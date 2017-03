„Die Weinstraße beginnt natürlich in Seußlitz“ Die Sächsische Weinstraße wurde vor 25 Jahren eingeweiht. Die Macher rechnen deshalb diese Saison mit reichlich Gästen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vorsicht, scharf: Ortsweinkönigin Mandy I. eröffnete am 1. Oktober 2016 mit einem Brotanschnitt die Federweißermeile Diesbar-Seußlitz, gemeinsam mit Bacchus Jens Weser. Dieses Jahr wird die Königin neu gewählt. © Sebastian Schultz Vorsicht, scharf: Ortsweinkönigin Mandy I. eröffnete am 1. Oktober 2016 mit einem Brotanschnitt die Federweißermeile Diesbar-Seußlitz, gemeinsam mit Bacchus Jens Weser. Dieses Jahr wird die Königin neu gewählt.

Katharina Lai war 2013 Sächsische Weinkönigin und betreibt heute die Weinlounge „Weinreich“ am Schloss Seußlitz.

Was erwartet die Menschen in Diesbar-Seußlitz und Diera-Zehren im Jubiläumsjahr der Sächsischen Weinstraße? Die SZ sprach dazu mit Katharina Lai vom Tourismusverein Elbweindörfer.

Frau Lai, die Sächsische Weinstraße zieht sich von Pirna bis Diesbar-Seußlitz die Elbe entlang quer durchs Weinanbaugebiet. Ist Diesbar-Seußlitz damit das Ende der Weinstraße?

Nein – für uns ist Diesbar-Seußlitz natürlich der Beginn der Sächsischen Weinstraße, nicht das Ende! (lacht) Schließlich wurde die Weinstraße doch auch bei uns in Diesbar-Seußlitz feierlich eingeweiht. Das war unterhalb von Schloss Seußlitz – am 29. Mai 1992.

Das ist 25 Jahre her. Wie wirkt sich das Jubiläum diese Saison aus?

Wir rechnen damit, dass das Interesse deutlich steigt. Der aktuelle Veranstaltungskalender entsteht deshalb in deutlich größerer Auflage: Statt 10 000 Exemplare fertigen wir 15 000 Stück. Am Freitag geht der Kalender in den Druck.

Wo gibt es den dann?

Er ist in der Region in Tourismus-Informationen, vielen Gasthäusern und Hotels und bei unseren Sponsoren – etwa der Sparkasse oder Mercedes – zu erhalten. Wir verteilen ihn erstmals auch Richtung Dresden.

Was steht denn drin?

Vor allem die Höhepunkte der Jubiläumssaison: etwa die Angebote rund um Ostern mit den Osterbrunnen in Hirschstein. Dieses Mal planen wir übrigens als Premiere auch rechts der Elbe einen Osterbrunnen. Am 9. Mai ist dann wieder die Spargelmeile in Nieschütz, die von Jahr zu Jahr mehr Besucher anzieht.

Was ist mit Himmelfahrt? Den Heiratsmarkt gibt es ja nicht mehr ...

Unser Motto lautet: „Auf zu Spargel und Wein.“ Die Gastronomie macht mit – schließlich kommen da immer sehr viele Radfahrer. Dann gibt es noch den Mühlentag zu Pfingsten, den Tag des offenen Denkmals, den Tag des offenen Weinguts – und die ganzen kleineren Feste. So steht im August etwa das Jubiläum 50 Jahre Schützenverein Diesbar-Seußlitz an.

Klingt so, als kommt man an der Weinstraße gar nicht aus dem Feiern heraus. Wie steht es um die Federweißermeile?

Die ist dieses Jahr 14 Tage eher. Das hängt mit der Bundestagswahl zusammen.

Das müssen Sie erklären ...

Weil für die Wahllokale im September viele Helfer gebraucht werden, sind die Weinfeste in Meißen und Radebeul auf „unseren“ Termin vor dem 3. Oktober ausgewichen. Deshalb ziehen wir die Federweißermeile auf den 15. bis 17. September vor. Auch die Wahl der neuen Ortsweinkönigin ist deshalb im September.

Warum muss gewählt werden?

Mandy I. kann nach zwei Jahren ihr Amt nicht noch länger ausüben – wegen eines Ortswechsels. Wir nehmen gern noch Kandidatenvorschläge entgegen!

Das Gespräch führte Christoph Scharf.

zur Startseite