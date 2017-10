Die Wunschliste funktioniert Vor drei Jahren hat Zittau an einem Pilotprojekt zur Bürgerbeteiligung bei der Stadtentwicklung teilgenommen. Eine Bilanz.

Kunstinstallationen wie den roten Stuhl von Petr Hillebrand an der Johanniskirche haben sich Zittauer gewünscht, als sie vor drei Jahren ihre Wunschliste für Verbesserungen in der Innenstadt aufgestellt haben. © Matthias Weber

Der große rote Stuhl an der Johanniskirche hat zuerst für ziemliche Verwunderung in Zittau gesorgt. Die hat sich gelegt, als klar war, dass er Teil des Sagenpfades ist. Der wurde vor knapp einem Jahr eingeweiht, soll Touristen anziehen und die Innenstadt attraktiver machen.

Die Attraktivität Zittaus durch Kunstinstallationen erhöhen – das war auch einer der Wünsche, die Bürger zwischen 2013 und 2014 beim sogenannten Weißbuch-Prozess geäußert hatten. Rund 50 dieser Wünsche hat der Stadtrat vor drei Jahren abgesegnet und damit den Weg zur Umsetzung durch die Verwaltung freigemacht.

Tatsächlich sind inzwischen eine Reihe dieser Wünsche ganz oder zum Teil umgesetzt. Am Mandauer Berg werden Kinder in einer Innenstadtkita betreut. Auf dem Markt wird seit Frühjahr 2015 mit dem Außensitz des Cafés Schwerdtner mehr Gastronomie angeboten. An der Amalienstraße ist der erste Stadtgarten entstanden. Auch werden die Zittauer wie erwünscht stärker in die Entscheidungsprozesse einbezogen: Seit 2015 müssen die Amtsleiter der Stadtverwaltung ihre Etats und ihr Handeln jährlich einmal bei einer öffentlichen Veranstaltung im Rathaus verteidigen. Die Zahl der Einwohnerversammlungen ist gestiegen und zuletzt hat die Verwaltung die Beteiligungsmöglichkeiten im Internet erweitert. Allerdings nutzen die Zittauer diese Angebote bisher wenig.

An einigen Punkten der Wunschliste arbeitet die Stadt gerade. Für die besonderen Fahrrad-Parkplätze und die Lenkung der Besucher am Bahnhof hat die Stadt laut Birgit Kaiser, Chefin der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft, in diesem Jahr Geld vorgesehen. Allerdings stehen die Fördermittel noch aus. „An den neuen Begrüßungstafeln für die Stadteingänge arbeitet die Wirtschaftsförderung“, sagt Frau Kaiser. Auch die Möglichkeiten für einen durchgängigen Fahrradweg rund um den Ring untersucht die Stadt zusammen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr zurzeit.

Eine ganze Reihe der Wünsche sind aber auch noch nicht umgesetzt. Der Lebensmittelmarkt in der Innenstadt fehlt, für die Häuser am Mandauer Berg ist noch keine Sanierung abzusehen, die Fleischbänke dümpeln vor sich hin und das neue Technische Rathaus ist immer noch nicht in eine sanierte Breite Straße 2 eingezogen. Bei den unerfüllten Wünschen handelt es sich in erster Linie um Punkte, die entweder umstritten sind, viel Aufwand bedeuten oder bei denen die Stadt von Partnern abhängig ist.

Einen Wunsch haben sich die Zittauer sogar selber erfüllt: Der Weißbuch-Prozess ist mit dem Stadtratsbeschluss vor drei Jahren nicht zu Ende gegangen. Er lebt – wenn auch mit geringerer Beteiligung – weiter. Es ist ein „Bürgerforum Stadtentwicklung entstanden, dass sich regelmäßig trifft und „Zukunftsspinnerei“ betreibt, wie Thorsten Walkstein vom Verein „Tradition und Zukunft Zittau“, an den das Bürgerforum angedockt ist, sagt. Zwei Schwerpunkte gibt es: Verkehr und Erhalt beziehungsweise Entwicklung der Innenstadt. Laut Thorsten Walkstein und Birgit Kaiser werden zum Teil ganz konkrete Themen besprochen, aber auch langfristige Visionen entwickelt. Wie kann der SamsMarkt erhalten werden, wenn es den Studiengang des Internationalen Hochschulinstituts nicht mehr gibt, der ihn bisher organisiert hat, ist so ein Thema. Oder das vor einiger Zeit diskutierte Robur-Denkmal am Löbauer Platz. Auch ist bereits andiskutiert worden, wie der Markt noch gemütlicher für Gäste und grüner werden könnte. Zudem ist das Bürgerforum eine Drehscheibe für Informationen, die den Themenkreis betreffen, und leitet Veranstaltungsankündigungen an Interessierte weiter.

Die Themen gehen dem Forum laut Walkstein nicht aus, denn die Rahmenbedingungen verändern sich ständig. Was bedeutet die Digitalisierung für den Innenstadthandel? Wie wirkt sich die zunehmende Mobilität der Menschen auf den Wohnungsmarkt aus? Müssen alle historischen Gebäude erhalten werden oder wertet eine Auflockerung der Gebäudestruktur mit Grünflächen die Stadt nicht auf?

Konkrete Ideen aus den Diskussionsrunden werden schriftlich festgehalten und wandern in einen Hefter von Birgit Kaiser. Und von da gehen sie als neue Bürgerwünsche in die Dienstberatungen des Rathauses und werden auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

