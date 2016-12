Die Wünsche an den Weihnachtsmann Fast 30 Kinder haben im Geisinger Wildpark Post abgegeben. Nun gibt es erste Antworten.

Frank Gössel, der Leiter des Wildparks Osterzgebirge, leerte regelmäßig den Weihnachtsmannbriefkasten. Einige Wünsche haben ihn echt überrascht. So zum Beispiel der eines Dresdner Mädchens, das ein Wunschbild reingesteckt hat. © Egbert Kamprath

Wildparkleiter Frank Gössel greift ein letztes Mal in den Briefkasten. Den hatte sein Team vor einigen Tagen am Rentiergehege aufgehängt. Wer wollte, konnte dem Weihnachtsmann schreiben. Und das haben auch einige Besucher getan.

Frank Gössel hat ein paar Briefe in der Hand. Die Mehrzahl wurde von Kindern geschrieben, bei einigen halfen die Eltern und Großeltern nach. So unterschiedlich die Schriften sind, der Inhalt ähnelt sich. Jeder hat Wünsche aufgeschrieben. Die sollen die Rentiere nun zum Weihnachtsmann bringen. Nun ja, Frank Gössel hilft ein bisschen nach. Er spielt den Postboten und bringt die Briefchen ins Altenberger Rathaus, wo sich der Weihnachtsmann von Andrea Pellmann vertreten lässt. Sie beantwortet jeden Brief. In dem berichtet der Weihnachtsmann von seinem stressigen Alltag. Er hat so viel zu tun, dass er nicht alle Wünsche erfüllen kann. „Aber Du musst mir glauben, ich gebe mein Bestes, um alle Kinder glücklich zu machen.“ Jedem Brief legt Frau Pellmann noch Ausmalbögen bei. Einem Kind konnte sie aber immerhin einen Wunsch erfüllen. Das wünschte sich einen weiteren Tag im Wildpark. Eine beigelegte Eintrittskarte sollte das möglich machen.

Weil die Rentiere fürs Weihnachtsfest trainieren müssen, ließ der Wildpark den Briefkasten Mitte der Woche abbauen. 29 Kinder haben dem Weihnachtsmann geschrieben. „Besonders gefreut habe ich mich über das Bild eines Dresdner Mädchens, das sich ein Puppenhaus und ein Puzzle gewünscht hat“, sagt Gössel.

Der Wildparkleiter hat auch einen Wunsch: dass die Kinder den Wildpark bald wieder besuchen. Der hat übrigens täglich geöffnet. Heiligabend und Silvester schließt die Anlage allerdings um 14 Uhr, sonst wie gewohnt um 16 Uhr.

Und das sind einige der Wünsche, die im Briefkasten gelandet sind:

Ich wünsche mir ein Fernglas, eine Kamera und einen Bauernhof.

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir einen Pferdehof von Lego. Ich danke Dir!

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir eine neue Mütze für meinen Teddy.

Ich wünsche mir das Kleid, das Buch und das Armband von „Mia and Me“.

Ich wünsche mir Star-Wars-Lego.

Ich wünsche mir ein Känguru-Kuscheltier.

Ich wünsche mir einen Schreibtisch.

Ich wünsche mir die Figuren Anna und Elsa aus dem Trickfilm „Die Eiskönigin“ und ein Puzzle.

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir von Dir Heu für meinen kleinen Hasen.

Ich wünsche mir noch einen Tag in diesem schönen Park, einen Schlitten und Futter für alle Tiere.

Ich wünsche mir die Feuerwehr von Feuerwehrmann Sam.

