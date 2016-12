Die Weihnachtsschicht Die Notaufnahme des Krankenhauses in Bautzen hat an Feiertagen viel zu tun – Schwester Jutta übernimmt gern den Dienst.

Die Krankenschwester Jutta Seidel arbeitet an den Feiertagen in der Notaufnahme des Bautzener Krankenhauses. Sogar der Weihnachtsmann musste sich hier am Heiligabend mal medizinisch versorgen lassen. © Uwe Soeder

Während die meisten jetzt das Fest der Familie, der Besinnlichkeit und der Geburt Jesu Christi feiern, müssen einige Berufsgruppen auch an den Feiertagen ran. So die Ärzte und Krankenschwestern in den Oberlausitz-Kliniken. Zwar ist es hier auf den einzelnen Stationen ruhig, denn viele Patienten verbringen die Tage daheim, doch die Bautzener Notaufnahme bleibt rund um die Uhr besetzt. Gerade hier seien Weihnachtsdienste immer eine große Herausforderung, da von Weihnachten bis Silvester sämtliche Arztpraxen geschlossen haben, erzählt Schwester Jutta. Diese Patienten kommen dann noch zu den echten Notfällen hinzu. „Alle sieben Räume der Notaufnahme sind am 24. Dezember definitiv belegt“, sagt die Krankenschwester. „Das ist schon anstrengend.“

Jutta Seidel hatte bereits Ende der 90er- Jahre im Bautzener Krankenhaus gelernt. Die Arbeit in der Notaufnahme ist auf jeden Fall ihr Traumjob. „Das liegt bei unserer Familie im Blut – meine Oma war Hebamme, meine Mutter ist Ärztin und meine Tante Stationsschwester“, sagt sie.

Schon ihr zehnter Heiligabend-Dienst

Die Krankenschwester kümmert sich an diesem Heiligabend und den anschließenden Feiertagen immer von 14 bis 22.30 Uhr um die Patienten in der Notaufnahme. Mittlerweile sei es bestimmt ihr zehnter Heilig-Abend-Dienst, überlegt die 46-Jährige. Wenn sie für Früh- und Nachtdienste eingesetzt wird, schafft es Jutta Seidel, die evangelisch ist, sogar noch in die Kirche. Das fällt diesmal aus. Dass sie regelmäßig an Feiertagen arbeiten muss, stört Schwester Jutta aber überhaupt nicht. Nur im Sommer, wenn sie an lauen Abenden halb zehn auf Arbeit fährt, während die Luft nach Lagerfeuer und Gegrilltem riecht, würde sie gern wieder umdrehen.

Ihr Mann und die Kinder mussten sich von Anfang an daran gewöhnen, dass Weihnachten in der Familie flexibel abläuft. Vor allem habe sie gelernt, Weihnachten trotz Schichtdiensten mit den Jahren für die Familie stressfreier zu gestalten. „Ich kann das gut nachfeiern“, sagt die Krankenschwester entspannt. Dann wird zum Beispiel am 28. Dezember der Gänsebraten gegessen und die Bescherung vorgenommen. Jutta Seidels Enkel waren in diesem Jahr schon da – eine Woche vor Heiligabend und natürlich war da auch schon der Baum geschmückt.

Gemeinsames Essen am 24. Dezember

Die Vorweihnachtszeit wird von den Mitarbeitern der Notaufnahme richtig zelebriert. Im Schwesternzimmer liegt eine Wachstuchdecke mit silbernen Rentieren, Christbaumkugeln und Sternen auf dem Tisch. Darauf steht der Plätzchenteller. Auf dem Kühlschrank haben Kolleginnen kleine Schächtelchen drapiert. „Das ist unser Adventskalender“, erklärt Jutta Seidel. „Für jeden steckt da eine Weihnachtsgeschichte und eine Kleinigkeit drin.“ Eine sehr schöne Sache, wie sie findet. Am 24. Dezember gehört das gemeinsame Essen zum festen Ritual. Jeder in der Notaufnahme – die Schwestern, das Röntgenpersonal, Internisten und Chirurgen – tragen einen kleinen Teil zum Menüplan bei, bringen Bouletten, Kuchen oder Dessert mit. Von der Klinik gibt es außerdem Kartoffelsalat mit Würstchen. „Wenn wir die Möglichkeit haben, setzen wir uns dann Heiligabend für eine halbe Stunde zusammen.“ Manchmal ist aber in der Notaufnahme auch so viel Betrieb, dass man erst spät am Abend ein bisschen Luft hat. Dann wird das Weihnachtsessen auf den nächsten Tag verschoben.

