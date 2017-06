Die Walze ist 125 – und topfit Das Unternehmen hat zwei Weltkriege und die Wende überstanden. Herausforderungen warten aber auch in der Zukunft.

Zum Jubiläum hat die Walze auch alte Fotos ausgekramt. So wie dieses Bild von 1926.

Wilfried Pfaffe übergibt dem ehemaligen Auszubildenden Robert Werner die Verlängerung seines Arbeitsvertrages. Das Durchschnittsalter im Unternehmen liegt bei unter 40 Jahren.

Am Anfang wurde Wilfried Pfaffe in der Walzengießerei Coswig gar nicht richtig gebraucht. So sagt es der Geschäftsführer selbst. Vieles hat sich geändert, seit er 1975 bei dem Unternehmen anfing, weil er nach seinem Studium in Freiberg wieder näher an Dresden wohnen wollte. Seit 27 Jahren leitet der heute 65-Jährige nun schon die Walze und hat mit ihr viel erlebt.

1892 gründete Eduard Schürmann das Unternehmen als Eisenwerk Coswig. Schon 1916 verkaufte er das Werk – Wilfried Pfaffe leitet das Unternehmen also nun schon länger als der Firmengründer selbst. Letztendlich war es die Wende, ein schwerer Einschnitt für das Unternehmen, die ihm zu diesem Posten verhalf. „Ich war offen für Neues“, sagt er heute. Mit anderen machte er sich dafür stark, die damalige Betriebsleitung abzusetzen. Ein Personalrat wurde gegründet, dem auch Pfaffe angehörte. Die neuen Geschäftsführer wurden von der Belegschaft gewählt, die Wahl fiel unter anderem auf Pfaffe. „Das war rechtlich nicht verbindlich, aber es war natürlich Rückhalt für die schweren Entscheidungen, die wir treffen mussten.“ Als mit der Wende auch die Aufträge wegfielen, wurden mehr als 80 Prozent der über 670 Mitarbeiter entlassen. „Das waren die schmerzhaftesten Jahre, die ich erlebt habe und erleben musste. Aber wir hatten damals in der neuen Leitung entschieden, mit 670 Leuten sterben oder mit 133 überleben.“ Das Unternehmen habe dann lernen müssen, dass der Markt die Geschäfte bestimmt.

Lange stand nicht fest, ob die Walze überhaupt weiter bestehen kann. „Wir standen bei der Treuhand als Risikounternehmen auf der Liste“, erzählt Pfaffe. „Aber es war klar, wir geben nicht kampflos auf.“ Der Liquidierungsplan stand schon, bis 1996 hätte das Unternehmen stillgelegt werden sollen, als am 13. August 1993 die zweite Chance kam. „An diesem Tag konnten wir den Verantwortlichen Herrn von der Treuhandanstalt überzeugen, dass es mit der Walzengießerei doch weitergehen könnte.“ Sie wurde in eine Sanierungsgesellschaft überführt und schaffte es. 1996 wurde das teilsanierte Unternehmen von der westdeutschen Dihag-Holding übernommen. „Wir hatten das Glück, dass dieser Unternehmer die Firma weiterentwickeln wollte“, so Pfaffe. „Wir durften sehr viel investieren.“ Über die Jahre wurden neue Geschäftsfelder erschlossen, einbaufertige Teile für Windkraftanlagen und Mühlen machen mittlerweile neben den klassischen Walzen und Druckzylindern das Geschäft aus. 2016 war mit über 51 Millionen Euro Umsatz das erfolgreichste Jahr seit der Wende, 30 Prozent mehr als im Jahr davor.

„Dass die Welt nicht so heil bleibt, wissen wir auch“, sagt Pfaffe. Es werde beispielsweise schwerer, Auszubildende zu finden. „Wir brauchen uns nichts vormachen, die Qualität der Schulabgänger ist nicht besser geworden.“ Dafür bleibt der größte Teil von ihnen im Betrieb und sorgt so dafür, dass das Durchschnittsalter der Mitarbeiter bei unter 40 Jahren liegt. „Unsere Sorgen sind ähnlich wie die von Eduard Schürmann 1902“, scherzt Pfaffe. „Arbeitskräftemangel, Wohnungsmangel.“

Aber auch neue Sorgen wie die Konkurrenz aus Asien und das Russlandembargo machen dem Unternehmen zu schaffen. Pfaffe kritisiert einen zunehmenden internationalen Protektionismus und steigende bürokratische Hürden in Deutschland. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt die Walze auf Entwicklung. „Wir stellen seit drei Jahren viele neue Ingenieure ein.“ Unter anderem werden leistungsfähigere Werkstoffe entwickelt. Und noch etwas wird für das Unternehmen sicher nicht ganz leicht: Pfaffe bereitet sich auf die Rente vor, in den nächsten Jahren wird er die Firmenleitung Stück für Stück abgeben. „Nach 27 Jahren als Geschäftsführer freut man sich, dass man irgendwann die Verantwortung übergeben kann.“ Eine Weile will er aber noch mitsteuern.

Am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr lädt die Gießerei zum Tag der offenen Tür

