Die Wartezimmer sind voll Der Andrang bei den Haus- und Kinderärzten ist groß. Öfter als bisher wird bei Tests Influenza festgestellt.

Symbolfoto © Patrick Pleul/dpa

Döbeln. Seit Mitte Februar sei ein deutlicher Anstieg der festgestellten Influenza-Fälle im Landkreis gegenüber den Vorjahren zu beobachten „Besondere soziale, regionale Schwerpunkte, oder auch besonders betroffene Einrichtungen sind nicht bekannt. Es gibt keine Epidemie-Lage, sodass besondere, über die bekannten Verhaltensmaßregeln hinausgehenden Vorkehrungen oder Einschränkungen nicht notwendig sind“, sagte die Pressereferentin des Landkreises Cornelia Kluge.

Die Wartezimmer der Ärzte sind gut, teilweise überfüllt. „Wenn es uns möglich ist, versuchen wir, im Rahmen unserer Möglichkeiten, die Patienten zu trennen. Dafür stehen uns zwei separate Räume zur Verfügung“, sagte Kathrin Schneider, Mitarbeiterin der Arztpraxis von Ernst Schneider in Waldheim. Doch immer sei das gar nicht möglich. Vor allem dann nicht, wenn das Wartezimmer wie am Montag voll ist. Allgemeinmediziner Ernst Schneider könne dann durch gezieltes Nachfragen recht gut herausfinden, ob es sich um eine Grippe handle. In den meisten Fälle werde seine Diagnose durch Befunde bestätigt. Das Praxisteam sei aber wohl auf. „Wir haben ständig Kontakt mit Kranken. Deshalb ist unser Immunsystem intakt, aber es hilft nicht immer“, sagte Kathrin Schneider.

Das ist auch in der Praxis von Dr. Rosemarie Wockenfuß in Döbeln so. Unter den Patienten seien es auffällig mehr Grippekranke als in den vergangenen Jahren. „In diesen Fällen wurde nach einem Abstrich aus dem Rachenraum im Labor Influenza A und B festgestellt. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Viren“, sagte Dr. Rosemarie Wockenfuß. Doch nicht jeder Patient könne einem solchen Test unterzogen werden. Meist handle es sich um begründete Fälle. Aber auch Patienten, bei denen es sich um eine Erkältung handelt, kommen in die Praxis, vor allem dann, wenn sie arbeitsunfähig sind.

Bei den Zahnärzten melden sich Patienten mit einem grippalen Infekt meist ab. „So vernünftig sind die meisten Leute. Wir haben dann zwar einige Ausfälle, doch das ist zu verkraften“, sagte Stefan Schlenker, Inhaber der gleichnamigen Zahnarztpraxis in Waldheim. Die Zahnärzte und auch ihre Assistenten sind durch den Mundschutz und die Handschuhe geschützt. „Deshalb haben wir auch keine Probleme“, so Stefan Schlenker. (DA/je)

