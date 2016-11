Die wandernde Madonna Handwerker sanieren jetzt den Westflügel der Sempergalerie. Das markante Bauwerk im Zwinger soll viel besucherfreundlicher werden.

Der sanierte Ostflügel der Sempergalerie des Zwingers leuchtet bereits im hellen Licht. © Sven Ellger

Bis zu 400 000 Besucher kommen jährlich in die Sempergalerie, um die Gemäldegalerie Alte Meister oder weitere Ausstellungen zu besichtigen. Das von Gottfried Semper zwischen 1847 und 1854 errichtete markante Bauwerk im Zwinger wird für sie noch attraktiver. Seit Herbst 2013 arbeiten Handwerker und Restauratoren an der Sanierung. Der Ostflügel ist mittlerweile fertig. Jetzt beginnen erste vorgezogene Bauarbeiten im Westflügel, teilt Sprecher Stephan Gössl vom sächsischen Finanzministerium mit.

Dort war bis Anfang dieses Jahres die Gemäldegalerie Alte Meister mit der weltberühmten Sixtinischen Madonna zu bewundern. Doch die Kunstwerke sind bis 2018 im Obergeschoss des östlichen Flügels ausgestellt. Dann können sie in ihre sanierten Räume auf der anderen Seite der Sempergalerie zurückziehen.

Derzeit wird ein Architekturbüro ausgewählt, das mit den weiteren Planungen und der Bauleitung beauftragt werden soll, erläutert Gössl. Vorgesehen ist, in den nächsten Monaten die Gerüste aufzustellen, die Fenster auszuwechseln und die wertvollen Bauteile und den Boden durch geeignete Vorkehrungen zu schützen. Schließlich werden dort technische Anlagen und alte Leitungen demontiert und nicht tragende Wände abgebrochen.

2018 soll der Westflügel wieder an die Staatlichen Kunstsammlungen übergeben werden. Sie entscheiden dann über den Termin der Wiedereröffnung.

Besucher werden künftig besser vom Westflügel mit dem Kassenbereich und den Garderoben zur anderen Seite der Sempergalerie kommen. Dafür wurde bereits ein unterirdischer Gang im Keller gebaut. Für Behinderte gibt es an beiden Seiten auch Aufzüge. So kommen Besucher auf kurzem Wege in die bereits sanierte Skulpturenhalle.

Im Obergeschoss können die Gemälde bei Tageslicht betrachtet werden. Das ermöglichen neue Oberlichter, die im Ostflügel bereits installiert sind. Dort gibt es Scheiben aus Kristallglas mit einem Mikroraster aus Draht. Die verhindern zwar den Einfall von grellem Sonnenlicht, sorgen aber bis zur Dämmerung für eine ausreichende Helligkeit in den Räumen.

Die Sanierung der Galerie war dringend nötig. Deshalb hatte der Freistaat 47 Millionen Euro dafür bereitgestellt. (SZ/phi)

