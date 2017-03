Handball Die Wochen der Wahrheit Jetzt zählen die Siege! Im Kampf um den Klassenerhalt sind die Männer der HSG Neudorf/Döbeln gegen Aue II in der Pflicht.

Alex Winkler und die Männer der HSG Neudorf/Döbeln sind im Heimspiel gegen den EHV Aue II zum Siegen verdammt. © Dirk Westphal

Sachsenliga Männer

Jetzt gelten keine Ausreden mehr! Mit dem Heimspiel der HSG Neudorf/Döbeln (8./14:20) gegen den EHV Aue II (9./13:21) beginnen die entscheidenden Wochen für die Muldenstädter im Kampf um den Klassenerhalt. Bis auf das Auswärtsspiel am 9. April in Görlitz trifft die HSG nur noch auf Mannschaften, die unmittelbare Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte sind. Die Anzahl der Absteiger ist auch abhängig vom Tabellenstand in der 3. Liga und der Oberliga. So kann es auch nach dieser Saison sein, dass es mehr als zwei Absteiger in die Verbandsliga gibt. Mindestens Platz acht ist anzustreben, denn der müsste für den Klassenerhalt nach gegenwärtiger Lage ausreichen. Für beide Kontrahenten geht es darum, in den verbleibenden Spielen noch fleißig Punkte zu sammeln. Das Hinspiel in Aue endete mit einem Unentschieden und auch im Rückspiel kann mit einer engen und vor allem auch umkämpften Begegnung gerechnet werden. Welches von beiden Teams die stärkeren Nerven und die konstantere Tagesform besitzt, wird beide Zähler erobern. Die HSG könnte durch die Unterstützung der in Döbeln fast immer großen und begeisterungsfähigen Zuschauerkulisse den entscheidenden Vorteil besitzen. Dafür muss aber auch eine optimale Leistung gelingen. HSG-Trainer Michael Schneider: „Jetzt zählen alle Spiele doppelt. Man kann sich Luft verschaffen oder hinten reingeraten. Das liegt aber ganz bei uns. Entsprechend streben wir einen Sieg an, denn wir möchten ganz gerne nicht den Anschluss nach oben verlieren. Und deshalb ist ein Sieg Pflicht!“ Personell ist die Lage leicht angespannt. Gianluca Herrmann fällt aus, hinter den Einsätzen von Steve Böttger, Tim Voigt und Ivo Doberentz stehen Fragezeichen.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (6./16:18) empfängt den HV Chemnitz 2010 II (9./12:22). Der HV muss im Gegensatz zu den Gastgeberinnen immer noch nach unten schauen und aufpassen, nicht auf einem Abstiegsplatz einzukommen. Die HSG hat sich deshalb auf großen Widerstand einzustellen. Im Hinspiel musste sich die HSG geschlagen geben. Inzwischen hat die Heimsieben aber mit zu Hause meist guten Auftritten die nötigen Punkte für einen Mittelfeldplatz gesammelt. Können die Einheimischen wiederum einen ordentlichen Auftritt hinlegen, dann sollte die Revanche für die Hinspielniederlage auch möglich sein. „Es wird kein einfaches Spiel. Der Gegner hat einen guten Lauf, den wir aber durchbrechen wollen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger dem Döbelner und fügte an: „Auch wenn wir personell nicht wirklich besser aufgestellt sind, wie vergangene Woche, wollen wir das schaffen!“

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Bei der SG Zabeltitz/Großenhain (10./10:24) ist der VfL Waldheim 54 (8./16:18) zu Gast. Die SG ist kein einfacher Kontrahent und der VfL darf sich nicht vom gegenwärtigen Tabellenstand der Gastgeber blenden lassen. Die Zabeltitzer brauchen noch einige Punkte, um die Klasse zu halten und entsprechend bissig werden sie auftreten. Der VfL kann allerdings mit einer gelungenen Leistung dagegenhalten.

Die Einstellung und taktische Umsetzung, wie kürzlich beim Spitzenteam in Weinböhla erneut auf die Platte gebracht, lässt den Gästen auch in dieser Begegnung reelle Chancen auf eigenen Punktgewinn. „Wir haben ein paar kranke und verletzte Spieler, die Mannschaft stellt sich von alleine auf. Aber vielleicht ist das ja gerade unsere Chance. Wir fahren nach Zabeltitz, um auch etwas zu holen“, so VfL-Trainer Steffen Fichte.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der USV TU Dresden II (8./16:18) empfängt den VfL Waldheim 54 (4./20:14). Die Dresdenerinnen hatten nach ihrem Aufstieg zu Saisonbeginn einige Schwierigkeiten und verloren auch das Hinspiel in Waldheim. Inzwischen hat der USV seine Form kontinuierlich verbessert und zuletzt mit starken Leistungen aufhorchen lassen. Besonders in heimischer Halle ist der Neuling momentan eine Macht.

