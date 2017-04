„Die WM 2020 ist eine Chance für die Region“ Altenbergs Bobbahn-Chef Matthias Benesch über starke Konkurrenz, knappe Kassen und die Aussicht auf ein Millionenpublikum.

Matthias Benesch geht ins zehnte Jahr an der Spitze der Wintersport Altenberg GmbH, welche die Bobbahn betreibt und vermarktet. Der Kreistag hatte ihn im Herbst für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer der WiA bestätigt, an welcher der Kreis mit 51 Prozent beteiligt ist. © Frank Baldauf

Der Winter hat sich zwar noch einmal zurückgemeldet. Aber an der Rennschlitten- und Bobbahn im Altenberger Kohlgrund ist die Saison definitiv vorbei. Die Kühlaggregate wurden Ende Februar ausgeschaltet. Die Sächsische Zeitung sprach nach der 30. Eiszeit im Osterzgebirge und vor Olympia im südkoreanischen Pyeongchang mit Bahnbetreiber Matthias Benesch, dem Geschäftsführer der Wintersport Altenberg GmbH.

Herr Benesch, wie zufrieden sind Sie mit der zurückliegenden Saison?

Grundsätzlich sind wir als Ausrichter von Wettbewerben sehr zufrieden. Wir hatten fünf tolle internationale Wettbewerbe – unter anderen zwei Weltcups – mit guter Stimmung und super Erfolgen, auch sächsischen. Media und TV waren wie gewohnt auf hohem Niveau – im harten Wettbewerb zu anderen Wintersportarten. Die Zuschauerzahlen lagen im Bereich der Erwartungen. An der Bahn könnten es noch ein paar mehr Gäste sein. Wir stoßen aber bei den Parkplätzen an Grenzen. Hinzu kommt: Die Finanzierung der internationalen Wettbewerbe beim Nachwuchs, also der Europacups, wird auch mit Unterstützung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, des Landkreises und der Stadt Altenberg immer schwieriger, da Sponsoren ausbleiben oder es zu wenige sind.

Wie gelang es, die großen Herausforderungen zu bewältigen?

Die Minusgrade ab Mitte Dezember bis Ende Januar halfen uns als Bahnbetreiber, um die Energiekosten im Griff zu behalten, besonders deshalb, da die Saison 2016/17 mit 138 Vereisungstagen eine der längsten in der nun zehnjährigen WiA-Geschichte war. Nur in den WM-Jahren 2008 und 2012 waren es vier Tage mehr. Mit knapp 20 000 Abfahrten war die Bahn über 80 Prozent ausgelastet. Technische Störungen hielten sich – fast unbemerkt – in Grenzen. Bedauerlich und überflüssig war der Unfall eines Bahnarbeiters, der mit einem Skeletonsportler kollidierte. Letzterer ist wohlauf und unser Arbeiter auf einem guten Weg der Besserung.

Die Bahn spielt auch touristisch für die Region eine große Rolle. Wie liefen insgesamt die Geschäfte?

Die Bilanz in der Vermarktung ist gut. Im Sponsoring haben wir fast Stabilität erreicht. Leichte Einbußen konnten mit neuen Kooperationen weitestgehend kompensiert werden. Im Eventbereich bewegten wir uns auf bewährtem Niveau. 1 300 Gäste fuhren Gästebob und 1 200 Besucher im Ice-Tubing. Alle Gästebiathlontermine waren komplett ausgebucht. Die WiA organisiert und vermarktet dabei die Erlebnisse als Veranstalter, die Vereine SC Oberbärenburg, RRC Altenberg und SSV Altenberg sichern die Durchführung ab und profitieren daraus mit.

Die wärmere Jahreszeit wird immer genutzt für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten. Wie viel Geld steht zur Verfügung?

