Die Welt in der Tube Die Essel-Erfolgsgeschichte begann in der Dresdner Löwen-Apotheke – und ist inzwischen ein Millionengeschäft.

Kritischer Blick: Essel-Mitarbeiterin Ulrike Stantke bei der Qualitätskontrolle.

Ohne die Tube hätte es die zauberhaften Bilder eines Cézanne oder eines Manet nie gegeben. Die ganze Epoche des Impressionismus wäre an eingetrockneten, klumpigen Farben gescheitert. Die Tube wurde in Amerika erfunden. Produziert wird sie allerdings in besonders großer Zahl in Sachsen. Rund eine Million Tuben laufen bei der Essel Deutschland GmbH & Co KG vom Band, und das jeden Tag.

Das Unternehmen mit seinen mittlerweile 165 Mitarbeitern ist im Dresdner Norden zu Hause. Dort, am Manfred-von-Ardenne-Ring, stehen sieben Tubenlinien. Insgesamt 30 Millionen Euro hat das Unternehmen seit 1999 an dem Standort investiert. Drei weitere Millionen sollen noch in diesem Jahr hinzukommen, um eine neue Produktionslinie eröffnen zu können.

Die Anfänge von Essel reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück. Es war der Apotheker Dr. Ottomar Heinsius von Mayenburg, der in der Löwen-Apotheke in Dresden die Zahncreme Chlorodont erfand. Ihr Verkauf in der Tube bescherte den Leo-Werken weltweiten Erfolg. Vor der Wende wurden die Tuben im volkseigenen Betrieb Elbe-Chemie produziert, aus dem durch Reprivatisierung die Dental-Kosmetik hervorging. Dort entschied man sich kurz vor der Jahrtausendwende, den Fokus auf die Produktentwicklung zu legen. Die Verpackung blieb bei Essel Deutschland, einem deutsch-indischen Joint Venture. Hauptsitz des Unternehmens ist Mumbai.

7000 verschiedene Tuben hat Essel Deutschland im Programm. Abnehmer sind L’Oreal, Kneipp, Dove, Erdal und viele mehr. Die Tube ist salonfähig, selbst im Lebensmittelbereich, wenngleich sich hier die Deutschen schwerer tun als andere Nationen, sagt der Geschäftsführer des Dresdner Werkes, Matthias Lütkemeier.

Es ist gerade einmal 15 Jahre her, dass die Plastetube die Metallvariante abgelöst hat. Sie hat viele Vorteile, ist formstabil, leichter und unzerbrechlich. Essel fertigt seine Tuben aus Laminat. Das liegt, aufgerollt wie überdimensionierte Stoffballen, im Lager und wartet auf seine Bedruckung. Die Veredelung der Tube wurde in den letzten Jahren immer aufwendiger. „Wir arbeiten hier eng mit unseren Kunden zusammen“, sagt Geschäftsführer Lütkemeier. Die Kunden waren es auch, die ein glänzendes, metallisches und damit wertigeres Erscheinungsbild für ihre Tuben wünschten. Essel hat geliefert und gewann dafür 2012, 2013 sowie 2014 den Branchenpreis „Tube des Jahres“. Es ist nicht die einzige Ehrung und auch nicht die einzige Innovation. Green Maple Leaf schickt sich ebenfalls an, einen Preis zu bekommen. Die Tube lässt sich vollständig recyceln. Essel selbst verwendet übrigens keinerlei Recycling-Material. Dafür sind die Hygieneauflagen viel zu hoch, sagt der Dresdner Geschäftsführer Lütkemeier und reicht vor dem Rundgang durch die Produktion Häubchen, Kittel und Schuhüberzieher. Derart keimfrei bestückt geht es zunächst zu einer der Druckmaschinen. Sie veredelt das Laminat. Ihre Rollenform erhält die Tube durch das Verschweißen einer Seitennaht. Dann wird noch die Tubenschulter mit dem Gewinde aufgesetzt, gegebenenfalls das Frischesiegel aufgeklebt und der Verschluss aufgedreht bzw. aufgeprellt. Aufrecht stehend, in Kartons verpackt, gehen die Tuben zu ihrem Besteller. Dort werden sie befüllt und am oberen Ende verschweißt. Erst dann bekommen sie ihre endgültige Form.

Miniformat ist derzeit gefragt

Die Optiken der Tuben, in Fachkreisen Artworks genannt, werden vom Kunden geliefert und durch die Mitarbeiter von Essel in der Druckvorstufe für den Druck vorbereitet. Die Verpackungsverordnung lässt seit einiger Zeit deutlich mehr Tubengrößen zu. „Wir können aber nicht feststellen, dass die Industrie das ausnutzt und den Kunden größere Packungen mit weniger Inhalt unterzumogeln versucht“, so der Geschäftsführer. Einen Trend kann er aber schon ausmachen. Minituben bis 50 Milliliter haben Hochkonjunktur, seit sich die Sicherheitsauflagen für Fluggäste erhöht haben. Shampoo oder Duschbad wird in diesen geringen Mengen auch im Kabinengepäck akzeptiert.

Essel möchte den Standort in Dresden ausbauen und der Stadt treu bleiben. „Unser Ziel ist es, in Europa marktführend für hochveredelte Laminattuben zu bleiben“, so Geschäftsführer Lütkemeier, getreu dem Motto: „Tuben. Überall zu Hause“.

