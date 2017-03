Die wenigsten Schuldner leben in Roßwein Immer mehr Menschen in der Region Döbeln haben kein Geld. Bei der Schuldnerberatung gibt es lange Wartezeiten.

Wer über lange Sicht seine monatlichen Ausgaben nicht mit seinen Einnahmen ausgleichen kann, gilt als überschuldet. Den Betroffenen drohen Mahnungen, Vertragskündigungen und Pfändungen. Im schlimmsten Fall wird ihnen die Wohnung gekündigt oder der Strom abgeschaltet.



Er ist kaum 18 Jahre alt und kann schon seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Was ihm finanziell das Genick gebrochen hat? Handyrechnungen. Aber es trifft nicht nur die jungen Leute. Es gibt auch den älteren Herren, um die 80, der schon wieder ein Abo abgeschlossen hat. Das fünfte inzwischen. „Es gibt keinen typischen Fall, jedes Schicksal ist individuell“, erklärt Thomas Richter, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Döbeln. Diese bietet im Altkreis eine Schuldnerberatung an. „Die Nachfrage hat enorm zugenommen“, schildert Richter. Das bestätigen auch die Zahlen der Creditreform Leipzig. So ist die Schuldnerquote in Mittelsachsen weiter gestiegen. Für 2016 lag sie bei 9,18 Prozent. Im Vorjahr waren es 8,89 Prozent.

Ursachen haben sich geändert

Die Ursachen für die Überschuldung – die Situation, in der Betroffene über lange Sicht ihre Gesamtausgaben mit ihren Einkünften nicht mehr decken können – haben sich in den vergangenen Jahren geändert, wie Simone Polenz von der Creditreform Leipzig deutlich macht. „So haben langfristig gesehen, vorwiegend ökonomische Auslöser wie Arbeitslosigkeit und gescheiterte Selbstständigkeit an Bedeutung verloren“, schildert die Sprecherin. Das hänge mit der insgesamt stabilen Konjunktur in Deutschland zusammen. In den vergangenen Jahren haben andere Gründe für die Überschuldung an Bedeutung gewonnen: Krankheiten, Süchte, Unfälle sowie gescheiterte Immobilienfinanzierung.

Und noch etwas spielt in die Statistik mit hinein: Es gibt immer mehr Menschen, die nur wenig Einkommen haben beziehungsweise armutsgefährdet sind, wie Simone Polenz sagt. „Eine zunehmend prekäre Einkommenslage und ein hohes Armutsrisiko erhöht die Wahrscheinlichkeit, dauerhaft in eine Überschuldungsspirale zu geraten.“

In der Region Döbeln ist nach wie vor die Stadt Waldheim die mit der höchsten Schuldnerquote. Sie beträgt 12,14 Prozent und ist damit gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen (11,63 Prozent). „Die Zahl der Personen über 18 Jahren im Verhältnis zu den überschuldeten Personen ist in Waldheim vergleichsweise hoch“, begründet Polenz. Doch es gibt in der Region auch rückläufige Entwicklungen. So sind die Schuldnerquoten in Hartha, Leisnig, Ostrau und Roßwein gesunken, wenn auch nur geringfügig. In Döbeln ist die Quote wie in Waldheim im Vergleich zu 2015 gestiegen. Am wenigstens überschuldet sind die Roßweiner. Die Schuldnerquote für die Stadt liegt sogar unter zehn Prozent (9,67) und damit unter den Werten von Sachsen (9,89) sowie Deutschland (10,06).

Zwar fällt die Überschuldung in den ländlichen Gebieten laut Simone Polenz meist geringer aus als in Ballungszentren. Aber dass das nicht immer zutrifft, zeigt der Vergleich der Stadt Döbeln (11,20) mit Dresden (9,43). Auch zu Chemnitz (11,39) gibt es nur geringe Unterschiede. Die Differenz zu Leipzig, die Stadt mit der höchsten Schuldnerquote (13,50), ist da deutlicher.

Auffallend ist, dass vor allem Männer sich überschulden. Besonders betroffen ist die Altersgruppe bis 39 Jahre. Mit zunehmendem Alter sinkt die Zahl der überschuldeten Menschen, aber es zeigt sich, dass der Anteil älterer Menschen, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, weiter zunimmt. Von 2013 zu 2016 gab es hier eine Steigerung von 58 Prozent. „Das ist überdurchschnittlich hoch“, sagt Simone Polenz. Umso erfreulicher, dass auch im vergangenen Jahr immer weniger junge Menschen überschuldet gewesen sind.

Die meisten holen zu spät Hilfe

Rat und Hilfe finden die Betroffenen in der Schuldenberatungsstelle der Diakonie Döbeln. Doch dort ist es im Moment schwer, einen Termin zu bekommen. Aufgrund von Krankheit und Elternzeit kommt es in der Beratungsstelle derzeit zu personellen Engpässen, wie Thomas Richter bestätigt. Er sei bereits um eine Lösung bemüht. Doch geeignetes Personal zu finden, sei schwer. Gebraucht wird es dennoch. Schließlich darf die Beratungsstelle keinen Hilfebedürftigen wegschicken.

Die meisten, die erkannt haben, dass sie Hilfe benötigen, kommen laut Richter zu spät in die Beratungsstelle. „Sie haben meist den Überblick verloren, öffnen schon seit einer Weile ihre Post nicht mehr“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Die Berater helfen den Betroffenen dabei, die Lage wieder zu überblicken. Es wird geschaut, wie Schulden abgebaut werden können. Ist das nicht möglich, wird das Gespräch mit den Gläubigern gesucht und um Ratenzahlung oder eine Vergleichsverhandlung gebeten. „Wenn es keinen Ausweg gibt, begleiten wir die Betroffenen auch in die Insolvenz“, so Richter.

