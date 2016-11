Die Wahrheit über Jahnslieb Um den Wildschütz ranken sich zahlreiche Legenden. Historiker Manfred Schober geht ihnen auf den Grund.

Das Heft gibt es in der Bücherinsel Sebnitz, im Nationalparkhaus, im Museum Pirna, bei Bergsport Weinhold (Pirna) und Bergsport-Arnold (Hohnstein/Bad Schandau). © PR

Als eine Art Robin Hood der hinteren Sächsischen Schweiz wird er in Erzählungen beschrieben, als ein Volksheld, der der Obrigkeit entgegentrat und den Bedürftigen zur Seite stand: der im 19. Jahrhundert in Hinterhermsdorf lebende Freischütz Karl Gottlieb Dittrich, genannt Jahns oder Jahnslieb. Die Autorin Swetlana Neumann hat dieser „Legende der Sächsisch-Böhmischen Schweiz“ im vergangenen Jahr sogar einen ganzen Roman gewidmet. Dem Historiker und langjährigen Leiter des Sebnitzer Heimatmuseums Manfred Schober geht es hingegen um die belegbaren Fakten. Was ist Legende, was Wirklichkeit? Der Wahrheit hinter den Legenden um Jahnslieb spürt Manfred Schober in einem aktuellen Beitrag im Heft 33 der „Sächsische Schweiz Initiative“ nach, das gerade erschienen ist. Herausgegeben wird es vom Sächsischen Bergsteigerbund.

Darin finden sich außerdem Beiträge zu den militärischen Tiefflügen im Elbtal, zur Elbe-Staustufe in der Böhmischen Schweiz und zum Elbe-Radweg. Ulrich Augst stellt den Vogel des Jahres 2016, den Stieglitz, sowie einen neuen Brutvogel in der Sächsischen Schweiz, den Kranich, vor. Zum Thema Bergsport und Naturschutz stehen die Gipfelpatenschaften des Sächsischen Bergsteigerbundes im Mittelpunkt. (SZ/dis)

