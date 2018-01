Die Wut der Heimatlosen Bashar ist Palästinenser. In Dresden organisiert er seine Landsleute zum Protest. Warum Judenhass für ihn trotzdem tabu ist.

Bashar Saleh war noch nie in Palästina, kämpft in Dresden aber trotzdem für die Freiheit des Landes.

Allahu Akbar al-Quds!“ hallt es vielstimmig über den Wiener Platz vor dem Dresdner Hauptbahnhof. Ein Pulk hat sich gebildet, um die 200 Menschen. Sie schreien und singen auf Arabisch, tragen Transparente mit der Aufschrift „Stoppt den Krieg in Palästina!“ und „Jerusalem ist die Hauptstadt von Palästina“, dazu Flaggen in den Nationalfarben des umkämpften Landes in Nahost. Passanten huschen vorbei, verschreckte, grimmige Blicke. Mitten im Weihnachts-Shopping holt sie die Weltpolitik ein. „Allahu Akbar!“ – die Worte sind für die meisten Deutschen längst zum Inbegriff islamistischen Terrors geworden. Doch es bleibt friedlich heute. Keine Israel-Fahnen brennen wie unlängst in Berlin. Keine antisemitischen Hass-Tiraden. Und doch ist ihr Zorn deutlich spürbar. Der Zorn über die einseitige Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch US-Präsident Donald Trump – ungeachtet ihres völkerrechtlichen Status als besetzte Stadt.

„Wie kann Trump etwas verschenken, das ihm nicht gehört? Sie können mir doch auch nicht einfach etwas schenken, das Ihrem Nachbarn gehört“, ruft Bashar Saleh aufgewühlt. Der 24-Jährige hat die Dresdner Demo organisiert. Bashar, leidenschaftlicher Rapper, hat noch nie einen Fuß auf palästinensischen Boden gesetzt. 2015 kommt er mit seinem sechsjährigen Bruder als Flüchtling aus Syrien über die Balkan-Route nach Dresden. Doch seine Heimat, so sagt er, sei Palästina. Seine Geschichte ist die der meisten Palästinenser. Es ist eine Geschichte von Flucht, Vertreibung und dem Gefühl, nirgendwo wirklich zu Hause zu sein. Aber auch der Sehnsucht nach einer fernen Heimat und der Ohnmacht angesichts des nie enden wollenden Krieges in Nahost mit seinen inzwischen Zehntausenden Toten.

All das findet Ausdruck in seinen Songs, die er im Internet als „MC Peace“ veröffentlicht, politische Songs, aus denen Trotz, aber auch eine tiefe Hoffnungslosigkeit sprechen. Es gehe ihm um Frieden für Palästina, erklärt Bashar. Und um eine Chance auf Heimkehr für Menschen wie ihn. „Ich demonstriere nicht gegen Juden oder Israel. Juden sind meine Brüder. Wir alle glauben an denselben Gott, für uns alle ist Palästina heiliges Land.“

Doch statt in Frieden lebt mittlerweile die fünfte Generation Palästinenser wie Gefangene im eigenen Land, die andere Hälfte ist in alle Welt verstreut. Ihre Schicksale ähneln paradoxerweise jenen der Juden in der europäischen Diaspora. Und wie sich einst aus der jüdischen Agonie heraus Terror in Gestalt der frühen paramilitärischen Siedlergruppen in Palästina nährte, entwickeln sich auch die besetzten palästinensischen Gebiete und die Flüchtlings-Camps ringsum zu Brutstätten des Radikalismus.

Doch wo endet Widerstand, und wo fängt Terror an? Die Trumps und Netanjahus – für Bashar sind sie die eigentlichen Terroristen, die den Konflikt immer wieder anheizen. In seinen Liedern ruft er auch zum Widerstand auf, zum bewaffneten Kampf für die Freiheit Palästinas. Denn ohne Freiheit kein Frieden. In den Augen vieler Israelis ist aber genau dieser Kampf bereits Terror. Darin zeigt sich das ganze Dilemma dieses Konfliktes.

