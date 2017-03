Die Winterpause ist vorbei Fast an jeder Ecke in Strehla gibt es bereits eine Baustelle. Und es kommen sogar noch weitere Vorhaben hinzu.

Bauboom in Strehla: Auch am Markt wird derzeit gearbeitet. © Sebastian Schultz

Stadtchef Jörg Jeromin (FWG) spricht von einem dynamischen Baugeschehen in seiner Stadt. Das klingt angesichts der vielen Projekte im Stadtgebiet schon fast untertrieben. Welche Vorhaben aus der Winterpause kommen und welche demnächst neu starten – hier ein Überblick.

Straßenbau an der S 31 dauert noch sechs Wochen

Seit Wochenbeginn ist der Baubetrieb wieder zugange, zwischen dem Markt und dem Abzweig zur Lindenstraße voll gesperrt. An der Oschatzer Straße bis Kleinrügeln werde es eine halbseitige Sperrung geben. Die Stadt geht davon aus, dass das Straßenbauvorhaben, das vom Land Sachsen verantwortet wird, in sechs Wochen abgeschlossen ist.

Lindenstraße bleibt weiterhin dicht

Wegen des Baus voll gesperrt ist bereits seit einigen Tagen die Lindenstraße zwischen Schulstraße und Hugo-Haase-Straße. Ist das Teilstück fertig, kommt der Abschnitt zwischen Haase- und Bahnhofstraße ran. Wann alles fertig ist, ist noch offen.

Abwasserbau in Görzig zieht sich länger hin

Beim Abwasserbau in Görzig haben die Arbeiten auch begonnen – derzeit werden Leitungen im Bereich Dorfplatz verlegt. Weiter gehen soll es an der Straße hinunter zum Nixstein. Laut Stadtbauamt soll die Anlage im Mai komplett fertig sein.

Schadensbeseitigung an der Elbe geht weiter

Noch immer arbeitet Strehla Schäden der 2013er-Elbeflut ab. Betroffen sind der Rietzschgraben sowie der Schlossteich, der Wiesenteich und mehrere Durchlässe. Der Rietzschgraben ist schon entschlammt, aus den beiden Teichen ist das Wasser abgelassen. Gearbeitet wird dort aber derzeit zunächst nicht, weil der Boden zu matschig ist, so die Stadtverwaltung.

Kranke Handwerker verlangsamen Grundschul-Sanierung

Auch die Außensanierung der Grundschule hat über den Winter pausiert. Das neue Dach ist drauf, momentan werden die Klinkerfassade gereinigt und die Fugen erneuert. Die Sanierung des Sandsteins wird fortgeführt, zieht sich der Stadt zufolge wegen eines zuletzt hohen Krankenstandes bei den Steinmetzen länger hin. Die anschließende Innensanierung inklusive Brandmeldeanlage wird laut Stadt vorbereitet.

Oberschule macht Zimmer fürs Kabelverlegen frei

In Klassenzimmern der Oberschule werden derzeit Kabel für die neue Brandmeldeanlage installiert. Im April soll der Stadtrat weitere Aufträge für eine neue Sicherheitsbeleuchtung vergeben, sodass es in der Schule an der Leckwitzer Straße auch weiterhin Bauarbeiten geben wird.

Dellen in der Ortsverbindung verschwinden

Ab Montag, 13. März, soll laut Bauverwaltung damit begonnen werden, die drei Senken in der Straße zwischen Paußnitz und Lößnig aufzufüllen. Im Flutfall soll die Straße damit befahrbar bleiben.

Sanierung des Marktes 2 steht kurz vorm Beginn

Die Auftragsvergaben durch den Stadtrat sind nur noch Formsache – in den nächsten Tagen soll mit den Arbeiten an der Außenhülle des städtischen Gebäudes begonnen werden. Im Erdgeschoss entsteht ein Domizil für Vereine, in den Etagen darüber fünf Wohnungen. Die Vorbereitungen für den Innenausbau laufen auch schon.

Kanalverlegung am Teich Großrügeln in den Startlöchern

In Vorbereitung ist auch die Verlegung des Regenwasserkanals am Teich in Großrügeln. Der Bauablauf wird diese Woche mit den Beteiligten abgestimmt, so die Stadt, deshalb gebe es noch keinen Termin.

