Die wirklichen Absichten mit der Mauer Die Ablehnung einer geplanten Mauer im Stadtrat irritiert die Eigentümer. Ihre Pläne sahen doch ganz anders aus.

Hier auf der Rückseite des Grundstücks am Sonnenhang in Malter ist eine Stützmauer geplant. Dagegen spricht auch nichts, trotz einer Ablehnung im Technischen Ausschuss. © Egbert Kamprath

Malter. Der Technische Ausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde hat in seiner jüngsten Sitzung ein Bauvorhaben im Stadtteil Malter abgelehnt – womöglich unter falschen Voraussetzungen. In der Beschlussvorlage für den Ausschuss hieß es, dass die Grundstückseigentümer ihr Grundstück einfrieden wollten. Das bedeutet laut Duden: mit einer Mauer umgeben. Davon gingen auch die Ausschussmitglieder in ihrer Diskussion aus. Das wäre laut Bebauungsplan nicht erlaubt, und daher stellten sich auch die Ausschussmitglieder gegen die Idee von einer solchen Rundummauer.

Aber eine solche Mauer war gar nicht geplant, wie Katja Garbe, die Eigentümerin, mitteilte.

„Auf der Vorderseite unseres Hauses wollen wir doch keine Mauer bauen. Wie sähe das denn aus“, sagt sie. Die Familie will nur am Hang auf der Rückseite ihres Grundstücks eine Stützmauer errichten. Das ist sogar mit den Regeln des Bebauungsplans vereinbar, der hier in Malter gilt. Daher ist wahrscheinlich gar keine Baugenehmigung erforderlich. Wer sich mit seinen Bauvorhaben an Bebauungspläne hält, muss in der Regel seine Bauvorhaben nur anzeigen. Und der Bebauungsplan lässt an dieser Stelle in Malter Stützmauern bis zu einer Höhe von 1,20 Meter auf der Talseite zu. Und mehr ist ja gar nicht mehr geplant. Die erste Planung der Familie ging zwar von einer 1,60 Meter hohen Mauer aus. So hoch ist aber nicht erlaubt. „Aber das hat unser Planer ja schon angepasst. Jetzt sind nur noch 1,20 Meter Höhe geplant“, sagt Katja Garbe.

Sie will die Mauer aus drei Gründen. Erstens soll damit der Hang stabilisiert werden, zweitens soll die Sicherheit für die Kinder verbessert werden. Da die Mauer ein wenig über die Erdoberfläche hervorsteht, würde der Ball nicht mehr so oft auf die Straße rollen. Drittens soll ein Tor angebaut werden. Das verhindert, dass Fremde die Einfahrt zum Wenden nutzen. Das will die Familie auch aus Sicherheitsgründen verhindern. Wie Peter Antoniewski, der Baubeigeordnete der Stadt Dippoldiswalde, einschätzt, stehen die Chancen gut, dass die Familie trotz der Ablehnung im Ausschuss ihre Stützmauer bauen darf. In solchen Fällen ersetzt das Landratsamt oft das Einvernehmen der Stadt.

