Die Wiedergeburt von Sachsenring Unter einem traditionellen Namen versucht ein fränkischer Unternehmer, insolvente Firmen wie den Fahrradhersteller Mifa zu retten. Warum nur? Und: Wer ist der Mann?

Auch den Fahrradhersteller Mifa in Sangerhausen will Zubcic wieder ins Laufen bringen. Das Unternehmen heißt nun Sachsenring Bike Manufaktur.

Noch in diesem Frühjahr war das Glaswerk im mittelsächsischen Brand-Erbisdorf insolvent. Jetzt sucht es bereits wieder hängeringend Personal.

Das Lästigste an diesem Septembernachmittag ist nicht der Journalist. Es ist eine Fliege. Immer wieder holt Stefan Zubcic zum Vertreibungsschlag aus. Ein Fluch kommt nicht über seine Lippen. Dabei gibt es einige Leute, die in ihm auch nur ein Insekt sehen: eine Heuschrecke.

Als Heuschrecken werden in der Wirtschaft Investoren bezeichnet, die sich zumeist an angeschlagenen Firmen beteiligen, sie rigoros und in rasantem Tempo sanieren, um sie dann zum Vielfachen des Einkaufspreises wieder loszuwerden. Zielrendite: jenseits der zehn Prozent. Soziale Belange, Schicksale, Traditionen – all das spielt bei Heuschrecken kaum eine Rolle.

„So bin ich nicht“, sagt Zubcic. Der 49-Jährige sagt das ohne Empörung. Lässig in weißem Hemd, verwaschenen Jeans und Krawatte sitzt der stämmige Mann im Chefbüro des Saxo Glaswerks. Im März 2017 erwarb der Franke das damals kurz vor dem Aus stehende Unternehmen. Es liegt weit draußen in der sächsischen Provinz, am Dorfrand von St. Michaelis, einem Ortsteil von Brand-Erbisdorf. Mit 70 Leuten startete Zubcic aus der Insolvenz heraus, inzwischen sind es schon wieder 90. Und der neue Firmenchef sucht händeringend weiteres Personal. „Doch das ist hier gar nicht so einfach“, sagt er. „Das habe ich unterschätzt.“

Der Kauf des Glaswerks war damals nur eine Meldung im Wirtschaftsteil der Regionalpresse. Das mediale Interesse an seinem jüngsten Kauf aber war gewaltig. „Das hat mich förmlich überrollt, darauf war ich nicht vorbereitet,“ räumt Zubcic ein. „Gelinde gesagt war ich mitunter auch negativ überrascht, was da alles über mich geschrieben und gesendet wurde.“ Wieder nervt die Fliege.

Im vergangenen Juli setzte Zubcic seinen Namen unter den Kaufvertrag für den insolventen Fahrradhersteller Mifa in Sangerhausen. Jeder Ostdeutsche jenseits der 30 kennt die Marke und ihren damaligen Ruf: „Wer Mifa fährt, fährt nie verkehrt, weil Mifa überhaupt nicht fährt.“ Die Marke gehört zur Sozialisation in der DDR. Nach der Wende war das Unternehmen sogar mal an der Börse, hatte hochfliegende Pläne, prominente Gesellschafter wie Carsten Maschmeyer, ging aber dennoch pleite, startete neu, kriegte gegen Fördermillionen eine neue Produktionshalle – und schlitterte erneut in die Insolvenz. Und jetzt gehört die Mifa ganz allein Zubcic.

„Retter oder Abwickler?“, fragt der MDR. Das Handelsblatt bezeichnete ihn als „Restpostensammler“, die Junge Welt sieht ihn als „Sanierer mit Mindestlohnphobie“.

