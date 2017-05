Die Woche der Viathea-Großspender Rekord: Die Sammlung brachte diese Woche 1295 Euro ein. Zusätzlich löste der Gleis- und Tiefbau ein Versprechen ein.

Barbara Hartmann hatte bei der Auktion des Viathea-Fördervereins im März eine Baggerfahrt ersteigert. Am Freitag setzte sie sich in Ludwigsdorf ans Steuer. © nikolaischmidt.de

Eine Görlitzerin auf schwerer Technik: Barbara Hartmann durfte am Freitag im Wohnpark Auenblick in Ludwigsdorf für den Bau einer Erschließungsstraße den Mutterboden mit dem Bagger abtragen. „Sie hat das gut gemacht“, lobte anschließend Michael Freiwerth, Geschäftsführer der Görlitzer Gleis- und Tiefbau GmbH. Mit der Baggerfahrt löste er ein Versprechen vom März ein: Damals hatte Barbara Hartmann die Baggerfahrt bei der Auktion des Fördervereins für das Straßentheaterfestival Viathea ersteigert. „Weil alles so gut geklappt hat, würden wir das nächstes Jahr wieder anbieten – wenn die Rahmenbedingungen passen“, sagt Freiwerth. Er hat der Görlitzerin hinterher sogar ein selbst entworfenes „Bagger-Diplom“ übergeben.

Auch die Spendensammlung von Via-thea-Förderverein und Sächsischer Zeitung lief diese Woche richtig gut: Elf Einzelspender überwiesen insgesamt 1295 Euro. Binnen vier Wochen sind nun 2 880 Euro zusammen. Insgesamt werden 3 500 Euro benötigt, um mit Walt Raaf Theater aus den Niederlanden eine zusätzliche Gruppe zum Viathea einladen zu können. Es findet dieses Jahr vom 6. bis 8. Juli statt. „Wenn das so weitergeht, könnten wir das Spendenziel nächste Woche erreichen“, sagt Petra Hoffmann vom Förderverein. Sie sei richtig glücklich, dass diese Woche so viel Geld zusammengekommen ist. Neben Privatpersonen beteiligten sich auch Firmen.

Torsten Buse vom gleichnamigen Görlitzer Baugeschäft überwies 115 Euro. „Ich gehe selbst gern zum Viathea und möchte einfach, dass es erhalten bleibt“, sagt er. Andreas Böhmer vom gleichnamigen Hausmeisterdienst gab sogar 250 Euro. „Es sollte jedem am Herzen liegen, dass so viel Leben in der Stadt erhalten bleibt“, sagt er. Wenn keiner etwas unternehme, gehe das Fest den Bach runter: „Das sollten auch die politischen Verantwortungsträger bemerken und sich ebenfalls beteiligen.“

Weitere Spenden bitte an den Förderverein Viathea, IBAN: DE42 8505 0100 3100 0244 85, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Kennwort: Holländer, dazu bitte die Absenderadresse angeben!

zur Startseite