Nach dem Ende ihrer Spätschicht will Jutta Seidel schnell nach Hause zu ihrer Familie. „Die warten ja alle auf mich.“ Doch bis dahin gibt es noch viele Notfälle zu versorgen. Und sogar der Mann in Rot brauchte mal schnelle medizinische Hilfe. „Ja, wir hatten auch schon den Weihnachtsmann hier, erinnert sich Jutta Seidel. „Er hatte Bauchschmerzen.“

Auch andere arbeiten am Heiligabend

Gottesdienst im Seniorenheim

Zum Heiligabend gehören Festtagsdekoration, Kartoffelsalat und Würstchen, Weihnachtsliedersingen, gemütliches Kaffeetrinken und selbstverständlich eine Bescherung. So steht es im Vitanas Senioren Centrum an der Tzschirner Straße mit seinen 129 Bewohnern auf dem Plan, und genauso hält man es auch im Haus Immisch der Diakonie an der Allende-Straße, wo etwa 60 alte Menschen betreut werden. „Am Heiligabend findet um 10 Uhr ein evangelischer Gottesdienst statt. Viele unserer Bewohner nehmen daran teil“, berichtet Deesie Ziesche, die Leiterin des Vitanas-Heims. Geschenke werden von der Einrichtung gekauft, aber auch Angehörige und Betreuer geben Geschenke ab. Es herrsche Trubel, weil viele Angehörige zu Besuch kommen und einige auch die Senioren für ein paar Stunden nach Hause holen. Auch die Mitarbeiter nehmen sich Zeit, um gemütlich beisammen zu sitzen, so Ziesche.

Das Geld für Geschenke an die Altenheimbewohner stellt beim Haus Immisch ebenfalls die Einrichtung zur Verfügung. Die Mitarbeiter der drei Wohngruppen suchen dann individuell nach einem passenden Präsent für die Senioren. Auch im Haus Immisch ist durch die Angehörigen der Senioren zu Weihnachten viel Begängnis. Grundsätzlich ist niemand allein. In den Wohngruppen wird unter anderem Musik gehört, sich unterhalten oder auch ein Märchenfilm geschaut. „Zu der Arbeit in der Pflege gehören gerade an diesen Tagen sehr viel Enthusiasmus und Liebe“, betont der Heimleiter Alexander Jesinghaus.

Es räuchert bei der Feuerwehr

Wie jedes Jahr verrichten auch an diesem Heiligen Abend sechs Kameraden der Bautzener Berufsfeuerwehr ihren Dienst. Für ein wenig festliche Stimmung sorgen in der Feuerwache in Gesundbrunnen zwei geschmückte Weihnachtsbäume – ein Baum steht in der Eingangshalle, einer im Bereitschaftsraum. „Auch die Räucherkerzen fehlen nicht“, sagt Brandmeister Paul Stübner. Während ihres 24-stündigen Dienstes kochen die Feuerwehrleute selbst. An den Feiertagen versucht man dann das Essen etwas weihnachtlich zu gestalten. Für die Kollegen in Bereitschaft ist die Zahl der Einsätze schwer einzuschätzen. „2015 war es Heiligabend ruhig“, berichtet Stübner. „Im Jahr davor hatten wir vier Einsätze. Brennende Christbäume seien nicht dabei gewesen, verneint der Feuerwehrmann. Aber ein brennender Aschesack.

Feiertagsbesuch im Gefängnis

Nicht viel Tamtam macht die Bautzener Justizvollzugsanstalt wegen der Feiertage. Wie sonst auch arbeiten die Mitarbeiter des Vollzugsdienstes im Dreischichtsystem, teilt Anstaltsleiter Bernhard Beckmann mit. Gemütliches Beisammensein oder ein Weihnachtsessen seien nicht vorgesehen. Kleinigkeiten würden sicherlich untereinander geschenkt. Über die Feiertage ruhen die Verwaltungsarbeit und die Produktion in den Arbeitsbetrieben. Der soziale und psychologische Dienst wie auch die Seelsorger – eine evangelische Pfarrerin und ein katholischer Diakon – sind stundenweise tätig. Die Gefängnisinsassen können Besuch empfangen. Mehr Besuch als sonst gibt es am Fest der Liebe aber nicht. Alles in allem verliefen die Weihnachtsfeiertage in den letzten Jahren in der JVA ohne große Aufregungen, so Beckmann.

