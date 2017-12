Pirnaer Adventskalender Die Zügel in der Hand Wie lebten die Pirnaer zu Canalettos Zeiten? Türchen 21: der Kutscher.

Aus dem 21. Türchen unseres Pirnaer Adventskalenders schaut Theo Reile (5) aus Struppen als Kutscher. © Marko Förster

Pirna. Tragekörbe und Handkarren, das waren Mitte des 18. Jahrhunderts die meistgenutzten Transportmittel in Pirna. Was aber, wenn ein größerer Transport über eine weitere Strecke anstand? Die Mehrzahl der Pirnaer Bürger hatte keine eigene Kutsche, denn auf den kleinen und dicht bebauten innerstädtischen Grundstücken fehlte schlicht der Platz, Pferde zu halten. Also war man auf Lohnkutscher angewiesen, die vor allem in den Vorstädten ansässig waren. Die Fuhrleute übernahmen Transportaufgaben gegen Bezahlung. Sie transportierten Rohstoffe und Erzeugnisse für die Handwerker und allerlei Ware für die Pirnaer Händler.

Eine Besonderheit in Pirna waren die Steinfuhrleute. Sie hatten sich darauf spezialisiert, Sandsteine aus den Brüchen in Struppen, dem Lohmgrund, Rottwerndorf, dem Liebethaler Grund und anderen Abbruchgebieten zur Niederlage an die Elbe zu transportieren, wo die Steine dann auf Schiffe verladen wurden. Sie bewältigten aber auch Transporte über Land bis nach Dresden und darüber hinaus. Die speziellen Steinwagen mit niedrigen, besonders breiten Rädern und starken Naben waren für schwere Lasten ausgelegt. Die Steinwagen waren mit mindestens zwei kräftigen Pferden bespannt. Nicht selten mussten aber auch Blöcke von mehreren Kubikmetern Größe über Land bewegt werden. Dann spannten die Fuhrleute sechs oder sieben Paar Pferde vor den Wagen. Es sind aus dem 19. Jahrhundert sogar Transporte überliefert, für die 30 Pferde nötig waren.

Die ohnehin schlechten, unbefestigten Landstraßen litten sehr unter den schweren Steintransporten. Die Bevölkerung in den Dörfern, die für die Unterhaltung der Wege verantwortlich war, wetterte entsprechend. Nicht selten gab es Unfälle durch brechende Speichen und umkippende Wagen. Auch für die Pferde waren die Sandstein-Fuhren eine große Belastung, die Steinfuhrleute galten als rau und unbarmherzig im Umgang mit den Tieren.

zur Startseite