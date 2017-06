Die Wagner-Revolution Wer ist dieser Mann, der Jürgen Klopp zum Traualtar geführt hat und jetzt nicht nur ganz Fußball-England begeistert?

David Wagner genießt den Moment, also auch die vielen Gerüchte. © dpa

Da sage noch einer, Fußballtrainer lesen keine Zeitung. David Wagner, spätestens seit Montag als Macher des Huddersfielder Aufstiegsmärchens einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, gehört zumindest nicht dazu. Der gebürtige Hesse ist sogar im fernen England bestens informiert. „Ich lese auch die deutschen Zeitungen. Deshalb weiß ich, dass mein Name in dem Zusammenhang schon gefallen ist“, sagt Wagner und meint das angebliche Interesse von Bayer Leverkusen.

Dort soll er ebenso weit oben auf der Wunschliste stehen wie schon in der Winterpause bei den Wolfsburgern, denen der 45-Jährige damals absagte. Und weil Borussia Dortmund inzwischen auch offiziell einen Trainer sucht, wird auch das Interesse seines Ex-Vereins kolportiert.

Wagner selbst genießt die ungeahnte Wertschätzung. „Ich feiere jetzt und lasse mir mit allem anderen Zeit. Ich habe das alles ganz weit von mir weggelegt. Die Geschichte bis gestern war so groß, da wollte ich mich total darauf konzentrieren“, erklärt er auf Anfrage der Bild-Zeitung, was an das Huddersfielder Partymotto erinnert: Alles kann, nichts muss.

Schon kurz nach dem Schlusspfiff am späten Montagnachmittag, als der Aufstieg des Provinzvereins in die Premier League feststand, sah der Erfolgstrainer ziemlich mitgenommen aus. „Ich wurde mit Champagner übergossen, tut mir leid“, entschuldigte er sich pflichtbewusst und erklärte: „Aber dieser Klub war 45 Jahre lang nicht in der ersten Liga und ich bin so glücklich und stolz auf meine Spieler.“

Kurz zuvor hatte Wagner im Londoner Wembley- Stadion einen echten Aufstiegs-Krimi erlebt. Vor rund 90 000 Zuschauern, darunter 39 000 aus Huddersfield, hatte sich sein Team im Elfmeterschießen mit 4:3 gegen den FC Reading durchgesetzt. Den Spielern habe er vorher gesagt: „Wir haben zehn Monate gearbeitet, und jetzt habt ihr die Chance, in die Premier League zu kommen, indem ihr den Ball aus elf Metern reinschießt. Das ist doch eine leichte Aufgabe.“

Wagner ist der erste ausländische Trainer, der so ein Aufstiegsfinale gewonnen hat. Die Wagner-Revolution, von der in Huddersfield schon während der unerwartet erfolgreichen Saison gesprochen wurde und die inzwischen auch auf T-Shirts vermarktet wird, ist damit perfekt. „Ich schätze, ich muss der Marketing-Abteilung, die sich das ausgedacht hat, ein Kompliment machen“, findet Wagner – obwohl er den Begriff unpassend findet: „Es geht ja nicht nur um eine Person.“ Viel lieber spricht der frühere U 23-Coach von Borussia Dortmund über seine Mannschaft.

Ein Denkmal in Huddersfield

„Ich hab meinen Spielern vor den Playoffs gesagt, dass sie Helden sind“, erklärt Wagner, dem ein Denkmal in der 150 000-Einwohner-Stadt in der Grafschaft Yorkshire gewiss sein dürfte. „Und hier hab ich ihnen gesagt, dass sie die Möglichkeit haben, Legenden zu werden. Das haben sie geschafft. Sie sind wirklich Legenden.“

Sowohl die britischen Medien als auch die Spieler waren sich dennoch einig, wer der Architekt des Erfolgs ist. „Huddersfield-Boss Wagner hat eine unglaubliche Kursänderung bewirkt und Town damit nach 45-jähriger Abwesenheit zurück in die erste Liga geführt“, stellt die BBC fest. Und der Guardian resümiert: „Der Clubvorsitzende Dean Hoyle ging ein Risiko ein, als er David Wagner im November 2015 verpflichtete. 19 Monate später hat sich das in Wembley spektakulär ausgezahlt.“

Andere Trainingsmethoden, ein umgekrempelter Kader mit den fünf Deutschen (Chris Löwe, Christopher Schindler, Elias Kachunga, Collin Quaner und Michael Hefele) und ein detaillierter Matchplan – Wagner hat, so sagen es die Spieler, den Verein komplett auf links gedreht. Er heuerte einen Fitnesstrainer an und rückte den Teamgeist in den Mittelpunkt. „Er steht zu Recht im Fokus anderer Vereine“, betont Schindler, der am Ende den entscheidenden Elfmeter zum Aufstieg verwandelte. Für seine Spieler ist Wagner sogar „besser als Klopp“. Dies stimmten die Profis in der Kabine immer wieder lautstark an. Von einem Klopp-Klon könne sowieso keine Rede sein, ergänzt Hefele.

Jürgen Klopp, Coach beim FC Liverpool, ist der beste Kumpel von Wagner und Patenonkel von dessen Tochter, Wagner wiederum Klopps Trauzeuge. Der Name fällt also zwangsläufig immer wieder, wenn es um Wagner geht. „Ich kenne Jürgen länger als meine Frau“, meint er. Nun treffen beide in der Premier League aufeinander. „Das wird echt lustig. Wir verlieren ja bei Anpfiff an der Seitenlinie manchmal die Kontrolle. Schaun wir mal, was passiert“, sagt Wagner, den die Vergleiche mit seinem früheren Mitspieler beim FSV Mainz mehr amüsieren als nerven.

„Er ist wahrscheinlich der beste Trainer der Welt, und ich bin auch Fußballtrainer. Jetzt sind wir befreundet, sehr gut sogar und seit Langem, sind gerade beide in England, waren zusammen in Dortmund, da sind die Vergleiche doch vollkommen normal“, erklärte der Deutsch-Amerikaner unlängst im Gespräch mit dem Kicker, betonte aber: „Nichtsdestotrotz bin ich und bleibe ich mein eigener Typ.“

Wagner scheint die richtige Ansprache gefunden zu haben – und einen Klub, bei dem er seine Ideen verwirklichen kann. Er freue sich vor allem für Vereinsboss Dean Hoyle, einen Grußkarten-Multimillionär: „Er hat alle meine Ideen unterstützt, selbst wenn er einige davon bescheuert fand“, sagt der Trainer. Schwer vorstellbar, dass er Huddersfield ausgerechnet jetzt verlassen könnte, zumal Wagner noch hinzufügt: „Ich möchte an diese Geschichte, die zu einem Happy End geführt hat, ein nächstes Kapitel dransetzen.“ (dpa, mit SZ und sid)

zur Startseite