Die Weinstraße wird 25 Die Sächsische Weinstraße ist eigentlich ein Tourismusziel, doch auch Winzer und Weinkenner profitieren.

Mit Ausblick: Der Goldene Wagen ist der größte terrassierte Steillagenweinberg an der Sächsischen Weinstraße. © Archivbild: dpa

Seit der Einweihung der Sächsischen Weinstraße am 29. Mai 1992 sind die Übernachtungszahlen im Sächsischen Elbland von einer halben Million auf 1 342 000 im Jahr 2016 gestiegen. „Die Weinstraße hat der Region einen entscheidenden Tourismus-Schub gegeben“, sagt Bert Wendsche, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland.

Von Pirna über Dresden, Radebeul, Meißen bis Diesbar-Seußlitz können Wanderfreunde und Weinliebhaber auf der 55 Kilometer langen Route sächsische Weingüter und Weinfeste erleben, Rad fahren und wandern. Die Sächsische Weinstraße verbindet Landschaft, Kultur und Genuss miteinander.

„Wir leben in einer Region, in der andere Menschen Urlaub machen“, betont die amtierende 29. Weinkönigin Friederike Wachtel. „Davon profitieren auch die Winzer.“ Denn es handele sich nicht allein um ein Marketinginstrument. „Die Sächsische Weinstraße stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl der Winzer in der Region“, sagt Friederike Wachtel.

Am Montag kam die amtierende Weinkönigin zum Jubiläum nach Dresden-Pillnitz – in Begleitung einer Delegation der Tourismusverbände Sächsisches Elbland und Sächsische Schweiz sowie ihrer Vorgängerin, der 25. Weinkönigin Katja Riedel. An der Weinbergkirche Pillnitz wurde gemeinsam Wein verkostet.

Pirna liegt am östlichen Beginn der Weinstraße. Der zuständige Tourismusverband Sächsische Schweiz übergab als symbolischen Staffelstab einen Präsentkorb an Bert Wendsche aus dem Elbland. „Wir pflegen seit Jahren eine gute Zusammenarbeit“, sagt der Tourismus-Chef.

Rasche Umsetzung einer Idee

25 Jahre ist es her, dass das Tourismusangebot ins Leben gerufen wurde. Im Herbst 1991 führte Günter Rühle, einstiger Weinbauberater der Sächsischen Winzergenossenschaft, die ersten Gespräche. Ein halbes Jahr später wurde die Weinstraße eröffnet. „Heute wäre eine so schnelle Umsetzung einer Idee undenkbar. Aber damals gab es eine Umbruchstimmung“, erklärt Bert Wendsche. Die Winzer seien willens gewesen, aus ihren Weingütern mehr zu machen. Die Zeit war reif, den sächsischen Wein ordentlich zu vermarkten, anstatt sich wegen des überschaubaren Weinanbaugebiets von etwa 500 Hektar zu verstecken. Und Weinkönigin Friederike Wachtel ergänzt: „Es ist gut, dass wir überschaubar sind. Das sollten wir nutzen.“

