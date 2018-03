Die Welle der Euphorie trägt bis ins Ziel

Der 46-jährige Frank Spiegel (kleines Foto) war erstmals beim berühmten „Vasaloppet". Unter anderem imposant: die Menschenmassen am Start. Fast 16 000 Starter zählt der Lauf. Der Sieger aus Norwegen, Andreas Nygaard, war nach 04:24:36 h im Ziel. Fotos: privat



Skifahren in den Alpen, Kanutouren in Schweden, Fjord- und Hochseeangeln in Norwegen – Frank Spiegel mag frische Luft, wilde Natur, Ruhe und Bewegung. Als klassischer Sportler sieht sich der Maukendorfer aber nicht. Er sagt: „Ich bin ein Genussmensch, der Sport machen muss“.

Der große Trubel ist Frank Spiegels Sache eigentlich nicht. Und doch war er unter knapp 16 000 Sportlern aus 49 Ländern, darunter 287 aus Deutschland, die am ersten Märzsonntag beim berühmten „Vasaloppet“ in Schweden starteten – der 94. Ausgabe. Auf der 90 Kilometer langen Skilanglaufstrecke geht es von Sälen nach Mora. Mit ein paar Tagen Abstand schwärmt der 46-Jährige noch immer von diesem grandiosen Volksfest. „Ich hatte den Eindruck, alle Schweden haben sich an der Laufstrecke versammelt.“ Sie machen Party mit Musik und Lagerfeuer. „Du wirst auf einer Welle der Euphorie getragen.“

Dass Frank Spiegel einmal fast einen halben Tag lang auf Langlaufbrettern verbringen würde, hat er einem Kollegen und guten Freund zu verdanken. Zusammen sind sie öfter auf Skiern unterwegs. Und der Freund schwärmte vom Wasalauf, ließ nicht locker. „Du musst mal irgendwann so eine Veranstaltung machen, damit du das Feeling erlebst“. – „Gut“, sagte Frank Spiegel, „wenn schon, dann den Wasalauf“. Schade, dass bei seinem Freund dann etwas dazwischenkam. Also machte sich der Maukendorfer allein auf die Tour – organisiert von einem Sportreisen-Anbieter aus Dresden. Die Vorbereitung stimmte bei dem Feuerwehrmann, nicht nur wegen der Touren einmal pro Woche in Bedrichov im Riesengebirge. „Sport ist im Dienstplan verankert“. Beim Familienurlaub ein paar Tage in St. Johann kamen ein paar Trainingskilometer dazu, vier Tage vor dem Start ging’s per Flieger von Tegel nach Stockholm und mit dem Bus in ein Hüttendorf nach Rättwik, eine halbe Stunde vom Zielort entfernt. Der Wasalauf-Neuling, der sich einen Bungalow mit Ski-Enthusiasten aus dem Erzgebirge teilte, ließ Vorsicht walten: Ein kleiner Infekt zwang ihn Donnerstag ans Bett, das Fensterthermometer zeigte minus 21 Grad.

Ruhe und Kräfte sammeln hieß es am Freitag und Sonnabend, denn die Nacht danach war schon 1.30 Uhr zu Ende. Gut eine Stunde später fuhr der Buszubringer zum Start nach Sälen. Mit etwas Schlaf verging die Zwei-Stunden-Fahrt recht schnell. Um 5 Uhr öffnete der Startgarten – drei Stunden vor Beginn des Laufes. Frank Spiegel kam in die Schluss-Starter-Gruppe, hinter den neun Blöcken, in denen sich jeweils 1 000 Menschen sammelten. Punkt acht Uhr setzte sich die Menschenmenge in Bewegung. Ganz hinten ging es alles andere als schnell: Auf zweieinhalb Kilometer mussten alle rund 200 Meter recht steil nach oben. „Da steht man eine Stunde im Stau“, berichtet Frank Spiegel. Mit minus 12 Grad und Neuschnee waren die Bedingungen nicht optimal, die Strecke etwas stumpfer als gewünscht. Oben auf dem Berg wurde es zehnspurig und das Feld zog sich auseinander. Jeder Kilometer wird angezeigt, an den sieben Verpflegungsstände wurde mithilfe des Transponders am Bein die Zwischenzeit gemessen. „Es gibt nichts, was es zu bemängeln gibt“, sagt der Maukendorfer über die Organisation. Schnell hatte er seinen Rhythmus, in dem er sich wohlfühlte. 18.41 Uhr war er im Ziel, begrüßt vom Sprecher auf Deutsch: „Frank Spiegel – willkommen in Mora“. Ein erhebender Moment, so den Lauf beenden zu können: „Mein Anspruch war durchzukommen“, sagt Frank Spiegel. Dazu gab’s ein Diplom und ein ausführliches Mess-Protokoll.

Lkws hatten längst die Wechsel- und Duschsachen vom Start ins Ziel gebracht, die halbstündige Busfahrt zum Hüttendorf war vergleichsweise kurz, die Schmerzen im Rücken tags darauf erträglich. Vom Muskelkater aber keine Spur. Und nächstes Jahr wieder? „Jetzt hat es mich gepackt“, sagt Frank Spiegel nach seiner erfolgreichen Premiere. Aber es gibt ja noch andere interessante Wettkämpfe. „Das geht nur, wenn die Familie mitspielt“. Und das macht sie, freut sich der dreifache Vater, der auch seinen jüngsten Sohn begeistert. Der ist zwar erst zwei Jahre alt, geht aber im nächsten Jahr schon in die Skischule.

