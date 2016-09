Die Windrad-Giganten In der Nähe von Burkau entstehen zwei riesige Anlagen. Am Stadtrand von Radeberg gibt’s derweil Streit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zur Montage der Blätter an der Nabe gibt es je 50 Schrauben innen und außen. Ein „Spoiler“, der hier montiert wird, sorgt für Aerodynamik. © Rocci Klein Zur Montage der Blätter an der Nabe gibt es je 50 Schrauben innen und außen. Ein „Spoiler“, der hier montiert wird, sorgt für Aerodynamik.

Eines der Rotorblätter schwebt vom Lkw. Die drei Rotorblätter sind elementarer Bestandteil der Windkraftanlage.

An der Ortsgrenze zwischen Radeberg und Kleinröhrsdorf sorgt das Thema derzeit gerade für hitzige Debatten. Was nicht nur am Hochsommer-Wetter mitten im September liegt. Die Rede ist von den sogenannten Riesen-Windrädern, die hier geplant sind – und von den Anwohnern nicht wirklich erwünscht sind. Einwohnerversammlungen, Proteste – Debatten im Großröhrsdorfer Stadtrat und kritische Anmerkungen aus dem Radeberger Rathaus, es ist eine Menge Wirbel derzeit.

Ein Stückchen weiter hingegen wird schon gebaut: Scheinbar mühelos schwebt es an den Ketten durch die Luft. 35 Meter lang und tonnenschwer ist dieses rot-weiße Rotorblatt, das sich bald an einem der zwei neuen Windräder in Burkau drehen wird. Die Endmontage der Anlagen des Investors OWE Oberlausitzer Windenergie hat begonnen. Das Einsetzen der Blätter an der wuchtigen Rotornabe jetzt ist der spektakulärste und kniffligste Arbeitsschritt.

Die Mitarbeiter der Firma Enercon bringen diese gigantischen Bauteile, die sie nur mithilfe hoher Leitern besteigen können, nicht mehr ins Schwitzen. Sie stimmen sich routiniert über ihre Funkgeräte ab. Mit zwei Kränen werden die drei gewaltigen Blätter nacheinander und millimetergenau in die Öffnungen der Rotornabe gehievt und anschließend mit jeweils 50 Schrauben innen und außen befestigt. Ist das erledigt, wird die dann 50 Tonnen schwere Rotornabe samt Flügel abheben und in 98 Meter Höhe an der Gondel angebracht. Vorausgesetzt, der Wind spielt mit. Weht auch nur ein Lüftchen mehr als erlaubt, müssen die Bauleute pausieren, sagen sie. Auch wenn sie in jeder Situation schwindelfrei sind.

Aus Beton und Stahl

Das Aufsetzen der Generatoren und Maschinenhäuser auf beide Türme habe in dieser Woche aber schon problemlos geklappt. Bis zu acht Mitarbeiter der Firma Enercon aus Aurich und zwei Kranführer arbeiten auf der Baustelle, die streng abgeriegelt ist.

Im August war mit dem Bau der Türme begonnen worden. Zum Großteil bestehen sie aus Beton, nur auf den letzten Metern aus Stahl. Fertig montiert werden die Windräder eine Gesamthöhe von 139,5 bzw. 149 Meter haben und damit bedeutend höher sein als die bisherigen vier Anlagen auf dem Berg zwischen Schönbrunn und Burkau. Allerdings werden sie an einem tiefer gelegenen Standort aufgestellt, sodass sich laut Projektentwickler und OWE-Gesellschafter Sten Jacobson ein einheitliches Landschaftsbild ergebe.

Die drei Rotorblätter, die jetzt verbaut werden, kamen in der Nacht mit drei Schwerlasttransportern. Ab der A-4-Abfahrt Salzenforst schlängelten sich die recht beweglichen Laster durch teils enge Straßen. Kommende Woche treffen die Flügel für die zweite Anlage ein.

Ende Oktober könnten die Windräder in Betrieb gehen, sagt Sten Jacobson. OWE investiere über fünf Millionen Euro in die Anlagen und den Anschluss ans Enso-Netz. Die neuen Windräder sollen zusammen neun Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren.

Wie es derweil mit dem Projekt zwischen Radeberg und Kleinröhrsdorf weitergeht, muss sich zeigen. (mit SZ/JF)

zur Startseite