Vorab: Die WiA vermarktet die Bahn, richtet alle Wettbewerbe im Bob, Skeleton und Rennrodeln aus und betreibt die Bahn bzw. erhält die Betriebsbereitschaft. Wir haben dabei in geringem Maße finanzielle Mittel, um instand zu setzen bzw. zu reparieren. Jährliche Investitionen oder größere Unterhaltsmaßnahmen werden durch den Landkreis als Eigentümer der Sportstätte mithilfe von Sportfördermitteln des Bundes- sowie sächsischen Innenministeriums getätigt. Jährlich stehen 500 000 Euro für Investitionen und 225 000 Euro für den Bauunterhalt im Raum, wobei der Landkreis mit 145 000 Euro – das sind 20 Prozent – seine Eigenmittel beisteuert. Durch die angespannte Haushaltslage des Landkreises kommt es zu Verschiebungen bei Baumaßnahmen. So werden investive Baumaßnahmen, die 2015 beantragt wurden und 2016 umgesetzt werden sollten, nun erst in diesem Jahr angegangen. Dies ist für den Landkreis als Eigentümer, aber auch für uns als Betreiber, besonders im Wettbewerb zu anderen Bahnen, kein Vorteil. Das ist kein Vorwurf, da der Wille vorhanden, aber die Kasse nicht gefüllt ist.

Was kann gebaut werden?

2017 sollen weitere Bahnabschnitte überdacht werden. Sieht man die Bahn von Pyeongchang, wo im kommenden Jahr die Olympischen Spiele ausgetragen werden, ist diese vom Start bis ins Ziel komplett überdacht. Die Anlage in Sotschi 2014 war es auch. Das ist der internationale Trend, ob man das gut findet oder nicht.

Sind darüber hinaus größere Investitionen geplant?

Für 2018 wollen wir den Landkreis und die Fördermittelgeber bitten, in die Bahn-Kamera- und Überwachungstechnik zu investieren. Auch vor dem Hintergrund, dass wir noch analoge Technik nutzen und das ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist. Bis zur WM 2020 sollte alles zeitgemäß sein, da Ersatzteile der bewährten Technik ausgehen.

Es gibt immer mehr Bahnen in der Welt und damit mehr Konkurrenz. Wie schwer ist es, von den zahlenmäßig begrenzten hochkarätigen internationalen Wettbewerben, die jedes Jahr zu vergeben sind, etwas abzubekommen?

Deutschland hat mit seinen vier Bahnen für Rodeln und drei für Bob/Skeleton eine Sonderstellung. Somit ist die Konkurrenz nicht nur international zu sehen. Königssee und Winterberg haben in den letzten Jahren sehr viel getan, um ihre technische Infrastruktur an der Bahn, aber auch sich als Tourismusregion zu entwickeln. Unsere Gastfreundschaft und ehrlich-herzliche Art wird von Gästen gemocht. Aber wenn Trainer, Funktionäre und Sportler ihr Internet nicht wie gewohnt haben, fällt es schwer, von fortschrittlich und innovativ zu sprechen. Für die kommende Saison schaut es aber gut aus. Wir werden mit Stand heute zwei Weltcups, je einen im Rennrodeln sowie Bob und Skeleton, und eine Junioren-WM im Rodeln ausrichten dürfen. Bis zur WM 2020 sind wir weiterhin gefragt.

Stecken Sie für die WM im Bob und Skeleton schon in den Vorbereitungen?

Im Prinzip ja, aber auch wieder nein. Wir waren kürzlich zur WM am Königssee, um im Gespräch mit dem internationalen Verband einen Termin für 2020 abzustimmen und Rechtefragen zu klären. In kleinen Runden wurden schon Wünsche und Ziele formuliert. Einen offiziellen Startschuss soll es diesen Sommer geben und das WM- OK die Arbeit aufnehmen. Ich baue dabei auch auf die Unterstützung des Freistaates, des Landkreises und der Stadt Altenberg, dass die WM nicht als Last, sondern als Chance begriffen und genutzt wird. Zur WM 2008 wurden über 750 000 Euro Wertschöpfung in der Region gemessen. Über 100 Millionen TV-Kontakte wurden erzielt. Das lässt und muss sich alles steigern. Immerhin waren Facebook oder Twitter damals noch nicht so verbreitet.

