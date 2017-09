Die Wurst vergoldet Bei einem Produkttest holt der Handwerker drei Medaillen nach Rammenau – Qualitätssiegel und Verbraucherschutz zugleich.

Zu den Spezialitäten, die Christfried Haufe herstellt, gehören die Rammenauer Knittel. Dabei handelt es sich um eine luftgetrocknete Salami. © Rocci Klein

Zweimal Gold, einmal Bronze: Der Rammenauer Fleischermeister Christfried Haufe bekam es jetzt ein weiteres Mal bestätigt, dass seine Ware spitze ist. Bei einem Qualitätswettbewerb der Deutschen Lebensmittel-Gesellschaft (DLG) wurden die Feine Leberwurst und die Zervelatwurst des Handwerksbetriebes mit einer Goldmedaille prämiert. Für den Bierschinken gab’s Bronze. Untersucht wurden die Wurstspezialitäten nach definierten wissenschaftlichen Prüfkriterien. Aussehen, Zusammensetzung, Konsistenz, Geruch und Geschmack standen dabei im Mittelpunkt. Auch die Verpackung und Kennzeichnung spielten bei dem Test eine Rolle.

Seit dem Jahr 2000 beteiligt sich die Fleischerei regelmäßig an den Qualitätswettbewerben –- mit Erfolg. Schon in der Vergangenheit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. „Darauf sind wir stolz. Schließlich bescheinigt uns und unseren Kunden auf diese Weise ein unabhängiges Gremium die gute Qualität unserer Produkte“, sagt der Fleischermeister. Verkauft werden die Erzeugnisse im Rammenauer Stammgeschäft sowie in der Filiale in Bretnig. Auch Gastronomen ordern in Rammenau – zum Beispiel Frank Brase, Inhaber der Gaststätte am Sportplatz in Ringenhain. Er bezieht sein Fleisch von Haufes.

Kunden legen Wert auf gute Qualität

Mit seinen 16 Mitarbeitern sorgt Christfried Haufe dafür, dass in seinen beiden Geschäften ausschließlich Waren aus eigener Herstellung über die Ladentheke gehen. Auf der Internetseite der Fleischerei heißt es: „Bei uns werden nur vom Meister persönlich ausgewählte Rohstoffe in der Produktion verwendet. Damit ist sichergestellt, dass der Endkunde die Herstellungskette bis zur Tierhaltung zurückverfolgen kann.“ Christfried Haufe spürt an der Nachfrage, dass die Kunden Wert darauf legen, für ihr Geld ausgezeichnete Qualität zu bekommen. Bei den Rezepturen setzt er auf Naturgewürze und verzichtet auf Chemie für die Konservierung. „Wer Knacker und Wiener aus unserer hauseigenen Räucherei kauft, der kann sicher sein, alles ist über gutem Buchenholz geräuchert“, sagt der Fleischermeister.

Seit über 50 Jahren gibt es in Rammenau die Fleischerei Haufe. Gegründet hat sie 1966 Siegfried Haufe, der Vater des jetzigen Inhabers. Er führte das Geschäft 30 Jahre und übergab es 1996 an seinen Sohn, der seit 1988 den Meisterbrief hat. (szo)

www.fleischerei-haufe.de

zur Startseite