Die Zeit steht still Die Uhr an der Klosterkirche Riesa lief bisher seit mehr als 25 Jahren problemlos. Am Mittwoch jedoch sorgte sie für minutenlanges Geläut.

Defekt: die Uhr auf dem Turm der Klosterkirche in Riesa. © Sebastian Schultz

Riesa. Ein Defekt an der Uhr der Klosterkirche hat am Mittwochmorgen für minutenlanges Geläut gesorgt. Nachdem einige aufmerksame Bürger die Kirchgemeinde informiert hatten, sah die sich gezwungen, der Uhr vorerst den Strom abzudrehen. Die Zeit am Rathausplatz steht damit im übertragenen Sinne für einige Tage still. „Die zuständige Uhrenfirma kann erst am Montag kommen und schauen und vielleicht auch noch nicht gleich reparieren“, teilte Andreas Wolf vom Pfarramt mit. „Die Uhr lief bisher seit mehr als 25 Jahren problemlos.“ (SZ/stl)

zur Startseite