Ich bin nur einer, der was bewegen will“, sagt Zubcic. Ein Arbeiterkind, aufgewachsen in Bruchsal bei Karlsruhe. Der Vater Kroate, die Mutter Donauschwäbin. Mit 14 habe er begonnen, Geld zu verdienen, erzählt er. Zeitungen austragen, Helfer auf den Tabakfeldern in Nordbaden. Er macht sein Abitur auf einem humanistischen Gymnasium, großes Latinum inklusive, schlägt im Studium jedoch eine andere Richtung ein: Betriebswirtschaft. Seine Diplomarbeit trägt den gar nicht humanistisch klingenden Titel: „Entwicklung eines Kriterienkatalogs für die Beschaffung von Bauteilen für die Generatorenproduktion, dargestellt am Beispiel der ABB-Kraftwerke AG“. Noch als Praktikant reist er für Siemens nach Taiwan, später als Trainee für Daimler nach Argentinien. Die Welt der Zahlen wird für Zubcic zur Berufung. Er schickt sich an, in der Finanzabteilung des Stuttgarter Weltkonzerns Karriere zu machen, als Controller. Jetzt aber muss er wieder einmal die Fliege verscheuchen.

Zubcic sagt, er suche gezielt nach angeschlagenen kleinen Unternehmen. „Die, die in der Nische sind.“ Im Herbst 2016 fand er den Kunststoff- und Medizintechnikspezialisten Nündel im fränkischen Wendelstein, 50 Mitarbeiter. Wenige Monate später kaufte er das Saxo Glaswerk in Brand-Erbisdorf, im Sommer dann die Mifa mit 130 Beschäftigten. Er sagt, er finanziere all das über private Bürgschaften und Fremdkapital. „Ich bin nicht der mit den dicken Taschen.“ Er habe nichts zu tun mit „vagabundierenden Firmenbestattern oder Glückrittern“.

Seine Renditeerwartungen seien niedriger als die der Heuschrecken. „Ich nehme mir auch mehr Zeit für die Sanierung.“ Bei jeder Übernahme stehe bei ihm der Vertrauensaufbau zu den Führungskräften und Mitarbeitern, zu den Kunden und Lieferanten im Mittelpunkt. Das könne sich über viele Jahre hinziehen. Letztendlich müsse jede Firma für sich überlebensfähig werden. Dann stockt Zubcic. „Wenn man mir natürlich plötzlich viel Geld für einen Betrieb bietet, sage ich auch nicht Nein. Das ist das Kapital fürs nächste Mal.“

Der frühere Chef in Brand-Erbisdorf, Gunter Räbiger, jedenfalls ist mit dem neuen Eigentümer zufrieden. „Sie dürfen nicht vergessen: Herr Zubcic geht mit solchen Käufen immer ein hohes Risiko ein.“ Dessen ist sich der Franke bewusst. „Natürlich kann ich mit einer gekauften Firma ebenfalls in die Insolvenz rutschen. Das will ich aber keinesfalls erleben. Also ziehe ich vorher die Notbremse.“

Etwa beim Motorradfelgenwerk des IAM-Konzerns im vogtländischen Mylau. Das ging 2014 pleite, Zubcic war als letzter Bewerber im Rennen. Noch bevor er kaufen konnte, wanderten viele Mitarbeiter zu einem benachbarten Autozulieferer ab, die Sache ging schief. „Da war ich zu voreilig, es ist beim Versuch geblieben.“

Auch der Erwerb der Sparte Karosseriebau vom einstigen Sachsenring-Werk in Zwickau beschert Zubcic kein Glück. Die im Sommer 2014 als Sachsenring Karosseriemodule GmbH wieder ins Leben gerufene Firma stelle voraussichtlich im Oktober ihr Geschäft ein, sagt er. Die Kundenbestellungen lägen deutlich unter Plan. „Wir fahren den Betrieb runter.“ 31 Mitarbeiter sind betroffen.

Was Zubcic in jedem Fall retten will, ist der legendäre Name Sachsenring. „Ich habe mir die Namensrechte gesichert“, sagt er. Sachsenring stehe für automobile Kompetenz, für Qualität, für gute Facharbeiter, „im weitesten Sinn auch für Mobilität“. Zubcic vermarktet deshalb seine drei Firmen unter diesem Logo, die Mifa heißt inzwischen Sachsenring Bike Manufaktur. Das sei keine Holding im unternehmensrechtlichen Sinne, sondern nur eine virtuelle Klammer. Sie umfasst aber knapp 250 Mitarbeiter und einen für 2018 geplanten Umsatz von 35 bis 40 Millionen Euro.

