Die Welt der heiteren Muse

Zu seiner neuen Operetten-Revue lädt das Primavera-Ensemble aus Berlin für Sonntag um 16 Uhr in das Deutsche Haus Döbern ein. Zu erleben ist ein prickelnder Operettencocktail mit Wiener Charme, ungarischem Temperament und Walzermelodien, gewürzt mit feurigen Csárdásklängen und Berliner Witz und Humor. Solisten in prachtvollen Kostümen lassen die Zuhörer für einen Augenblick den Alltag vergessen und entführen sie in die zauberhafte Welt der heiteren Muse. Karten sind im Deutschen Haus Döbern ( 035600 355938) erhältlich.

