Die Weihnachtsmarkt-Sheriffs

Die beiden Bürgerpolizisten Mandy Wobst und Heiko Schwarze schauen auf dem Wenzelsmarkt stets etwas genauer hin. Mit Langfingern haben sie es in Bautzen selten zu tun. Stattdessen geben sie Besuchern von außerhalb auch schon mal Tipps für die Abendgestaltung. © Uwe Soeder

Ihre Mützen haben Mandy Wobst und Heiko Schwarze weit über die Stirn gezogen. Der Kragen ihrer Jacken reicht bis zu den Wangen. Der Wind pfeift über die Reichenstraße und verteilt im Wechsel den Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwürsten. „Die Gerüche sind schon sehr verführerisch“, sagt Heiko Schwarze. Doch sich einen Glühwein genehmigen, das geht jetzt nicht. Heiko Schwarze und seine Kollegin sind im Dienst – im Einsatz für die Sicherheit der Besucher auf Deutschlands ältesten Weihnachtsmarkt.

Tatsächlich zählt der Bautzener Weihnachtsmarkt zu den sichersten in Sachsen. In den vergangenen beiden Jahren wurden hier insgesamt gerade einmal drei Taschendiebstähle registriert – in dieser Adventszeit bisher kein einziger. Ganz anders auf dem Dresdner Striezelmarkt. Dort zeigten Bestohlene im vergangenen Jahr 49 geklaute Geldbörsen oder Handys an, in Leipzig waren es derweil sogar 80 Fälle. „Das ist ganz klar eher ein Thema in den Großstädten, aber kein Problem in Bautzen“, erklärt der hiesige Polizeisprecher Thomas Knaup. Und trotzdem sind seine Kollegen auf dem Bautzener Wenzelsmarkt unverzichtbar.

Die Verantwortlichen setzen auf einfaches Kalkül. Präsenz zeigen, damit gar keiner erst auf dumme Gedanken kommt. Und natürlich dadurch auch Sicherheit für die Besucher vermitteln. Jeden Tag schickt das Bautzener Revier deshalb zwei Beamte zwischen 16 und 21 Uhr auf den Wenzelsmarkt auf Streife. Dazu gehören auch Mandy Wobst und Heiko Schwarze. Zwei Bürgerpolizisten, die sonst in Sohland und Steinigtwolmsdorf im Einsatz sind – und nun die Bautzener Kollegen unterstützen.

Um trotzdem möglichst unauffällig zu bleiben, nehmen die beiden auf ihrer Patrouille auf dem Wenzelsmarkt einfach das Tempo der festlich-beseelten Gäste an, schlendern ebenso gelassen an den Buden vorbei. Die beiden würden gar nicht auffallen – wären da nicht ihre Uniformen. So richtig passen die natürlich nicht in die weihnachtliche Besinnlichkeit. Dass sie als störend empfunden werden, glauben die Polizisten jedoch nicht. Im Gegenteil.

Immer wieder werden die beiden angesprochen. Besucher, die nach dem Weg fragen oder einfach nur ein bisschen von sich erzählen wollen. „Vorhin konnten wir mit einem Veranstaltungstipp für heute Abend weiterhelfen“, sagt Mandy Wobst. Eine Gruppe Kinder überreichte ihnen neulich sogar eine selbst gebastelte Weihnachtskarte. „Die Besucher von außerhalb sagen uns immer wieder, wie schön die Stadt ist“, sagt Mandy Wobst. Die Ereignisse auf dem Kornmarkt oder am Husarenhof seien hingegen bisher kein Thema gewesen.

Doch die Polizisten sind natürlich nicht nur zum Small Talk da. Bei ihrer Schlenderstreife behalten sie stets die Umgebung im Blick. Doch abgesehen von Kleinigkeiten, etwa, wenn sich mal ein paar Jugendliche hinter einer Bude eine Zigarette anzünden, haben sie dabei bislang wenig entdeckt. Den bislang „größten“ Einsatz absolvierten sie daher bereits zum Auftakt des Marktes – als Kinder Verstecken spielten und eines plötzlich verschwunden war. Also suchte die Polizei mit. „Das hatte sich schnell aufgeklärt“, so Mandy Wobst. – Keine Chance hatte die Beamten hingegen Anfang der Woche, als zahlreiche Buden mit linken Parolen beschmiert wurden. Die Täter kamen nachts, zu dieser Zeit ist ein privater Wachdienst für die Sicherheit zuständig.

Für den Fall, dass es mal richtig brenzlig wird, können die Weihnachtsmarkt-Sheriffs jederzeit Verstärkung anfunken. Ohnehin, das zeigt sich schnell bei einem Rundgang mit Mandy Wobst und Heiko Schwarze, sind aber auch so genügend Kollegen vor Ort. Denn vergleichsweise oft grüßen sie gute Bekannte von der Polizei – die privat auf dem Markt unterwegs sind.

