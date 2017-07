Die Wünschendorfer Lichtorgel Die neue Ampel an der S 177 schaltet ständig hin und her. Was manchen Autofahrer verwirrt, ist aber Absicht.

Kaum Rot, wird es schon wieder Grün – und dann wieder Rot. Auch wenn kein Fußgänger über die Straße will. © Dirk Zschiedrich

Ein schwer beladener Holzlaster biegt aus Richtung Pirna kommend um die Kurve. Als der Fahrer die rote Ampel in Höhe der Bushaltestelle in Wünschendorf erblickt, bremst er ab und schaltet einen Gang runter. Langsam rollt der Lkw auf die Fußgängerampel zu. Da springt das Signal auf Grün, der Fahrer gibt Gas. Als das Gespann durch ist, schaltet die Anlage direkt zurück auf Rot. Ein blauer Skoda Kombi, der aus der Gegenrichtung heranrauscht, hat Pech. Er muss anhalten. Gerade als er zum Stehen kommt, wird wieder Grün.

Die schnellen Phasenwechsel der vor zwei Wochen in Betrieb gegangenen Ampelanlage an der S 177 in Wünschendorf sorgen bei Autofahrern für Verwirrung. Besonders, dass die Ampel auch auf Rot schaltet, wenn gar kein Fußgänger über die Straße will, stößt auf Unverständnis. „Die Ampel ist fast nur rot, obwohl keiner rüber geht. Sehr sinnvoll“, schreibt ein Nutzer unter den SZ-Artikel auf der Facebookseite der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach.

Tatsächlich springt die Ampel immer wieder auf Rot, ohne dass ein Fußgänger den Taster gedrückt hätte. Doch das ist so gewollt. Die Anlage ist so programmiert, dass sie per Grundeinstellung Rot für Autos zeigt. Nähert sich ein Fahrzeug, wird es in einer bestimmten Entfernung von Kameras erfasst, die auf dem Ampelmast installiert sind. Diese Sensoren geben das Signal aus, dass die Ampel für Autos auf Grün schaltet. Dies funktioniert aber nur, wenn sich der Autofahrer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hält. Fährt er schneller auf die Ampel zu, ist die einprogrammierte Zeitspanne noch nicht um. Das Auto erreicht die Ampel dann zu früh, sie steht noch auf Rot. Durch diese Schaltung soll der Verkehr auf der stark befahrenen Straße beruhigt werden.

Ein Selbsttest zeigt: Das System funktioniert – wenn auch vielleicht für manchen etwas zu exakt. Wer nur mit ein paar Stundenkilometern mehr als den erlaubten 30 km/h auf die Ampel zufährt, der muss abbremsen, weil das Signal wenige Meter vorm Erreichen der Ampel noch Rot zeigt. Steht die Tachonadel aber exakt über der 30, geht die Rechnung auf. Während der Fuß schon in Habtachtstellung über der Bremse schwebt, springt die Ampel tatsächlich in Sekundenschnelle auf Grün.

Im Rathaus von Dürrröhrsdorf-Dittersbach sind schon einige Anfragen zu der neuen Ampel eingegangen, die meist das häufige Hin- und Herschalten betreffen, wie Hauptamtsleiter Norbert Bläsner erklärt. Die Gemeinde sammelt die Rückmeldungen und gibt sie ans Landesamt für Straßenbau und Verkehr weiter. Die ersten zwei Monaten gelten als Erprobungsphase, die Schaltung könne bei Bedarf jederzeit angepasst werden, hatte das Landesamt zur Inbetriebnahme erklärt. Bisher laufe die Anlage ohne Probleme, sagt Sprecherin Nicole Wernicke.

Im Großen und Ganzen funktioniert die Fußgängerampel auch aus Sicht der Gemeinde. Den teils befürchteten Rückstau durch die Nähe zur nur 200 Meter entfernten fest installierten Ampel am Abzweig nach Dittersbach ist ausgeblieben, sagt Hauptamtsleiter Bläsner. Dennoch gebe es immer Dinge, die in der Praxis noch verbessert werden könnten.

Ein Facebook-Nutzer schildert beispielsweise, dass er an einem Sonnabendmorgen, aus dem Dorf kommend, auf die S 177 einbiegen wollte. Er musste fünf Minuten bei Rot warten. Die Sensoren haben ihn offenbar nicht wahrgenommen, da die Ausfahrt der Nebenstraße sich direkt neben der Ampel befindet, die Kameras aber auf einen weiter entfernt liegenden Punkt auf der Hauptstraße gerichtet sind. Erst als sich ein anderes Auto auf der S 177 näherte, wurde es Grün.

Dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr war dieses Problem bisher nicht bekannt. Es soll aber im Zuge des Probebetriebs geprüft werden, sagt Sprecherin Nicole Wernicke.

zur Startseite