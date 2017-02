„Die Zeit arbeitet für die Wölfe“ Axel Gomille macht seit 2008 Filme und Fotos mit Wölfen. Dafür fährt er in die Lausitz, aber auch nach Asien.

Der Tierfotograf hat den ersten Bildband mit hiesigen Tieren veröffentlicht. © Axel Gomille Der Tierfotograf hat den ersten Bildband mit hiesigen Tieren veröffentlicht.

Ein junger Wolf, ein sogenannter Jährling, blickt in Nochten direkt in Axel Gomilles Kamera.

Wolfsfotograf Axel Gomille hat im vergangenen Sommer das erste Buch nur mit Bildern von Wölfen in Deutschland veröffentlicht. Der Titel ist „Deutschlands wilde Wölfe“. Viele dieser Bilder sind in der Lausitz entstanden. Noch vor Weihnachten ist das Werk des ZDF-Redakteurs und Tierfotografen vergriffen gewesen. Nun ist das Buch wieder erhältlich. Die SZ hat mit dem Autor über das Fotografieren gesprochen.

Sie kommen gerade aus dem Ausland zurück. Wo sind Sie gewesen?

Ich war in Indien und habe dort unter anderem auch Wölfe fotografiert. Leoparden, Wildesel und Wölfe sind der Schwerpunkt meiner Reise gewesen. Erstaunlicherweise habe ich tatsächlich Fotos von Wölfen bekommen. Sie sind sehr selten und extrem schwierig zu finden. Das ist eine andere Unterart als hier bei uns, schlank und hochbeinig. Und eben sehr selten zu sehen. Ich habe das letzte Mal dort einen Wolf vor zwanzig Jahren gesehen und jetzt sogar ganz gute Bilder hinbekommen.

Dann haben Sie vermutlich viel auf der Lauer gelegen.

Nein, ich glaube fast, dass ich Glück hatte. Ich war in einem Gebiet, von dem ich gehört hatte, dass es dort ein paar Sichtungen gab. Als ich dorthin kam, hat sich das bestätigt. Ein Tier zu sehen, heißt aber noch nicht, dass ein gutes Foto gelingt. Aber das ist etwas, worauf ich häufig keinen Einfluss habe. Ich investiere viel Zeit und fotografiere am Ende einen Wolf, der in schlechtem Licht in 300 Metern Entfernung über den Weg springt. Das ist dann kein gutes Foto. Damit kann ich leider nicht viel anfangen. Dann muss ich noch mehr Zeit investieren, bis sich eine Gelegenheit ergibt, bei der dann alles passt.

Verlieren Sie dabei manchmal die Geduld?

Tierfotografen müssen auch gut mit Misserfolgen umgehen können. Wenn ich Wölfe fotografieren will, suche ich sie nicht in ihrem Versteck auf, die Störung für die Tiere wäre zu groß. Ich warte an einer Freifläche, die an den Wald angrenzt. Ich war zum Beispiel viel auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz – mit den entsprechenden Genehmigungen natürlich. Dort habe ich etwa an Brandschutzstreifen gewartet. Dann kann man Glück haben oder Pech.

Sie haben Biologie studiert. Hilft Ihnen das als Tierfotograf?

Ich bin Zoologe, also Tierkundler, und es ist wichtig, viel über die Tiere zu wissen. Ebenso wichtig ist aber die Erfahrung. Wenn ich mich auf die Lauer lege, muss ich wissen, wann es sich lohnen kann, an welcher Stelle Zeit zu investieren. Dafür muss ich etwas über das Tier, sein Verhalten und seinen Lebensraum wissen. Es kann viel Zeit sparen, sich nicht auf aussichtslose Sachen einzulassen. Die Kenntnisse, die ein Studium vermittelt, helfen da kaum. Der Schwerpunkt liegt heute eher bei verschiedenen Tätigkeiten im Labor. Natürlich ist das auch wichtig. Etwa, um genetische Proben von Wölfen untersuchen zu können. Aber mich hat immer die Arbeit im Freiland mehr interessiert. Ich wollte etwas mit den lebenden Tieren am Stück zu tun haben und nicht nur mit Essenzen im Reagenzglas.

„Wölfe im Visier“, einer Ihrer Dokumentarfilme als Filmemacher für das ZDF, hat einen Preis gewonnen. Er ist vor allem in der Lausitz gedreht. Wie entsteht so ein Film?

