seite in der SZ ist ein Teil davon, ab sofort ist die Galerie der zwölf Lieblingslokale der Oberlausitz auch im Online-Auftritt der SZ zu finden. Dazu kommt die Verbreitung über weitere Medien und die Vorstellung der Lokale in der Oberlausitz-App. Ihr Betreiber Ronny Hausmann ist der Erfinder des Wettbewerbs. Mit im Boot ist von Anfang an der Dresdner Regionalverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). „Wir begleiten diesen Wettbewerb gern“, sagt Dehoga-Geschäftsführer Axel Klein. „Die Gäste sind der wichtigste Gradmesser für die Gastronomen. Und durch das Votum im Wettbewerb erhalten wir ein Feedback, wo sich die Gäste wohlfühlen.“

Weitere Unterstützer bei der Suche nach dem Lieblingslokal sind die Schlossbrauerei Fürstlich Drehna, die MarketingGesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien und die Industrie- und Handelskammer Dresden (IHK). Sie war es, die die Auszeichnungsveranstaltung im Quirle-Häusl Waltersdorf möglich machte. Und die IHK sorgt auch für den abschließenden Höhepunkt der Lieblingslokal-Wahl 2017: Wer die beliebtesten Wirtsleute der Oberlausitz kennenlernen möchte, schafft das zur Messe „Konventa“ Ende April in Löbau sozusagen auf einen Schlag. Dort präsentieren sie sich alle – von der Lautaer „Sachsenstube“ bis zum „Schützenhaus“ Dürrhennersdorf. Dazu verwandelt sich der Stand der IHK in eine Schauküche, in der sich die zwölf Gastronomen nacheinander vorstellen.

Inzwischen läuft die Planung für den Wettbewerb 2018, der noch deutlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen soll. Wer als Gastronom dieses Jahr nicht unter den Gewinnern ist oder gar nicht dabei war, hat dann eine neue Chance. Eindrücke von der Preisverleihung gibt´s im hier veröffentlichten Video.

