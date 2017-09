Die Zittauer Tafel erhält einen eigenen Garten Seit Kurzem bekommen die Zittauer Kunden der Tafel frisches Gemüse direkt aus der Stadt.

Marina Zeyrek gießt die Gurken im neuen Garten des bao Schulungszentrums. © matthias weber

Marina Zeyrek und ihre neun Mitstreiter haben schon im ersten Jahr reichliche Ernte. Seit März arbeiten sie auf dem circa 1200 Quadratmeter großen Grundstück an der Äußeren Weberstraße in Zittau. Da sah es dort noch ziemlich verwildert und verwahrlost aus. Jetzt, zum Ende des Sommers, ist der Garten beinahe fertig und es wachsen nicht nur Gurken, sondern auch Radieschen, Salat, Rosenkohl und viele andere Gemüse und Kräuter.

Angelegt wurde der Garten für einen ganz besonderen Zweck. Alles, was hier wächst, kommt direkt der Zittauer Tafel und damit Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen zugute.

Frank Grübe, der Leiter der Oberlausitzer Tafel, ist sehr froh über diesen Garten. Frische Lebensmittel seien sehr gefragt. Die Tafel bezieht normalerweise Ware, die sonst weggeworfen werden würde. Aber gerade Gemüse und Obst seien dann oft nicht mehr verwendbar. Außerdem könne man nie vorhersagen, was man bekomme. Grübe will das nicht kritisieren. „Die Märkte geben ab, was sie können“, sagt er. Die Zusammenarbeit sei gut.

Doch nun könne die Ernte aus dem Tafel-Garten ausgleichend wirken und für ein kontinuierlicheres und frischeres Angebot sorgen. Die neue Quelle hat auch einen erfreulichen Nebeneffekt. Oft komme es vor, dass das gespendete Gemüse nicht mehr verwendbar ist. Das mussten die Tafelmitarbeiter bisher immer kostenpflichtig entsorgen lassen. Doch nun können sie es hierher zum Kompostieren bringen. Auch bekomme die Tafel ab und zu Samen oder auch zum Beispiel Erdbeerpflanzen. Die könnte man zukünftig gleich für den neuen Garten verwenden.

Das passt auch perfekt zum Nutzungskonzept. Projektleiter Felix Eschrich erinnerte sich an ein Prinzip aus seinem Studium und plante ihn nach den Richtlinien der Permakultur. Damit will man die natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen. Ziel ist die Schaffung von dauerhaft funktionierenden und naturnahen Kreisläufen und so stehen im Hochbeet Kürbisse und Mangold friedlich nebeneinander. Die ausgezupften Stängel der Tomaten kommen nicht auf den Kompost, sondern bleiben als Dünger auf dem Beet liegen. Der Garten wird komplett ohne Chemie bearbeitet. Das macht nicht unbedingt mehr Mühe, weil sich in so einem naturnahen Garten auch die Nützlinge wohlfühlen und nebenbei Schädlinge in Schach halten.

Die Idee für den Tafel-Garten kam aus dem Zittauer Jobcenter. Umgesetzt hat sie Dorit Klemm, die Leiterin des Schulungszentrums der BAO. Sie hatte schon länger nach einem neuen Projekt mit der Stadt Zittau gesucht, sagt sie. Viele gemeinsame Projekte zeugen inzwischen von der guten Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung (siehe Kasten). Auch beim jüngsten habe bisher alles reibungslos geklappt. Sogar der Bauwagen, der demnächst auf dem Grundstück stehen wird, kam von der Stadt.

Nun muss das neue Angebot nur noch von den Tafel-Kunden angenommen werden. In diesem ersten Jahr sei vieles noch ein Experiment, sagt Felix Eschrich. Doch sie wollen sich so weit wie möglich nach dem richten, was sich die Leute wünschen.

Projekte der bao GmbH

Sinnesgarten an der Pfarrstraße, mit Kräuterbeet, Bänken, Klettergerüst und Insektenhotel, 2015

Fliegenpilze im Westpark, 2016

Hinweisschilder für Hundebesitzer an der Weinauallee, gegen die Überhandnahme der Hinterlassenschaften von Zittauer Hunden, 2015

Bürgerpark in Zittau-Nord, Sitzbänke aus Beton, 2015

Läufer-Silhouetten am Eingang des Weinau-Stadions, die sogenannte „rote Welle“, 2014

