Die Welt des Tanzens

zurück Bild 1 von 2 weiter Ohne ein Wort verzaubert die gleichnamige Gruppe der Tanzperlen des Zschopautales mit ihrem Tanz „Per Anhalter durch die Galaxie“. Dabei wechseln die Tänzerinnen sogar den Haarschmuck. © André Braun Ohne ein Wort verzaubert die gleichnamige Gruppe der Tanzperlen des Zschopautales mit ihrem Tanz „Per Anhalter durch die Galaxie“. Dabei wechseln die Tänzerinnen sogar den Haarschmuck.

Die Moderatoren Mathias Otto (links) und Uwe Schmidt freuen sich zum Jubiläum über eine süße Überraschung. Sie sind genauso mit Leidenschaft dabei wie die Tänzer, die Helfer hinter den Kulissen, die Organisatoren, der Hausmeister und die Zuschauer.

Elf Stunden – so lange hat der Tanzmarathon beim 25. Döbelner Tanzfest am Sonnabend gedauert. Insgesamt 60 Tanzgruppen von 22 Vereinen und Institutionen drängten darauf, ihr Können, Kostüme und Choreografien vor großem Publikum zu zeigen. Kaum vorstellbar, dass die Tanzfestpremiere am 28. September 1991 dort über die Bühne ging, wo inzwischen im Sommer die Kinder mit nackigen Füßen durch den Stiefelbrunnen flitzen.

Schon 1993 genügten der Platz und ein Festzelt nicht mehr, zogen die Tanzgemeinden, Fans und Organisatoren in die Stadtsporthalle um. Bis auf das Flutjahr 2002 gab es dort nun jedes Jahr ein Kräftemessen von Tanzbegeisterten, die längst nicht mehr nur aus dem Landkreis kommen, sondern auch aus Dresden, Riesa, Kitzscher oder Sermuth. Bis einschließlich Sonnabend gingen in den 25 Jahren 1 032 Tanzgruppen mit insgesamt 11 807 Sportlern an den Start, listete Angela Petzold vom Kulturamt der Stadt Döbeln aus Anlass des Jubiläums auf. Aus diesem Grund gab es auch eine süße Torten-Überraschung für die Stamm-Moderatoren am Mikro Uwe Schmidt und Mathias Otto. Beide erhielten diesmal Unterstützung von Dirk Müller, der die Titel einspielte.

Wenn es die Zeit erlaubt, wollten auch die drei Männer keinen der Tänze verpassen. Offenbar haben sie die Tänzer mit ihrer Leidenschaft angesteckt. Das ist nicht verwunderlich. Denn die Jury, bestehend aus erfahrenen Tänzern, Tanzpädagogen und Trainern, bescheinigte „eine unglaubliche Entwicklung“. Den Mitwirkenden sei ihre ungeheure Begeisterung für den Sport anzumerken. Außerdem fiel der Jury der „mega Trainingsfleiß“ auf, mit dem die Gruppen ihre Shows vorbereitet hatten. Mit Leidenschaft waren auch viele Kostüme genäht, Frisuren gezaubert, Gesichter geschminkt und teilweise originelle, große Requisiten nach Döbeln gekarrt worden.

Ergebnisse zurück 1 von 10 weiter Startgruppe 1 (Vereine/Institutionen, Altersgruppe vier bis sechs Jahre): 1. Platz: Tanzperlen des Zschopautales Waldheim/Hartha, Gruppe Hand in Hand 2. Platz: TSV Kitzscher, Teeny Weeny‘s 3. Platz: Welwel Sport- und Tanzverein Döbeln, Sternschnuppen Startgruppe 7 (Kitas, Vorschulalter): 1. Platz: Kita Sonnenschein, Döbeln, Sonnenstrahlen 2. Platz: Kita Sonnenschein, Döbeln, Sonnenschein-Kids 3. Platz: Black Diamonds, Hartha, Mini Diamonds Startgruppe 2 (Vereine/Institutionen, Altersgruppe sieben bis neun Jahre): 1. Platz: Tanzstudio Live, Riesa, Live-Minis 2. Platz: Döbelner Dance Company, Glühwürmchen 3. Platz: Tanzstudio Live, Live-Minimis Startgruppe 9 (Oberschulen, Gymnasien, Jugendklubs, Klassen fünf bis acht): 1. Platz: Black Diamonds, Hartha, Black Diamonds Junior 2. Platz: Lessinggymnasium, Döbeln, Rhythm Attack 3. Platz: Kinder- und Jugendtanzgruppe Höfchener Sternchen, Smarties Startgruppe 11 (Bauchtanzgruppe mit Tänzern bis 15 Jahre): 1. Platz: Latifaa Bauchtanz Leipzig, Latifaas Orient Girls 2. Platz: Bauchtanzgruppe Franziska Franz, Hartha, Die bezaubernden Ginis 3. Platz: Amira Bauchtanz, Döbeln, Sunlight Sonderpreis (für originelle Requisiten und deren Einbeziehen in den Tanz): Tanzperlen des Zschopautales Startgruppe 3 (Verein/Institutionen, zehn bis zwölf Jahre): 1. Platz: Welwel Sport- und Tanzverein Döbeln, Smileys 2. Platz: Tanzperlen des Zschopautales, Augenblick mal 3. Platz: TSV Kitzscher, Bumble Bee’s Startgruppe 4 (Vereine/Institutionen, 13bis 15 Jahre): 1. Platz: Kinder- und Jugendsportclub Döbeln, Tornado 2. Platz: Tanzperlen des Zschopautales, Taktgefühl 3. Platz: Tanzperlen des Zschopautales, Miteinander Startgruppe 5 (Vereine/Institutionen, 16bis 18 Jahre): 1. Platz: Tanzstudio Live, Riesa, Live-Dancer 2. Platz: Welwel Sport- und Tanzverein, Black & White 3. Platz: Döbelner Dance Company, Überflieger Startgruppe 6 (Vereine/Institutionen ab 19 Jahren): 1. Platz: SV Turbine Frankenberg, Dancing Sox 2. Platz: Kinder- und Jugendsportclub Döbeln, Akzep.Tanz 3. Platz: Tanzperlen des Zschopautales, Ohne ein Wort

Kein Wunder also, dass es bei den meisten Auftritten kaum mehr als ein paar Sekunden dauerte, um das Publikum mitzureißen. Eltern und Großeltern zeigten sich als ausdauerndes und begeisterungsfähiges Publikum, Fangemeinschaften drückten mit Trainern die Daumen. Am Ende gab es bei den Auswertungsrunden lautstarkes Jubelgeschrei, aber – wie bei jedem Wettkampf – auch enttäuschte Gesichter. Die gab es hin und wieder schon nach langer Parkplatzsuche oder eben, weil aus Sicherheitsgründen zeitweise keine weiteren Besucher in die Halle gelassen werden konnten.

Trotzdem: Auch zum 26. Tanzfest laden Stadtverwaltung Döbeln und deren Partner Döbelner Anzeiger, Stadtwerke und Kreissparkasse Döbeln wieder in die Stadtsporthalle Döbeln ein. „Einen größeren Veranstaltungsort haben wir hier und auch in der Region nicht“, so Angela Petzold.