Ich bin meistens mit Forschern unterwegs, die selbst etwas untersuchen und einer Frage nachgehen, und porträtiere deren Arbeit. Durch die Forscher können wir viele interessante Dinge erfahren. Natürlich ist es trotzdem immer sehr schön, wenn Wölfe im Bild zu sehen sind. Bei dem angesprochenen Wolfsfilm waren die Wolfsszenen aber nicht von mir, sondern stammten fast alle von dem Tierfilmer Sebastian Koerner. [Anmerkung der Redaktion: Der Tierfilmer Sebastian Koerner ist unter anderem als freiberuflicher Mitarbeiter für das Lupus Institut tätig] Ich finde es immer schön, wenn ich mit guten Leuten zusammenarbeiten kann, denn ich filme selten selbst. Bei den Filmen bin ich eher für Buch und Regie zuständig.

Was braucht mehr Zeit, Fotografieren oder Filmen?

Bei den Wölfen habe ich mehr Zeit beim Fotografieren verbracht als beim Filmen. Wir hatten ja die Aufnahmen von Sebastian Koerner, ich bin dann immer nur für ein paar Tage in die Lausitz gefahren, denn Drehtage mit einem Fernsehteam sind recht teuer. Dort habe ich dann die Szenen mit den Menschen gedreht, mit Schäfern gesprochen und war mit Forschern draußen. Mit den Menschen kann man sich verabreden, das ist relativ schnell zu machen. Der große Zeitaufwand ist, die Wölfe zu fotografieren. „Deutschlands Wilde Wölfe“ habe ich zum großen Teil selbst illustriert. Ich bin sehr dankbar, dass ich auch einige Fotos von anderen Fotografen verwenden durfte, von Motiven, die ich selbst noch nicht in dieser Form fotografieren konnte. Immerhin habe ich über einen Zeitraum von acht Jahren Wölfe fotografiert. Wegen dieser langen Zeit und meiner vielen schönen Erlebnisse in der Natur hat das Werk eine ganz besondere Bedeutung für mich.

Wie lange waren Sie in der Lausitz für „Deutschlands wilde Wölfe“?

Oh, ich habe sehr viel Zeit in der Lausitz verbracht. Ich war immer mehrere Wochen im Sommer da, häufig auch mit meiner Familie. Tagsüber haben wir Ausflüge gemacht, abends war ich bei den Wölfen. Ich war aber auch alleine immer wieder gezielt da. Insgesamt waren es mehrere Monate über die Jahre seit 2010 verteilt. Ich war auch viel in Sachsen-Anhalt. Dort habe ich mehr Glück mit den Fotos gehabt. In meinem Buch stammen rund ein Drittel der Fotos aus der Lausitz.

Wie sehen Sie das Verhältnis der Menschen in der Lausitz zu den Wölfen?

Mein Eindruck ist, dass hier vieles richtig läuft. Die Wölfe sind ja hier schon so lange wie nirgendwo sonst in Deutschland. Und viele Menschen haben mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass die Wölfe ihren Alltag und ihr Leben überhaupt nicht beeinflussen. Am Anfang war die Verunsicherung natürlich groß. Die Menschen wussten nicht, was auf sie zukommt. Das hat auch mal zu hitzigen Stammtischdebatten geführt. Sie wussten nicht, ob sie im Wald noch Pilze suchen können oder fürchteten um die Sicherheit ihrer Kinder. Aber letztlich passiert nichts. Und wenn die Menschen diese Erfahrung machen, dann beruhigt sich alles wieder, und auch die Stammtischgespräche werden wieder leiser. Die Zeit arbeitet für die Wölfe.

Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit den Wölfen?

Ich selbst habe inzwischen über zweihundert Mal wildlebende Wölfe in Deutschland gesehen. Meine Erfahrung ist, dass Wölfe extrem scheu sind und es sehr schwer ist, ihnen nahe zu kommen. Und sie haben wesentlich bessere Sinne als wir. Wenn sie mich bemerkt haben, liefen sie weg. Ich habe keine einzige brenzlige Situation erlebt, nicht einmal im Ansatz.

Wie sind Sie darauf gekommen, sich den Wölfen in Deutschland zu widmen?

Ich habe ja das große Privileg, viel herumzukommen. Mich interessiert auf der ganzen Welt, wie Menschen Seite an Seite mit potenziell gefährlichen Tieren leben. Wie kann so eine Nachbarschaft gelingen? Diese Frage hat sich lange bei uns nicht gestellt, weil es solche Tiere nicht mehr gegeben hat. Als die Wölfe wieder eingewandert sind, war mir klar: Ich will dabei sein und miterleben, was passiert. Die große Herausforderung ist, dass die Wölfe lange verschwunden waren. In Afrika oder Asien müssen sich die Menschen seit Generationen mit Löwen oder Tigern arrangieren. Wir in Deutschland hatten mehrere Generationen von Menschen, die ganz bequem ohne Wölfe leben konnten. Wenn die Wölfe da sind, kann die Tätigkeit für Tierhalter wieder schwieriger werden. Mich interessiert sehr, wie das Zusammenleben funktionieren kann – trotz der Schwierigkeiten.

