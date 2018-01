Die zwei Berufsleben von Andreas Lysk Der Bürgermeister von Weißkeißel ist seit fast vier Jahrzehnten mit der Müllverwertung in und um Weißwasser verbunden. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Andreas Lysk ist ehrenamtlicher Bürgermeister von Weißkeißel und Geschäftsführer der Niederschlesi-schen Entsorgungsgesellschaft. © André Schulze

Weißwasser. Andreas Lysk ist nicht nur langjährig ehrenamtlich als Bürgermeister in Weißkeißel aktiv, sondern auch seit fast vier Jahrzehnten beruflich mit der Müllverwertung in und um Weißwasser verbunden. Seit 2001 ist der 59-Jährige als Geschäftsführer der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft mbH (NEG) tätig. In vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein neues Gebäude in Weißwassers Südstadt bezogen. Wir haben nun mit ihm über seine beiden Berufsleben gesprochen.

Herr Lysk, in Weißkeißel geht es häufig im Kleinen auf gutem Wege voran. Vor allem, wenn Fördermittel beschafft werden können. Welche Förderungen hat Ihre Gemeinde erhalten?

Wir sind besonders froh, dass wir mit einer 75-prozentigen Förderung im Sommer die Erweiterung des Spielplatzes in unserer Kita „Feuerwehr Felicitas“ beginnen konnten. Der Gesamtkostenumfang hat etwa 100000 Euro betragen. Mit diesen Geldern entstehen ein Bolzplatz, ein Pavillon als schattige Sitzgelegenheit für Frühstück im Sommer und zum Basteln. Obendrein gibt es einen Abstellraum für Spielgeräte. Unsere Kita ist so etwas wie das Herzstück der Gemeinde, sie ist nahezu ausgelastet. Darüber bin ich ebenso froh wie die Gemeinderäte.

Auch im Freizeitpark gab es nach Verzögerungen nun endlich Ergebnisse. Wie sehen die aus?

Die baulichen Maßnahmen hatten sich in die Länge gezogen, weil die Fördermittelbescheide auf sich warten ließen. Inzwischen kam alles ins Lot. Was im Klartext heißt, wir konnten die öffentlichen Toiletten im Freizeitpark zum Dorffest fertigstellen, dazu auch noch ein Überdach, welches im Sommer gut geschützte Sitzgelegenheiten bietet, vor allem für unseren Jugendclub, und im Winter Abstellmöglichkeiten für unsere Gartenmöbel. Der Gemeinderat hatte im Dezember ja die Erneuerung der Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus beschlossen.

Gibt es verkehrspolitisch neue Erkenntnisse?

Leider nicht. Weder zur Umverlegung der Eisenbahnlinie durch den Tagebau Reichwalde noch zum Grenzzubringer vom Kreisverkehr Richtung Polen gibt es Neues zu berichten.

Was soll das Jahr 2018 der Gemeinde bringen?

Ich hoffe, es wird ein gutes Jahr. Jedenfalls wird die Freiwillige Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug bekommen. Ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W als Ersatz für den LO-Robur, Baujahr 1988, soll es werden. Der „LO“ verbleibt als historischer Bestand im Besitz der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist einsatzbereit und nach unserem Kenntnisstand der noch letzte existente im Landkreis Görlitz.

Vorgesehen ist auch die Anschaffung eines neuen „Multicar“ mit Frontmäher für unseren Bauhof.

Funktioniert das kulturelle Leben noch so wie immer?

Selbstverständlich, und gerade während der jüngsten Adventszeit ganz besonders. Da hatten wir zum 1. Advent wieder das Fest für unsere Kita im Dorfgemeinschaftshaus, da kam der Weihnachtsmann von der Feuerwehr, es gab Puppentheater, ein Lagerfeuer und viele kleine Überraschungen. Für unsere Kinder ist das immer ein Riesenerlebnis. Und wir brauchen nicht zu weit vorausschauen, die Vogelhochzeit in der Kita und das Zampern werfen bereits ihre Schatten voraus.

