Die Wirtin und ihre Sorge Personalmangel macht nicht nur der Forellenschenke in Sebnitz zu schaffen. Eine Patentlösung hat dafür niemand.

Forelle in allen Variationen ist die Spezialität der Forellenschenke in Sebnitz. Pächterin Ingrid Günter führt schon seit 15 Jahren das Haus. Eigentlich plante sie, zum Jahresende das Restaurant an einen Nachfolger zu übergeben. Doch dann kam etwas Unerwartetes. © Steffen Unger

Den Gästen schmeckt es: „DIE Fischgaststätte in der Region, besser zubereitete Forelle gibt es nirgends sonst. Große Auswahl!“, schreibt ein Herr mittleren Alters im Internet. Ein anderer Besucher schwärmt: „Herrlich gelegene Ausflugsgaststätte mit hervorragend zubereiteten Speisen – auch jenseits von Fischgerichten.“ Doch das hilft Pächterin Ingrid Günter im Moment wenig. Ende Mai verließ unerwartet der langjährige Koch das Haus. „Es ist ganz schwer, die Lücke zu schließen“, sagt die Wirtin. Sie ließ sich zwar eine provisorische Lösung einfallen – fasste aber gleichzeitig einen Entschluss. Nach 15 Jahren wollte sie das Haus eigentlich noch bis Jahresende weiterführen. Nun plant sie ihren Ausstieg schon früher. Jetzt heißt es: Nachfolger suchen. Nicht nur für die Küche, sondern für das ganze Haus.

Mit ihrem Problem ist die idyllisch nahe der tschechischen Grenze gelegene Forellenschenke Sebnitz nicht allein. In der ganzen Sächsischen Schweiz, im Osterzgebirge, in Dresden und in anderen Regionen Sachsens macht der Personalmangel der Branche zu schaffen. Ein weiteres Beispiel: Das Restaurant im Schlosshotel Pillnitz hat seit Kurzem einen weiteren Ruhetag: den Dienstag. Da öffnen sich die Türen nur noch für die Hotelgäste.

Auch im Margaretenhof in Gohrisch spürt man den Druck. Andreas Levin, der zusammen mit seiner Frau das Drei-Sterne-Hotel führt, sprach erst am Wochenende in einem MDR-Beitrag über die Personalsorgen. „Es geht um Leute auf Leitungsebene, die Verantwortung, etwa Schichtleitung übernehmen und die Säulen des Unternehmens tragen. Das wird immer schwieriger“, sagt er.

Der Mangel zwingt die Gastronomen zu unfreiwilligen Lücken: Viele Gaststätten in der Region öffnen nur am Abend, weil das Personal für die Mittagszeit nicht reicht. Nicht immer ist das eine Frage der Bezahlung. Beispiel Margaretenhof: „Bei mir verdient niemand unter 9,50 Euro die Stunde, Leistungsträger gern das Doppelte“, sagt Hotelier Levin. Beliebt ist die Gastrobranche bei Jugendlichen trotzdem nicht. Arbeiten am Abend, an Wochenenden oder gar an Feiertagen – das möchten viele nicht. Freunde und Freizeit sind wichtiger.

Im Landkreis gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur 116 freie Stellen in der Gastronomie. Zugleich sind 202 Menschen mit Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufen arbeitslos gemeldet. Rechnerisch gibt es also fast zwei potenzielle Bewerber pro Stelle. 111 Tage dauert es trotzdem im Schnitt, eine Stelle zwischen Altenberg und Sebnitz neu zu besetzen. Sachsenweit sieht es ähnlich aus: Rein statistisch kommen zwar für jede Stelle mehr als drei Bewerber infrage. Jedoch passen sie oft nicht zusammen, zum Beispiel wegen der Arbeitszeiten, des Lohnes oder der Verkehrsverbindungen, heißt es bei der Landesarbeitsagentur. Auch 74 Lehrstellen für Restaurantfachleute, Köche und Hotelfachleute sind für diesen Herbst im Landkreis noch frei. Der regionale Gaststätten- und Hotellerieverband Dehoga hat schon einiges versucht, um Nachwuchs zu rekrutieren. Jährlich wird etwa auf ein Dampfschiff auf der Elbe eingeladen, um Gastroberufe zu präsentieren. Eine andere Idee war, Jugendliche aus Spanien für eine Ausbildung in die Sächsische Schweiz zu locken. Dehoga-Chef Gunter Claus stellt ernüchtert fest: „Von 16, die gekommen waren, sind vielleicht zwei hiergeblieben.“ Claus schätzt ein, dass die Situation ernster wird: „In den nächsten fünf Jahren steht uns noch einiges bevor.“

Wie es besser werden könnte? Andreas Levin aus Gohrisch wünscht sich mehr Verzahnung mit der Politik, so wie etwa in Österreich und Bayern – und einen attraktiveren Ruf für die Branche. „Man sollte zeigen, wie toll es ist, für die Gäste und Touristen da zu sein, für sie zu sorgen.“ In die gleiche Kerbe schlägt der Dresdner Dehoga-Geschäftsführer Axel Klein. Die Dehoga wirbt jetzt verstärkt für die Berufe Koch und Restaurantfachmann. „Man kann überall auf der Welt arbeiten und immer wieder neue Leute und Orte kennenlernen“, so Klein.