Somit beträgt der Unterschied nur noch vier Punkte und der USV kann mit einem vollen Erfolg, der nicht abwegig ist, seinen guten Mittelfeldplatz weiter festigen. Die Waldheimerinnen benötigen schon einen ganz guten Tag, um dieses Spiel für sich zu entscheiden. „Ich will gewinnen – die Frage ist aber mit wem“, sagte VfL-Trainer Manuel Kirpal. „Es fehlen einige Spielerinnen, hinter anderen stehen krankheits- und verletzungsbedingte Fragezeichen. Dennoch wollen wir in Dresden den Sieg, denn wir wollen Dritter werden!“

Bezirksliga Männer Leipzig

Beim SC DHfK Leipzig II (5./17:17) gastiert der VfL Waldheim 54 II (1./27:7). Das wird beim soliden Gastgeber sicher kein Spaziergang. Der Tabellenführer aus der Zschopaustadt geht nach Platzierung und Punktestand als Favorit in dieses Spiel und von ihm wird der volle Erfolg einfach erwartet. Die Leipziger werden dies verhindern wollen und energisch dagegenhalten. Die Waldheimer sind seit vielen Wochen ungeschlagen und die Konkurrenz lauert auf einen Ausrutscher. Der VfL tritt aber dermaßen gefestigt auf, dass auch dieses Auswärtsspiel erfolgreich gestaltet werden kann. Vorausgesetzt, die starke und stabile Form hält auch bei der DHfK an.

Die HSG Neudorf/Döbeln II (3./23:11) empfängt die SG LVB Leipzig III (10./15:19). Um den Titelkampf weiter offen zu halten, braucht der Gastgeber beide Punkte. Das Hinspiel verlor die HSG beim Verbandsligaabsteiger. Vor heimischer Kulisse sollte mit einer normalen Leistung aber nichts anbrennen und damit die Revanche gelingen. Die Leipziger müssen allerdings ernstgenommen werden, denn auch sie sind zu einem guten Auftritt fähig.

Der SV Leisnig 90 (8./15:17) spielt erneut zu Hause und empfängt den HSV Mölkau (9./15:19). In dieser Partie treffen praktisch zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Der Blick der Bergstädter muss immer noch nach unten gehen und da lässt jeder Pluspunkt optimistischer in die kommenden Aufgaben blicken. Der Aufsteiger aus der Bergstadt kann sich in heimischer Halle gegen den Absteiger aus der Verbandsliga durchaus Chancen auf den Heimsieg ausrechnen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./27:3) hat mit dem HBL Miltitz 2011 (9./11:21) eine lösbare Heimaufgabe vor sich. Bei allem Respekt vor den Gästen, die zu Saisonbeginn als Verbandsligaabsteiger in höheren Tabellenregionen erwartet worden, kann für die HSG nur ein voller Erfolg zählen. Der ist auch notwendig, damit der Titelzweikampf mit Rückmarsdorf weiter bestehen bleibt.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Beim USG Chemnitz (7./15:19) hängen die Trauben für den VfL Waldheim 54 II (11./6:24) fast unerreichbar hoch. Es wäre schon eine große Überraschung, wenn der VfL dieses Auswärtsspiel beim soliden USG-Team erfolgreich gestalten kann. Die Chemnitzerinnen müssten schon einen ganz schlechten Tag erwischen, damit ist aber nicht zu rechnen. Die HSG Muldental 03 (12./6:28) empfängt den Zwönitzer HSV 1928 (4./22:10). Schlusslicht gegen Tabellenvierter, damit liegt die Favoritenrolle ganz klar beim HSV. Entsprechend der gegenwärtigen Voraussetzungen ist ein Sieg der Gäste mehr als wahrscheinlich. Verläuft alles in normalen Bahnen, dann wird die HSG die Rote Laterne weiter behalten.

Kreispokal Männer Mittelsachsen

Der SV Leisnig 90 II steht ohne bisher ausgetragenes Spiel im Viertelfinale des Kreispokals der Männer. Ein Freilos in der ersten und der Verzicht des zugelosten Spielpartners HSG Sachsenring III in der zweiten Runde machten das möglich. Nun wird es für die Leisniger ernst und sie müssen im von Mitte Februar auf dieses Wochenende verlegten Spiel bei der HSG Rochlitz/Geringswalde antreten. Der Gastgeber geht als Favorit in diese Viertelfinalbegegnung. Er stellt eine eingespielte Mannschaft mit solidem Niveau und hat den Vorteil auf seiner Seite im regelmäßigen Spielbetrieb der mittelsächsischen Kreisliga die nötige Spielpraxis mitzubringen. Die Leisniger reisen dagegen mit einer kaum eingespielten Sieben nach Rochlitz. Deshalb müsste schon alles mehr als optimal für den SVL laufen, wenn der Sprung ins Halbfinale gelingen soll.