Das sind Peanuts im Vergleich zu jenen Firmen, deren Weg Zubcic bislang kreuzte. Noch bei Daimler arbeitete er für die Finanzabteilung des Nutzfahrzeugwerks im baskischen Vittoria Gasteiz, dort wurde seine Tochter geboren. Er wechselte als kaufmännischer Geschäftsführer zu einer Konzerntochter ins westfälische Rheda-Wiedenbrück, dem Wohnmobilhersteller Westfalia. Dort kam der Sohn zur Welt. Nach 13 Jahren „Daimlerei“ verließ Zubcic das Unternehmen. „Ich wollte weg von einem hierarchischen Konzern, mehr Verantwortung.“

Die fand er von 2007 an beim Automobilzulieferer Brose im fränkischen Coburg. Dort avancierte Zubcic zum Leiter des Zentralcontrollings. „Dort wurde ich heimisch.“ Er erwarb in einem Vorort ein Haus, engagierte sich politisch. In der damaligen AfD des Ökonomen Bernd Lucke wurde er Chef des Kreisverbands, kandidierte für den Bundestag. Im Sommer 2015 verließ er die Partei, gemeinsam mit Lucke.

Viel Familienleben blieb dem umtriebigen Manager aber auch in Coburg nicht. „Auch heute noch bin ich wenig zu Hause, dafür umso mehr auf der Autobahn.“ Nach nur zwei Jahren bei Brose wechselte Zubcic zum Werkzeugbauer Härter in Pforzheim, erlebte dort die Finanzkrise, wechselte „wegen strategischer Differenzen“ erneut, diesmal als alleiniger Chef zum Autozulieferer Heyform in Osnabrück. Über Heyform kam er erstmals nach Sachsen, denn die Firma hatte seinerzeit ein kleines Werk in Wilsdruff. 2013 erwarben die Osnabrücker eine insolvente Firma mit 200 Leuten im bayerischen Altmühltal, Zubcic wurde dort Geschäftsführer. „Das war sehr spannend“, sagt er, wieder die Fliege verscheuchend. „So spannend, dass ich mich nach Ablauf des Vertrags selbstständig machte.“

Das war 2013. Über private Kontakte und Medien wurde er auf die Sachsenring-Insolvenz in Zwickau aufmerksam. Zum Schluss blieb die Ersatzteilversorgung für den Karosseriebereich übrig. „Da habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und den Zuschlag erhalten.“ Das sei ja nicht so, als kaufe man eine normale Firma. „Sie haben die Gläubiger, die Mitarbeiter, die Kunden. Alle wollen mitreden.“ Man erbe viel Mist, auch Probleme mit den Banken. Man müsse daher genau überlegen: Was habe man für Ideen, welches Risiko gehe man ein? „Das ist ja kein Selbstläufer“.

Wichtig seien Offenheit und Transparenz beim Neustart einer Firma, sagt Zubcic. Das unangenehmste Kapitel seiner Karriere räumt er aber erst auf Nachfrage ein.

Es geht um die Beteiligungsgesellschaft German Brands plc., die die Marke Telefunken wiederbeleben wollte. Zubcic fungiert dort immer noch als Direktor. Dieses Unternehmen machte vor drei Jahren in Sachsen Schlagzeilen. Ein hiesiger Geschäftsmann, der als Repräsentant von German Brands auftrat, kündigte an, mit 100 Millionen Euro bei der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meissen einsteigen zu wollen. Das Ganze entpuppte sich als Luftnummer, gegen den angeblichen Repräsentanten soll im Januar 2018 ein Betrugsprozess am Landgericht Dresden beginnen.

„German Brands ist ein ruhendes Geschäft“, sagt Zubcic nun. Zwar kenne er den Mann in Dresden. „Wir stehen aber in keinem Geschäftsverhältnis mehr. Ich habe mich da damals blenden lassen.“

Und Mifa? Die Fixkosten müssten runter, sagt Zubcic. Ihm sei es letztendlich egal, ob er mit Discountern als Kunden oder dem Fachhandel Geld verdiene. „Da bin ich nicht ideologisch.“ Der Markt für E-Bikes wachse, er lege großen Wert auf die Produktion solcher Räder in Deutschland. Deshalb werde er seine Produktionskapazitäten auch anderen Radherstellern anbieten. „Mifa ist keine Mission Impossible.“

Nicht ein einziges Mal hat er versucht, die Fliege zu töten.

