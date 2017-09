Die wollen nur spielen Auf dem Marktplatz in Ostritz stehen Brettspiele am Sonnabend im Mittelpunkt. Zum Kinderspiel des Jahres gibt es sogar ein Turnier.

Auf dem Marktplatz in Ostritz werden sich am Sonnabend zahlreiche Freunde von Karten-, Brett- und Kinderspielen einfinden. © SZ Thomas Eichler

Ostritz. Am Sonnabend wird auf dem Marktplatz Ostritz bis in die Nacht gespielt. Ab 17 Uhr hat man die Möglichkeit, viele neue und auch ältere Karten-, Brett- und Großspiele auszuprobieren, erklärt Cäcilia Schreiber vom Ostritzer Verein Family Games. Auf dem Markt wird der Verein mehrere Partyzelte für eine wetterunabhängige Spielenacht aufbauen. 18.30 Uhr beginnt ein Turnier in dem Kinderspiel Ice Cool. „Das ist das Kinderspiel des Jahres“, erklärt Cäcilia Schreiber. Die Ostritzer Spielenacht ist Teil der deutschland- und österreichweiten Aktion Stadt-Land-Spielt!. (SZ/sdn)

