Die Zittauer Narren gehen aufs Land Der ZKC lädt am Sonnabend im Volkshaus zum Nachtwäscheball. Ein Bauer sucht dort seine Frau. Ob er sie findet, ist noch geheim.

Narren beim Empfang des Rathausschlüssels am 11.11.2017 © SZ/Archiv

Unter dem Motto „Den Narren wird´s ganz flau, der Bauer sucht ´ne Frau“ laden die Narren des Zittauer Karnevalsclubs (ZKC) am Sonnabend ab 19.19 Uhr mit dem Nachtwäscheball zum Scheunenfest. Die Proben für das Programm laufen auf Hochtouren, der Saal im Volkshaus wird derzeit dekoriert, berichtet ZKC-Präsident Jens Meurich. Neben den Vereinsmitgliedern legen auch Eltern, deren Kinder in der Funkengarde mitmachen, Hand an.

Wie das diesjährige Programm aussieht, schildert Jens Meurich in etwa so: Ein Bauer sucht über Anzeigen und Prospekte eine Frau, findet aber keine, bis er sich mit dem Fernsehen und diversen Promis einlässt. Den Bauern spielt Steffen Kugler, insgesamt sind acht Narren und die Funkengarde im Programm zu sehen. Für welche Promifrau sich der einfältige Bauer letztendlich entscheidet und ob es ein Happy End gibt, darüber schweigt der Obernarr.

Dem Nachtwäscheball am Sonnabendabend folgt am Sonntagnachmittag der Robur-Fasching, zu dem auch viele Senioren eingeladen sind. Der Seniorennachmittag beginnt bereits um 15 und endet spätestens gegen 20 Uhr. Nach dem Verkehrten Ball und dem Kinderfasching, der um 15 Uhr beginnt, am letzten Januarwochenende, gibt es am Faschingsdienstag im Februar noch geschlossene Veranstaltungen mit den Zittauer Werkstätten für Behinderte und mit Schülern von Zittauer Schulen, die das Angebot des ZKC im Rahmen der Winterferiengestaltung nutzen. Karten für alle öffentlichen Veranstaltungen gibt es in der Bäckerei Schedel, direkt neben dem Volkshaus, im Café Schedel am Rathausplatz, in der Seegerschänke und in der Zittauer Tourist-Information am Markt.

Nach vielen faschingsfreien Jahren brachte der ZKC in neuer Formation den Fasching 2015 wieder nach Zittau zurück, nachdem er mit Schließung des Volkshauses nach der Wende sein Treiben eingestellt hatte. 2013 gab der letzte Faschingsclub im Ortsteil Hirschfelde auf. Zuvor war schon der legendäre Mensa-Fasching eingestellt worden. Ganz ohne Fasching blieb Zittau jedoch nicht, weil der Hörnitzer Faschingsclub seine Veranstaltungen in die Diskothek „Jam Dance Base“ in Eichgraben verlegte, nachdem ihm sein Domizil, das „Stadt Zittau“ in Hörnitz, wegen Baufälligkeit abhandengekommen war.

zur Startseite