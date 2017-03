Die wichtigsten Straßenbauprojekte Der Freistaat gibt Millionen für Straßen und Radwege im Landkreis. Auf einige Projekte warten die Anlieger seit Jahren.

Nach mehreren Anläufen wird nun endlich die Oberstraße in Radeberg angepackt. Die Sanierung zwischen Pulsnitzer Straße und Otto-Bauer-Straße ist dringend notwendig – zwischen Bauerstraße und der Einfahrt zum Parkplatz gegenüber der Wohnbau wird die Straße künftig in beide Richtungen befahrbar sein. © Thorsten Eckert

Viel Geld für frischen Asphalt: Der Freistaat will dieses Jahr etliche Millionen Euro ins Straßennetz im Kreis Bautzen investieren. Gleich zehn neue Vorhaben stehen auf der Agenda; viele dabei im Rödertal. Dazu zählen auch etliche Projekte, die bereits seit Jahren auf sich warten lassen. Die Sächsische Zeitung stellt einige der Straßenbauvorhaben im Landkreis vor.

Sanierung der A 4 geht zwischen Ottendorf und Leppersdorf weiter

Seit 2013 lässt der Freistaat häppchenweise die A 4 in Ostsachsen sanieren. In vier Jahren wurden mehr als 35 Millionen Euro verbaut, ein Dutzend Teilstücke der maroden Piste zwischen Dresden und der polnischen Grenze auf Vordermann gebracht. In diesem Jahr folgen zwei weitere Abschnitte: Von Juni bis August will der Freistaat für 4,1 Millionen Euro die Fahrbahnen zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz in Richtung Görlitz anpacken. Von Juli bis September ist zudem die Erneuerung des Teilstücks zwischen Görlitz und Nieder Seifersdorf in Richtung Dresden für 3,1 Millionen Euro geplant. Autofahrer müssen erneut mit Einschränkungen rechnen.

Bau an der B 97 in Ottendorf-Okrilla wird an der Hirschkurve fortgeführt

Große Teile der Bundesstraße 97 in Ottendorf-Okrilla sind in den vergangenen beiden Jahren erneuert worden – nur die sogenannte Hirschkurve blieb außen vor. Die enge, zugebaute Kehre nahe der Ortsmitte gilt als Nadelöhr. Nun wird die Kurve entschärft, die Straße deutlich verbreitert. Dazu muss auch ein Haus abgerissen werden. Insgesamt sind 800 000 Euro eingeplant.

Ausbau der S 100 in Kamenz startet am Fuß des Hutbergs

Fast 700 000 Euro sind dieses Jahr für den Ausbau eines Teils der Königsbrücker Straße im Kamenzer Westen vorgesehen. Die Arbeiten an dem knapp 600 Meter langen Teilstück am Fuße des Hutbergs starten voraussichtlich nach Ostern. Neben der Straße wird auch ein neuer Radweg entstehen.

Brückenbau an A4-Zufahrt in Ohorn soll Ende April erledigt sein

Die Brücke über einen Feldweg südlich der A4-Anschlussstelle in Ohorn ist unscheinbar – aber eben auch ein Teil der Verbindung zwischen Bretnig, der Autobahn und Ohorn. Weil das Bauwerk marode ist, lässt es das Land für 370 000 Euro abreißen und eine neue Brücke errichten. Die Arbeiten sollen bereits Ende April erledigt sein.

Oberstraße in Radeberg wird nach drei Jahren Anlauf angepackt

Ebenfalls ein Dauerbrenner ist die Ober- straße in Radeberg. Die 500 Meter lange Holperpiste zwischen Pulsnitzer Straße und Otto-Bauer-Straße im Stadtzentrum soll für insgesamt 1,2 Millionen Euro saniert und teilweise verbreitert werden – damit der dort befindliche Parkplatz künftig auch von der Badstraße aus angefahren werden kann. Die Stadt Radeberg finanziert die Arbeiten zunächst vor, weil im Zuge der Sanierung auch Kanäle und Straßenbeleuchtung mit in Angriff genommen werden. Vertraglich ist dabei mit dem Freistaat auch geregelt, dass nach der Oberstraße dann auch die Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße ab Badstraße bis Lotzdorfer Straße saniert werden soll. Auch hier wird dann Radeberg zunächst sozusagen in Vorkasse gehen und das Geld anschließend zurückbekommen. Voraussichtlich 2018 soll der Bau dann ins Blickfeld rücken.

Frischer Asphalt für die S 177 übers Hüttertal

Keine 15 Jahre ist die Ortsumgehung östlich von Radeberg alt – jetzt muss dort zwischen Pulsnitzer Straße im Norden und dem Anschluss südlich vom Hüttertal der Asphalt erneuert werden. Dafür ist fast eine Million Euro vorgesehen. (mit SZ/JF)

