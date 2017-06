„Die Welt blickt auf Sachsen – und seinen Ring“ Zwei Bürgermeister wurden Veranstaltungs-Manager und nutzen den Motorrad-Grand-Prix zur Wirtschaftsförderung.

Der Rekordweltmeister war vor gut einer Woche schon da: Giacomo Agostini (in rot) feierte beim ADAC-Sachsenring-Classic seinen 75. Geburtstag und fuhr seine Vierzylinder-MV-Agusta über den Ring. Links Phil Read (in schwarz). Am Wochenende sind nun amtierende Weltmeister beim Grand Prix auf dem Rundkurs unterwegs. © Thomas Kretschel

Die Fifa macht mit der Fußball-WM Riesengewinne, Ausrichter Brasilien steckt in den Schulden. Am Sachsenring kennen sie dieses Phänomen. Das liegt in der Natur der Sache, weil Deutschlands größtes Sportereignis in Sachen Zuschauerzuspruch kompliziert gestrickt ist. Die Spanier machen mit Vermarkter Dorna das Millionengeschäft, der Münchner ADAC ist der deutsche Verhandlungspartner, die Sachsen haben die Arbeit, tragen das Risiko. Da der Sachsenring keine permanente Rennstrecke sein darf, frisst der Auf- und Abbau der nötigen Infrastruktur für die WM-Läufe große Teile der Einnahmen.

Im vergangenen Jahr wurden an den drei Grand-Prix-Tagen 212 411 Zuschauer gezählt. Trotzdem wissen alle erst nach der Schlussrechnung, ob es ein Erfolg war. „Es ist jedes Jahr eine große Herausforderung“, gibt Wolfgang Streubel zu, der Geschäftsführer der organisierenden Sachsenring-Rennstrecken Management GmbH (SRM) und Bürgermeister von Gersdorf.

Er kennt sich inzwischen aus in Sachen Sportpolitik, obwohl das eigentlich nicht sein Kerngeschäft ist. Aber am Sachsenring tickt vieles anders. „Eigentlich ist es nicht unsere ureigenste Aufgabe als Kommunen, einen der 18 WM-Läufe zu organisieren“, sagt er mit sarkastischem Lachen und fügt hinzu: „Uns blieb im September 2011 aber nichts anderes übrig, als einzuspringen, um den Grand Prix am Sachsenring zu halten.“ Eine kommunale GmbH mit den Gesellschaftern Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz, Gersdorf, Bernsdorf und dem Landkreis Zwickau retteten das Rennen.

„Die Kommunen machen das, weil wir wissen, wie wichtig die WM-Läufe für die Region sind“, sagt Lars Kluge, Oberbürgermeister von Hohenstein-Ernstthal. Und er zählt auf: „Der Veranstalter macht an diesem Wochenende in der Region alle Hotelbetten voll, sorgt für Taxifahrten, verschafft vielen Unternehmen Aufträge. Das Event bedient zudem Motorsport-Traditionen. Es ist aber auch eine riesengroße Wirtschaftsförderung. Hier wird Geld ausgegeben, das sonst nie hierbleiben würde.“

2008 war von 20 Millionen Euro die Rede, die in der Grand-Prix-Woche umgesetzt wurden. Eine neue Umfrage ist in Arbeit, um mit aktuellen Zahlen argumentieren zu können. „Natürlich tragen wir das Risiko“, räumt Kluge ein, „aber damit sind wir nicht alleine. Auch andere Kultur- und Sportveranstaltungen müssen damit leben.“ Ticketverkauf, Beteiligung an Catering-Einnahmen und Sponsoren sind die wichtigsten Einnahmequellen für die SRM.

„Wir bieten drei Tage Spitzenmotorsport mit Begleitprogramm wie Konzerten“, sagt Streubel und kontert Kritik an angehobenen Kartenpreisen. „Das steckt alles mit im Ticketpreis, einschließlich der Möglichkeit, den Verkehrsverbund Mittelsachsen zu nutzen. Wir verstehen die drei Tage als ein großes Event. Es gibt Rennstrecken, da zahlen die Leute alleine am Rennsonntag mehr als bei uns an drei Tagen zusammen.“ Die Preise reichen von 40 Euro für Tages-Stehplatzkarten zum Freitag-Training bis 192 Euro für drei Tage Tribüne.