Wie schon seine Eltern wird Bashar als Flüchtling geboren – im Palästinenser-Camp Jarmuk am Rande der syrischen Hauptstadt Damaskus, rund 60 Kilometer nördlich der syrisch-israelischen Grenze. Allein hier leben fast 150 000 Palästinenser, die in den Jahren nach der Gründung Israels 1948 aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Bis das Camp im April 2015 vom IS überrannt wird. Panisch ergreifen die meisten Bewohner die Flucht. „Sie haben viele getötet“, erzählt Bashar in seiner kleinen Dresdner Wohnung, die er seit seiner Anerkennung als Flüchtling gemeinsam mit Nur, seiner jungen Frau, bewohnt. Sein Deutsch ist wackelig, aber er weigert sich beharrlich, ins Englische zu wechseln. Hässliche Narben verunzieren sein rechtes Bein – Schusswunden. „Sie wollten mich töten, wegen Kollaboration mit dem Westen“, erzählt der gläubige Moslem erstaunlich gefasst. Seine „Vergehen“: Für eine UN-Schule arbeitete er als Musiklehrer, für das Rote Kreuz als Ersthelfer im Kriegsgebiet.

Eigentlich ist es ein gutes Leben in Jarmuk. Doch der sorglose Alltag trügt, denn auch in Syrien sind Palästinenser nur geduldet. Staatsbürger können sie in der Regel nicht werden. Bashar hat keinen syrischen Pass, nur eine Art Ausweis, auf dem als Nationalität „Palästinenser“ vermerkt ist. Auch einen palästinensischen Pass besitzt er nicht. „Wir sind Staatenlose. Palästina dürfen wir nicht betreten, denn Israel verbietet es uns.“

Seit 1988 ist Palästina ein Staat und als solcher von über 130 Staaten sowie seit 2012 auch von der UNO anerkannt. Doch weder Israel noch die meisten westlichen Staaten haben sich dem angeschlossen. Auch Deutschland nicht. Die israelische Politik der Landnahme und Destabilisierung zielt zudem seit Jahrzehnten auf die Verhinderung von Souveränität und Staatlichkeit, wie etwa der Schweizer Publizist Micha Brumlik oder der jüdische US-Historiker und Rabin-Biograf Gershom Gorenberg kritisierten. 2016 legte der Siedlungsbau im von Israel seit 1967 teilweise besetzten Westjordanland abermals um 40 Prozent zu. Im ebenfalls besetzten arabischen Ostteil Jerusalems, den die Palästinenser als Hauptstadt beanspruchen, leben neben 300 000 Palästinensern mittlerweile rund 200 000 israelische Siedler. „Durch die Anerkennung ganz Jerusalems als Hauptstadt Israels durch Trump haben wir dort ja praktisch keine Rechte mehr“, befürchtet Bashar Saleh. Dass viele arabische Staaten in Retour Ostjerusalem unlängst als palästinensische Hauptstadt anerkannten – für ihn nur konsequent, tatsächlich wohl eher ein symbolischer Akt.

Um heute dorthin zu gelangen, wo einst seine Großeltern lebten, müsste Bashar nach Israel reisen – was das von einer Koalition aus rechtsgerichteten und ultraorthodoxen Kräften regierte Land ebenso verweigert wie ein grundsätzliches Rückkehrrecht für die inzwischen vier bis fünf Millionen palästinensischen Flüchtlinge. Das Städtchen Tiberias, am See Genezareth gelegen und über Jahrhunderte arabisch geprägt, wurde 1947 mit der UN-Teilungsresolution 181 dem neu zu gründenden Staat Israel zugeschlagen, die dort lebenden vorrangig muslimischen Araber im kurz darauf ausbrechenden israelischen Unabhängigkeitskrieg großteils vertrieben.

Der politische Zionismus, jene ausgangs des 19. Jahrhunderts von dem ungarischen Juden Theodor Herzl begründete jüdisch-nationalistische Bewegung, bildet bis heute die Grundlage des israelischen Selbstverständnisses und dessen international umstrittener Palästina-Politik. Ganz im Sinne des Zeitgeistes schwebte Herzl ein rein jüdischer Nationalstaat vor – nach Vorbild des jungen Deutschen Reiches. Vom klassischen Kolonialismus unterschied Herzls Zionismus damals, dass er an die gewaltlose Aneignung Palästinas kraft wirtschaftlicher und rassischer Überlegenheit glaubte. Mit der Gegenwehr der als primitiv und rückständig wahrgenommenen arabischen Bevölkerung des „Landes ohne Volk“ hatte Herzl nicht gerechnet.

