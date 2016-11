Die Weißtanne auf dem Markt steht Sechs Weihnachtsbäume schmücken Zittau und seine Ortsteile. Traditionell spenden Bürger Fichten und Tannen.

Sie steht! © Rafael Sampedro

Eine Weißtanne von Christine Köhler und Bernd Funken ist gestern Vormittag auf dem Marktplatz mit einem Kran aufgestellt worden. Am Freitag wird die Weihnachtsbeleuchtung angebracht, kündigt Stadtsprecher Kai Grebasch an. Die Stadt Zittau erhielt auch in diesem Jahr zahlreiche Weihnachtsbaumangebote und wählte sechs Bäume von privaten Spendern aus Oybin, Eichgraben, Wittgendorf, Pethau und Zittau aus. Laut Stadtverwaltung sollen alle Bäume bis spätestens Mittwoch an den vorgesehenen Standorten stehen.

Den Ottokarplatz schmückt eine Weißtanne, gespendet von Familie Gruner. Eine Stechfichte ziert den Haberkornplatz, ein Geschenk von Herrn Klaus Reepen. Von Familie Gubisch kommt die Blaufichte auf dem Johannisplatz. Sylvia Langkowski stellte für den Markt in Hirschfelde eine Blaufichte zur Verfügung. Die Rotfichte am Altenheim St. Jacob kommt von Familie Ficker aus Pethau, so Grebasch. Städtische und private Unternehmen sind an der Aktion beteiligt. Die Polizei sicherte den Aufbau auf dem Markt.