Die Region hat viel vom Grand Prix und macht das Ereignis erst möglich. Rund 1 000 Freiwillige helfen an der Rennstrecke, bei der Versorgung, an den Parkplätzen, bei der Verkehrsregelung oder beim Shuttleservice. Und doch wurmt es die Bürgermeister, wenn nicht alle mitziehen. „Einige wenige meinen, dass sie ihr Geschäft machen können, ohne sich selbst einbringen zu müssen“, beklagt Streubel.

Jetzt kommt eine neue Sorge dazu. Der Sachsenring-Termin in diesem Jahr wurde im WM-Kalender korrigiert. Das klingt wie eine Kleinigkeit, hatte aber große Auswirkungen auf die Kartennachfrage. Wer seinen Urlaub in den Schulferien nach dem vorläufigen WM-Fahrplan fest geplant hatte, schaute bedröppelt auf die endgültigen Termine. Die wurden in der finalen Version um zwei Wochen vorverlegt. „Das liegt am Wechselspiel zwischen Formel 1 und Moto GP“, erklärt Streubel.

Die Termin-Rochade hatte eine logistische Herausforderung zur Folge. Nach dem Jubiläums-Wochenende zum ADAC-Sachsenring-Classic, wo 90 Jahre Traditionskurs mit Serienweltmeister Agostini gefeiert wurde, blieben nur knapp zwei Wochen Zeit für die Grand-Prix-Präparationen. Die einen bauten ab, die anderen auf.

Dass dabei vieles in sächsischer Hand bleibt, dafür sorgt die SRM. „Die war ursprünglich für die Umbauten am Ring zuständig, ist plötzlich eine Veranstaltungs-Agentur“, wie OB Kluge den jähen Aufgabenwandel beschreibt. Zuletzt hatten „wir zusammen mit Freistaat und Verkehrssicherheitszentrum 3,1 Millionen Euro netto Investitionen vor der Brust“. Der komplette Sachsenring-Asphalt wurde saniert, die Sicherheit verbessert. „Wir haben den neuesten Asphalt der Grand-Prix-Szene“, klingt es stolz. „Alle Auflagen wurden erfüllt.“

Zudem soll eine neue Grundstücksgesellschaft dafür sorgen, dass am Sachsenring eine klare Pachtkette hergestellt werden kann. Das ist wichtig für die Vergabe von Förder- und Investitionsmitteln. Wie einen Durchlauferhitzer sieht Kluge die Rennstrecke: „Jeder Euro an Investitionen kommt mehrfach über Steuereinnahmen wieder zurück.“ Vier bis fünf Millionen Euro fließen alleine durch Umsatzsteuern wieder in die Kassen, sagt Streubel und beklagt, dass „diese Wertschöpfung in Diskussionen kaum eine Rolle spielt“.

Die Bürgermeister sind stolz darauf, dass die WM-Rennen in über 60 Länder live übertragen werden, in 123 Staaten insgesamt. „An dem Wochenende blickt die Welt auf Sachsen, die Region und seinen Ring“, sagt der 66-jährige Streubel. Und er freut sich, dass der Sachsenring seinem Namen alle Ehre macht, es sächsisch zugeht wie an den 48 Bierständen. „Wir möchten so viel wie möglich Einheimisches an den Ring bringen“, sagt Streubel. „Rund um die Rennstrecke gibt es keine freien Standplätze mehr.“ Und Kluge ergänzt: „Selbst wenn wir mit fernen Firmen verhandeln, stammen am Ende die meisten Ausführenden vor Ort aus der Region.“

Der PS-Zirkus rückt direkt aus dem niederländischen Assen an. Ab Mittwochmittag finden die 160 Trucks ihre Stellplätze. Dann wird es ernst, dann hoffen nicht nur die Fahrer auf bestes Rennwetter. „Wir wollen alles so gut wie möglich machen“, beteuert Kluge, „um den Motorrad-Grand-Prix am Sachsenring zu halten.“ Das wird nicht leichter. Jedes Jahr kommt weltweit eine Rennstrecke dazu.