„Der Zionismus ist das Problem, nicht die Juden“, sagt Bashar zwischen zwei Zügen an seiner Zigarette. Er mache das Zusammenleben von Juden und Arabern in Palästina unmöglich, weil er das gesamte Land nur für Juden beanspruche. „Es waren Europäer, die damals kamen und sagten: Das ist unser Land. Jüdisches Land. Aber was ist mit uns? Sollen wir es heute genauso machen? Was, wenn Deutsche das in Polen so machen würden? Es wäre nicht okay.“ Die besondere Beziehung Deutschlands zu Israel aufgrund des Holocaust – es ist die deutsche, nicht seine Geschichte.

Die palästinensische Beziehung zu Israel fußt auf den Erinnerungen an eine entrissene Heimat sowie jahrzehntelanger Besatzung. Motive, die aus der Sicht eines Volkes, das sich selbst gegen die Juden so schwer versündigt hat und wiedergutmachen will, schwer nachzuvollziehen sind und daher oft unter Antisemitismus-Verdacht stehen. Das erzeugt Wut, ja sogar Hass. „Wir sind rechtlos in Palästina, rechtlos in Israel und auch in den Flüchtlings-Camps. Aber wir dürfen nicht klagen. Wo sollen wir denn hin?“

Und doch sieht Bashar im Hass keine Lösung. Von der radikalislamischen Hamas, die im Gaza-Streifen herrscht und Israel vernichten will, hält er wenig. „Die sind zu radikal. Auf der anderen Seite haben sie aber wenigstens reagiert, als Israel den Siedlungsbau immer weiter vorantrieb und Bomben auf Palästina warf, weil sich die Menschen dagegen wehrten.“

In Dresden sucht Bashar die Nähe zu interkulturellen Vereinen wie dem 2015 von christlichen und jüdischen Vertretern gegründeten Bündnis Interkulturelles Dresden e. V. (Bird). 2016 begegnet er auf dem zweiten von Bird organisierten Dresdner Friedenskonzert dem dänisch-jüdischen Oboisten Henrik Chaim Goldschmidt, der vor einigen Jahren in Kopenhagen das Middle East Peace Orchestra ins Leben rief und damit ein Zeichen der Versöhnung zwischen Juden und Palästinensern setzen will. „Was Henrik macht, finde ich toll“, sagt Bashar. „Es ist der richtige Weg.“

Es brauche viel mehr solcher Aktivitäten, die auf gegenseitiger Verständigung beruhen, sagt auch Sebastian Römisch, Mitbegründer von Bird, Solist bei der Dresdner Staatskapelle und ein Freund von Goldschmidt. Mit Römisch, dem Katholiken, hat sich Bashar angefreundet. Die Liebe zur Musik verbindet sie. Römisch setzt sich auch dafür ein, dass Bashars Frau Nur 2016 nach Dresden nachkommen kann. Gemeinsam mit den Römischs haben beide auch in diesem Jahr wieder Weihnachten gefeiert. Ganz selbstverständlich. Mit Christbaum und arabischem Essen, mit Moscheebesuch und Kirchgang.

Palästina aber bleibt für Bashar unverhandelbar. Es ist ein verzweifeltes Klammern des ewigen Flüchtlings an diesen letzten Fetzen Heimat. Israel ist für ihn noch immer eine westliche, nach Ausdehnung strebende Kolonie auf arabischem Territorium. Ein großer Staat auf dem historischen Gebiet Palästinas für alle mit Jerusalem als Hauptstadt – das ist Bashars Traum. Und Israel? Auch mit zwei Staaten könne er gut leben – solange es einen freien Staat Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt gebe. Und Frieden. Irgendwann will er eine Familie gründen, in Al-Quds, Jerusalem, nicht in Deutschland oder Syrien. „Ich bin sehr dankbar, dass Deutschland mich aufgenommen hat. Aber … Meine Heimat ist dort.“ Und er meint Palästina, das Land, das keines sein darf.

