Die Wunderschoten des Mittelmeers Die nützlichen Früchte des Johannisbrotbaums werden nicht nur von Veganern als Kakao-Ersatz geschätzt.

Wenn sich die Früchte des Johannisbrotbaums schwarzbraun färben, können sie geerntet werden. © imago

Munter zirpen die Grillen in der schattenspendenden Krone des verwitterten Baumes. Wie große grüne Bohnen baumeln die „Karuben“, das sogenannte „Johannisbrot“, auf der kroatischen Insel Vis im altehrwürdigen Geäst. Erst wenn sich die Carob-Schoten im September schwarzbraun einfärbten, könne das auf Kroatisch „Rogac“ genannte Johannisbrot geerntet werden, erzählt eine ältere Anwohnerin im Fischerstädtchen Komiza. Das fettarme Carob senke den Cholesterinspiegel und fördere die Verdauung, so die braungebrannte Kroatin im weiß-blau gestreiften T-Shirt: „Wir backen damit Kuchen, nehmen es als Kakaoersatz oder streuen es in den Joghurt: Rogac ist einfach gesund.“

Schon Johannes dem Täufer sollen die nahrhaften Gesundheitsschoten sein 40-tägiges Wüstenmartyrium überstehen haben lassen. Biblisch alt können auch die hitzebeständigen und anspruchslosen Johannisbrotbäume werden, die von Spanien bis zur Türkei auf dem kargen Gestein der Mittelmeerküsten wurzeln.

Ob zu Saft verpresst, zu alkoholischen Getränken vergoren, zu Mehl vermahlen oder als süßer Riegel gekaut: Schon im alten Ägypten wurden die Karubbäume nicht nur wegen des süßen Marks ihrer Hülsenfrüchte, sondern auch wegen ihres sehr harten Holzes geschätzt. Die Samen, die heute zu Johannisbrotkernmehl vermahlen als Binde- oder Abführmittel dienen, machten sich selbst als Namensgeber unsterblich: Die sehr harten Carob-Kerne gelten als Ursprung der Gewichtseinheit Karat.

Ein warmer Wind blättert in den öligen Blättern des Wunderbaums, der in Österreich den schönen Namen des Bockshörndlbaums trägt. Spanien ist der mit Abstand größte Carob-Produzent vor Italien, Portugal und Marokko. In Kroatien seien die Inseln Vis, Mlijet und Solta die Zentren der Carob-Herstellung, berichtet in Komiza eine Verkäuferin, die selbst gemahlenes Rogac-Pulver anbietet. Ein „schnelles Business“ sei das Geschäft mit dem Johannisbrot allerdings keineswegs: „Die Bäume wachsen sehr langsam. Wenn man einen Rogac-Samen pflanzt, dauert es 15 Jahre, bis man die ersten Früchte ernten kann.“

Nicht nur von überzeugten Veganern wird Carob geschätzt. Vermehrt nutzen Lebensmittel- und Pharmakonzerne das cholesterin-, gluten- und laktosefreie Carob zur Herstellung von Baby-, Diabetiker- und Allergiker-Nahrung.

Wenn die Johannisbrotbäume im Spätsommer bis in den Herbst zu blühen beginnen, verbreiten sie einen penetranten Duft. Im September und Oktober steigt auch die Erntezeit. Ähnlich wie bei der Olivenernte lassen Stockschläge gegen die Zweige die reifen, fast schwarzen Schoten zu Boden fallen. Meist liegt der Ertrag pro Baum bei 75 Kilo.

Doch auch in Komiza müssen neugierige Besucher nicht bis zum Herbst warten, um sich an den kulinarischen Vorzügen des Carob zu laben. Wesentlich leichter und lockerer als jede Schokoladentorte mundet der schmackhafte Rogac-Kuchen im Restaurant Koluna: Die gesunden Wunderschoten des Mittelmeers ersetzen nicht nur den Kakao, sondern ermöglichen wegen ihrer natürlichen Süße auch den verminderten Einsatz von Zucker.

