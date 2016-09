Die Zeit ist reif Ab diesem Wochenende zeigen die Erntekronen die Dankbarkeit der Bauern. Die Erträge aber sind durchwachsen.

Familie Ladusch (von links: Ramona, Armin, Steffen, Holger, Kristin) lädt seit 17 Jahren zur Erntedankfeier auf ihren Bauernhof ein. © André Schulze

Noch die grün-roten Schleifen an die Seite gesteckt, dann ist die Erntekrone fertig. Am Sonntag wird sie die Kirche schmücken. Ramona Ladusch und die Kirchenfrauen der Gemeinde Kreba-Neudorf haben sie in diesem Jahr runderneuert. „Neu ist, dass immer etwas Frisches in die Krone gehängt wird“, erzählt sie. In diesem Jahr macht ein Sträußchen Buchsbaum den Anfang. 15 Jahre hat die alte Krone ihren Dienst als Schmuckstück getan.

Doch der Bauernhof Ladusch engagiert sich nicht nur bei den Vorbereitungen zum Erntedankgottesdienst. Zum 17. Mal feiert Familie Ladusch zu diesem Anlass ihr Hoffest. „In manchen Jahren sind mehrere Tausend Besucher zu uns gekommen“, sagt Ramona Ladusch. Das sei immer ein wenig vom Wetter abhängig. Der Vorabend am Sonnabend wird immer mit Tanz im Festzelt begangen. Der Sonntag dann steht ganz im Zeichen des Kürbis.

Besonders danken für die Ernte naturgemäß die Landwirte. Die hat in diesem Spätsommer einem Abenteuerroman geglichen: Nach zunächst schlechten Vorzeichen blieb es lange spannend, bis sich die Ernte in ein gutes Ende retten konnte. „Die Niederschlagsmengen lagen im Juni in vielen Regionen Sachsens deutlich über den Normalwerten“, erklärt der Sächsische Bauernverband dazu in seinem Erntebericht. „Glücklicherweise hatte sich das Wetter in den letzten Augusttagen und Anfang September gebessert.“ Deshalb kämen die meisten Betriebe in Nord- und Ostsachsen auf gute Getreideerträge.

Reinhard Keller, Leiter der Agrargenossenschaft See, bestätigt diese Beobachtungen. „Der Sommer ist durchwachsen gewesen, aber eigentlich sind wir mit den Erträgen zufrieden“, sagt er. Die geernteten Mengen einiger Getreidesorten wie Winterweizen und -gerste liegen über dem Plan des Landwirtschaftsbetriebs. Die Maisernte ist noch nicht abgeschlossen, aber auch hier sehe es gut aus.

Nicht alle Bauern haben es allerdings so gut erwischt, einige haben neben dem wechselhaften Wetter mit Unkraut zu kämpfen gehabt, das alles überwuchert hat. Der Sächsische Bauernverband teilt hierzu mit: „Auch war nicht immer im entsprechenden Maße die Befahrbarkeit der Flächen gegeben, damit war es auch nicht immer möglich, termingenau die Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen durchzuführen.“Wenn der Boden nass ist, darf keine schwere Technik darauf fahren, da er sich sonst verdichtet. Bekommt das Getreide keinen Vorteil, bedeckt Unkraut schnell den Boden. Allgemein schlechter als in anderen Jahren ist die Rapsernte ausgefallen.

Überhaupt nicht zufrieden sind die Landwirte in ganz Deutschland mit den Preisen, die sie für ihre Ernte erzielen können. „Sie liegen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres und verschärfen damit die wirtschaftliche Situation“, so der Sächsische Bauernverband, „insbesondere in den Betrieben, die durch den katastrophalen Preisverfall bei Milch und Schwein schon stark gebeutelt sind.“

Eine besonders gute Saison ist es aber für den Kürbis gewesen. Daher passt das Motto des Hoffests bei Laduschs perfekt. Hier wird am Sonntag der größte Kürbis der Umgebung gesucht. „Vielleicht kommen ja auch Kürbisse, die beim Kürbiswiegen in Ludwigsdorf dabei waren“, sagt Ramona Ladusch. Außerdem wählt die Festgemeinschaft den kreativsten Kürbis, den Kinder gestaltet haben. Beim Schätzkürbis können die Gäste ihr Augenmaß beweisen und eine Weihnachtsgans gewinnen.

