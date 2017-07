Die Zukunft kommt nach Riesa Selbstfahrende Autos, Drohnen, intelligente Uhren: Die Technik verändert unser Leben enorm, sagt ein Experte bei Neways.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Auto ohne Fahrer: Google entwickelt längst Technologien für selbstfahrende Autos. Auf dem Dach ist ein Lasersystem zur elektronischen Orientierung montiert. © Google/dpa Ein Auto ohne Fahrer: Google entwickelt längst Technologien für selbstfahrende Autos. Auf dem Dach ist ein Lasersystem zur elektronischen Orientierung montiert.

Magnus Kalkuhl, Experte für Zukunftstechnologien.

Vom Elektronik-Experten Neways gehen aus Riesa elektronische Bauteile in alle Welt. Der größte Arbeitgeber der Stadt dürfte von der Technisierung der Welt profitieren. Aber die könnte eine Kehrseite haben – und in anderen Branchen Arbeitsplätze kosten. „Wenn Maschinen unsere Arbeit machen“, war deshalb ein Vortrag betitelt, der jüngst bei einem Fachpodium einen Blick in die Zukunft wagte.

Neways hatte dazu Magnus Kalkuhl eingeladen, der erst Virenanalyst beim IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky Lab war und später die Erforschung neuer Prototypen und Technologien verantwortete. Heute hat Kalkuhl sein eigenes Unternehmen, die Ionwalk GmbH – dort beschäftigt er sich mit Zukunftstechnologien. Die können schneller als gedacht zum Alltag gehören, sagt der Experte. „Drohnen etwa waren vor 20 Jahren für Normalmenschen noch undenkbar. So was kannte man nur beim Militär. Heute gibt es die – samt Kamera – für unter 100 Euro bei Amazon.“

Und morgen? „Der Paketbote wird sich nicht freuen. Denn die Drohne wird immer schneller sein als jeder Stau.“ So wie die Drohne den Paketboten ersetzen könnte, löst die Smartwatch als elektronisches Zugangs- und Bezahlmittel vielleicht schon bald Schlüsselbund und Portemonnaie ab. Hersteller von Brieftaschen dürften damit Angst um ihr Geschäftskonzept bekommen. Auch Taxi- oder Lkw-Fahrer sollten sich Gedanken machen, findet Kalkuhl. Für ihn stellt sich gar nicht die Frage, ob sich selbstfahrende Autos durchsetzen. „Die Frage ist, ob in 20 Jahren überhaupt noch jemand selbst Auto fahren darf!“

Zwar könnten auch erfahrene Menschen sicher steuern. „Aber wer schon 15 Stunden hinter dem Steuer sitzt oder unter Stress steht, ist kein guter Autofahrer mehr“, sagt der Ionwalk-Chef. Seiner Meinung nach werden Lkw-Fahrer die ersten Opfer der Automatisierung – wenn auch nicht alle auf einmal. So könnten Menschen den Lkw vom Werk aus noch durch die Altstadt steuern. „An der Autobahnauffahrt aber werden sie aussteigen und den Lastzug allein navigieren lassen. Der kann Tag und Nacht durchfahren, bevor ihn am Zielort ein Mensch an der Abfahrt abholt.“

Bleibt das ethische Problem: Was passiert, wenn das selbstfahrende Auto mal nicht mehr bremsen kann, weil ihm ein Kind in den Weg läuft: Soll es dann das Kind überfahren oder auf den Bürgersteig ausweichen, wo vielleicht ein Rentnerpaar steht? Das sei noch zu regeln. Aber automatisches Fahren werde im Vergleich zu heute weniger Menschenleben kosten. „Ganz klar!“ Und wer aus Spaß dann immer noch selbst Auto fahren wolle, dürfe das auf speziell dafür eingerichteten Strecken.

Pakete packen bei Amazon dürfte dann wohl kaum noch jemand: Das können Roboter-Prototypen schon heute. Streiks sind damit dort Geschichte. „Roboter brauchen auch keinen Urlaub und werden nicht krank.“ Selbst Lehrer sollten sich Gedanken um ihren Job machen: Mit der passenden Software lässt sich schon heute Wissen vermitteln und abfragen. Die technische Entwicklung werde die Arbeitswelt reformieren. Doch dürfe man darauf nicht wie die Weber reagieren, die im 19. Jahrhundert die neuen Webstühle zerstörten, weil sie ihnen die Arbeitsplätze nahmen: Die Entwicklung lasse sich nicht aufhalten – es komme darauf an, sich ihr offen zu stellen.

zur Startseite