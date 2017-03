Die Woba kommt – aber in welcher Rechtsform? Die SPD hat sich kurzfristig für eine GmbH entschieden, doch ihre Kooperationspartner favorisieren ein anderes Modell.

Das Signet der kommunalen Wohnungsgesellschaft WOBA, aufgenommen 2006 in Dresden. © Achivbild: dpa

Drei Jahre lang hat die Vorbereitung gedauert, nun soll die neue Woba auf den Weg gebracht werden. An diesem Donnerstag stimmt der Stadtrat über die Details ab. Die Gründung der Wohnungsgesellschaft war ein Kernthema der Kooperation aus Linken Grünen und der SPD, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Nun sind sich die Partner aber nicht mehr einig über die juristische Form der Gesellschaft. Während Linke und Grüne die von der Verwaltung vorgeschlagene Form der GmbH & Co. KG favorisieren, setzt die SPD nun auf eine Lösung als GmbH. Dies hätte den Vorteil, dass man keinen zweiten Geschäftsführer aus der Stadtverwaltung benötige und damit flexibler agieren könne. Zudem sei es bei einer GmbH steuerlich reizvoller, Gewinne wieder ins Unternehmen zu investieren, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Christian Avenarius. Mit der anderen juristischen Form würde man allerdings die Grunderwerbsteuer für die städtischen Grundstücke sparen, immerhin rund eine Million Euro Steuergeld. Doch dies sei nur ein einmaliger Vorteil, so Avenarius. Die Linken wollen kein langes Gezerre um das Thema. „Wir haben viele Jahre dafür gekämpft, bezahlbaren Wohnraum in Dresden zu schaffen. Nun sind wir auf der Zielgeraden. Die Stadtverwaltung hat zur Gründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ein externes Gutachten eingeholt sowie eine gute und fundierte Entscheidungsgrundlage vorgelegt“, sagt Linken-Fraktionschef André Schollbach. „Nun sollten endlich alle Schleifen gedreht und die notwendigen Diskussionen geführt sein. Es gilt, dieses wichtige Vorhaben ohne weitere Verzögerungen zu beschließen und umzusetzen.“

Ähnlich sehen es die Grünen. „Wir wissen nicht, welche Auswirkungen die Änderung der Rechtsform hätte. Das kann so schnell keiner abschätzen“, sagt Thomas Löser. Er sei aber sicher, dass alle Kooperationspartner die Woba wollen. Das hatte auch SPD-Frakionschef Avenarius bestätigt.

Die CDU kritisierte, dass die von der Woba gebauten Wohnungen nur für Menschen mit Wohnberechtigungsschein und Migranten infrage kommen. „Andere fallen durchs Raster“, sagte Peter Krüger, der finanzpolitische Sprecher der CDU.

Die neue Gesellschaft soll bis 2019 mindestens 2 500 neue Wohnungen schaffen. Dafür soll sie weitere Grundstücke von der Stadt übertragen bekommen. Damit würde die Woba bis dahin Geld und Grundstücke für zusammen 42,86 Millionen Euro als Eigenkapital von der Stadt erhalten. (SZ/kh)

