Die Wetterfrösche aus der Kita Warum in Schönfeld ein Wetterkalender geführt wird und sogar Opas Hausaufgaben machen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Wetterbeobachtungen in der Schönfelder Kita Sonneschein. Timon und Lennox lesen die Temperatur am Froschthermometer ab. Täglich beschäftigen sich Kita-Kinder mit der Witterung. © Klaus-Dieter Brühl Wetterbeobachtungen in der Schönfelder Kita Sonneschein. Timon und Lennox lesen die Temperatur am Froschthermometer ab. Täglich beschäftigen sich Kita-Kinder mit der Witterung.

Woher weht der Wind? Mit dem feuchten Finger kann man es feststellen.

Johann bringt die täglich festgestellten Symbole am Wetterkalender an.

Wetterkalender“ ruft jemand über das Außengelände der Schönfelder Kita „Sonnenschein“. Sofort kommen etwa sechs Kinder angelaufen, die bei diesem Projekt mitmachen wollen. Seit Ende März schart Erzieherin Rita Fiebig nun wieder täglich interessierte Steppkes um sich, um den Wettkalender zu füllen. „Die Kinder schauen natürlich aus dem Fenster und wollen wissen, wie es draußen aussieht und wie sie sich kleiden müssen“, sagt Rita Fiebig. „Wir sind in vielerlei Hinsicht vom Wetter abhängig.“

Zuerst schauen alle mal in den Himmel: Scheint heut die Sonne, oder gibt es viele Wolken? Dann versuchen die Schönfelder, der Windrichtung auf die Spur zu kommen. Sie lecken einen Finger an und strecken ihn in die Höhe. „Der Wind kommt von da“, ruft Richard (5) und zeigt nach Osten. „Nein, er kommt von dort“, entgegnet Timon (6) und weist nach Westen. Rita Fiebig bestätigt anhand ihres Haares, in das der Wind weht, dass Timon recht hat.

Nun geht’s zum Thermometer. „Damit misst man die Temperatur“, hat sich Lennox (6) gemerkt. Die Schönfelder Kita „Sonneschein“, die das Wetter ja schon im Namen trägt, besitzt ein dickes großes Thermometer und ein kleines an der Tür in Form eines Frosches. Es zeigt zehn Grad. Ist das warm oder kalt? Die Kinder zucken die Schultern. Kommt drauf an. „Na viel ist das nicht“, meint schließlich Timon. Stimmt. Was würde das Frosch-Thermometer denn angeben, wenn es warm wäre? „50“ sagt eines der Kinder. Auweia! 30 Grad würden im Sommer schon mehr als ausreichen.

Künftig auch Regenmessung

Jetzt kann Rita Fiebig die Vorschulkinder den Wetterkalender ausfüllen lassen. Es ist eine Magnettafel, an die sich die verschiedensten Symbole pinnen lassen. Jeden Tag wird etwa um 10 Uhr die Temperatur dokumentiert, die Windrichtung angegeben und der Zustand des Himmels: Also sonnig, bewölkt oder regnerisch. Künftig wollen die Schönfelder auch einen Regenmesser benutzen. Sie haben ihn schon da, nur das Röhrchen ist noch nicht einsatzbereit.

„Am Montag werten wir auch das Wetter vom Wochenende aus“, erklärt Rita Fiebig. Dann sollen die Kinder ihre Beobachtungen mitteilen. „Habt Ihr den Wetterbericht gehört?“, fragt die Erzieherin regelmäßig. Das ist bei manchen schon zur Familienangelegenheit geworden. „Timon hatte jetzt einige Tage Urlaub, da war sein Opa mit einem Zettel da und hat die Wetterbeobachtungen gebracht“, erzählt Rita Fiebig schmunzelnd. So viel Eifer bei den „Hausaufgaben“ findet sie klasse. Das Interesse und Verständnis ihrer Schützlinge zum Thema Wetter ist schon größer geworden, konstatiert die Betreuerin. Das hat sie zum Beispiel am Mittwoch gemerkt, als vormittags der Osterhase da war. Weil es regnete, musste die Aktion im Haus stattfinden. Das haben viele Kinder bedauert.

Auch wenn manche Kinder einfach nur dabeistehen und zuschauen, kommt die Aktion Wetterkalender ihnen zugute, ist die Schönfelder Einrichtung überzeugt. Für den Sachkundeunterricht in der Grundschule haben die Schönfelder auf alle Fälle schon mal einen Vorsprung. „Die Kinder lernen, dass ein bestimmtes Wetter auch bestimmte Verhaltensweisen erfordert“, so Fiebig. „Sie sehen, wie sich die Natur und das Wetter entfalten, und entdecken deren Zusammenhänge.“

Es gibt kein schlechtes Wetter

Zehn Minuten darf die tägliche Aktion allerdings nicht übersteigen, damit die Kinder nicht überfordert sind. Aber der Spaß ist den Kindern deutlich anzumerken. Vielleicht werden sie als Erwachsene nicht nur übers Wetter jammern, sondern sich bei Bedarf einfach nur passend anziehen. Wie sagt das Sprichwort: Es gibt kein schlechtes Wetter – nur unpassende Kleidung.

