Die Wurst ruft! Der Njepila-Verein in Rohne bereitet das Schlachtefest am Sonnabend vor. Das soll ablaufen wie früher.

Fleischer Ronny Zehring (rechts) und Rolf Meier bei der Arbeit. © Joachim Rehle

Im dampfenden Schlachthaus bereiten die Mitglieder vom Njepila-Verein in Rohne das Schlachtefest am Sonnabend vor. Fleischer Ronny Zehring (rechts) gibt nicht nur die Anweisung, er greift auch richtig zu, wenn es um die gute hausschlachtene Wurst geht. Gemeinsam mit Rolf Meier füllt der Fleischer die Därme mit Leberwurst. Am Sonnabend, um 10 Uhr, beginnt das Schlachtefest. „Wir erfinden nichts Neues, es wird alles so sein, wie es früher auf dem Bauernhof zugegangen ist“, so Vereinsvorsitzender Ernst Nickel zur SZ. Neben Grütz-und Semmelwurst wird es wieder das traditionelle Wellfleisch geben natürlich mit hausgemachtem Sauerkraut.

zur Startseite