Herr Lysk, kommen wir nun einmal vom Bürgermeister zum NEG-Geschäftsführer, Ihrem eigentlichen Beruf. Wie fing das einmal an?

Ich habe beim juristischen Rechtsvorgänger als Kraftfahrer angefangen. Das war damals der VEB Stadtwirtschaft Weißwasser mit den Betriebsteilen Weißwasser und Spremberg, in denen der VEB für die Müllabfuhr zuständig war. Aus heutiger Sicht waren das Zeiten, über die wir mittlerweile lachen. Wer zum Beispiel eine Aschetonne hatte und eine blecherne Müllmarke kaufte, dann haben wir das entsorgt. Ansonsten war es üblich, den Müll in den Wäldern oder sonstwo zu verbringen. Das hat sich mit der Wende dann schlagartig geändert – bloß gut.

Was hat sich alles geändert?

Mit der Ländertrennung fiel das Spremberger Entsorgungsgebiet weg, zumal die Spremberger ohnehin diesbezüglich eigene Wege anstrebten. In Weißwasser haben wir eine geordnete Abfallentsorgung aufgebaut und zum 1. Januar 1991 gab es erstmals eine eigene Satzung mit Müllgebühren. 1993 wurde das Duale System mit getrennter Entsorgung von Wertstoffen eingeführt. Das ist noch heute so.

Sie hatten damals bereits in leitender Funktion maßgeblichen Anteil an der Umsetzung dieser Vorhaben. Welche Qualifizierungen durchliefen Sie dazu?

Ich habe zwei Fernstudien absolviert, einmal in der Fachrichtung Betriebswirtschaft und zum anderen in der Fachrichtung Verwaltungsrecht. Mit diesen Studienabschlüssen stand ich für den Aufbau einer geordneten Abfallentsorgung dem neuen Landratsamt Weißwasser schon frühzeitig zur Verfügung.

Zunächst war ich Amtsleiter der Betriebsstelle Müllabfuhr, ab 1993 Betriebsleiter des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft, und seit 2001 bin ich Geschäftsführer der NEG.

Die NEG ist heute ein leistungsfähiges kommunales Unternehmen und Dienstleister für die Entsorgung von Abfällen jeglicher Art. Worin liegen die Aufgaben im Einzelnen?

Die NEG ist Vertragspartner des Landkreises Görlitz für die Einsammlung und den Transport von kommunalen Abfällen. Wir haben in Weißwasser drei Standorte, das sind die Hauptverwaltung und ein Logistikstandort sowie die Kompostierungsanlage mit dem Abfall- und Wertstoffhof in der Muskauer Straße. In Niesky betreiben wir ebenfalls einen Logistikstandort mit einem Abfall- und Wertstoffhof. Unser Unternehmen beschäftigt durchschnittlich 60 Arbeitnehmer als Kraftfahrer, Anlagenpersonal sowie in der Verwaltung.

Das Personal wird regelmäßig geschult, um den ständig neuen Anforderungen einer modernen Abfallwirtschaft zu genügen. Als Entsorgungsfachbetrieb sind wir auch zertifiziert. Mit rund 30 Spezialfahrzeugen sichern wir täglich zahlreiche Entsorgungsdienstleistungen einschließlich Containerdiensten ab.

Wie werden Wertstoffe wie Papier oder Schrott vermarktet – und wohin geht der „unbrauchbare“ Rest?

Über einen privaten Mitgesellschafter, der die Rahmenverträge zu den Abfallentsorgungsanlagen abschließt. Papier und Schrott verbleiben überwiegend im Landkreis, anderer Restabfall und Sperrmüll als Abfall werden der Verbrennungsanlage in Lauta zugeführt.

Abschließend darf ich noch sagen, dass unser neues Verwaltungs- und Sozialgebäude mit Lkw-Werkstatt die wichtigste Investition der letzten Jahre war. Die Übergabe erfolgte am 23. Juni 2017.

Das Gespräch führte Jost Schmidtchen

