Die Wagenbauer Kein Strinkser Fasching ohne Umzugswagen. Aber wie entstehen die eigentlich? Die SZ hat einige Macher besucht.

Die Maße stimmen, aber es gibt noch einiges zu tun: Lukas Guckland (l.) und Florian Tief tüfteln in diesen Tagen an ihrem Umzugswagen. Das Gefährt wird als eins von reichlich 50 beim Strehlaer Faschingsumzug in zwei Wochen dabei sein. © Lutz Weidler

Die Sache passiert hinter den Türen einer Erdgeschoss-Garage an der Strehlaer Fischergasse. Gut abgeschirmt gegen neugierige Blicke wird hier hier an etwas gesägt, geschraubt und gemalert, das noch zwei Wochen lang ein gut gehütetes Geheimnis bleiben wird. Nämlich am Wagen von „Tiefs und den Guckis“ für den Strehlaer Karnevalsumzug.

Am 26. Februar soll der Faschingshöhepunkt wieder Tausende Besucher nach Strehla locken. Es bleibt also noch ein bisschen Zeit für Florian Tief, Lukas Guckland und den Rest der Familie, ihrem Gefährt den letzten Schliff zu geben. Den bekommt es meist ohnehin erst ganz vor Schluss. „Es fällt einem immer noch was ein, das man hier und da noch dranmachen könnte“, sagt Florian Tief, der sein Geld bei einer Riesaer Reinigungsfirma verdient und gelernter Maler ist.

Handwerkliches Können ist zweifelsohne gefragt beim Wagenbau. Pinsel und Farbe kommen allerdings erst spät zum Einsatz. Ganz zu Beginn braucht es vor allem: Ideen. Die beginnt die Familie immer nach dem 11.11. zu schmieden, wenn beim Karnevalsauftakt das Motto der närrischen Saison ausgerufen wird. „Ganz Strinks – ein Jahrmarkt“, heißt es diesmal. Es sei gar nicht so einfach gewesen, sich da was Passendes zu überlegen, sagt Florian Tief.

Vorige Woche ging’s dann los mit dem eigentlichen Bau. Ein altgedienter, aber funktionstüchtiger Hänger dient als Basis. Darauf hat Florian Tief einen stabilen Rahmen aus Holzlatten gezimmert, rundherum Spanplatten. Die bieten Platz für bunte Farben und freche Sprüche – und sind ein wichtiger Sicherheitspunkt. Denn auf die Piste darf der Wagen nur mit überdeckten Rädern. „Um Unfälle zu vermeiden.“

Damit beim Umzug richtig gute Stimmung aufkommt, ist auf der Ladefläche genug Platz für Getränke. Natürlich ist Bier an Bord und Sekt. Und Glühwein, falls es am Umzugssonntag frostig sein sollte. Neben geisthaltigen Getränken versorgt der Wagen den Umzug auch noch mit Musik aus einer mobilen Anlage. Deren Boxen beschallen die Mitläufer und das Stehpublikum am Straßenrand drei Stunden lang mit poppiger Partymusik – von Après Ski bis Ballermann. Und damit die Technik den rund dreistündigen Marsch auch bei Nässe übersteht, kommt auf den Anhänger noch ein Dach drauf.

Einer muss nüchtern bleiben

Verregnete Umzüge haben „Tiefs und die Guckis“ schon mehrfach erlebt. Abhalten lassen sie sich davon nicht. „Da kann kommen, was will“, so Lukas Guckland. Beim Umzug mitmachen, das ist so etwas wie eine heilige Pflicht in Strinks. „Ich kenn’s nicht anders“, sagt Florian Tief.

In der Familie ist die die Karnevalstradition fest verwurzelt. Vater Ronald hat schon schon vor 25 Jahren beim Fasching mitgemacht. Während die Familie neben dem Wagen herläuft, gibt er heute den Fahrer, zieht den Anhänger mit seinem Audi im Schritttempo durch die Stadt. Nüchtern, versteht sich. „Einer muss ja der Depp sein“, lacht er. Über die Jahre hat die Sippe schon mit allen möglichen Gefährten beim Umzug mitgemischt – vom Bollerwagen über einen Kleinwagen bis zum tonnenschweren Laster. Das mit dem Lkw wurde aber zu aufwendig. Den Brummi bekam die Truppe erst so kurz vorm Umzug, dass er quasi binnen Stunden faschingsfertig gemacht werden musste, erzählt Florian Tief.

Durch den Einsatz des Anhängers hat sich die Vorbereitung entspannt. Den diesjährigen Aufbau hat Florian Tief außerdem wiederverwendbar konstruiert. So muss künftig nur die Fassade ans jeweilige Karnevalsmotto angepasst werden. Das schont die Umwelt – und den närrischen Geldbeutel. Die Ausrüstung für den Feierwagen, die Miete für die Anhänger-Garage, Getränke das kann schon in die Hunderte Euro gehen. „Und die Kostüme kosten ja auch.“

Wie genau die insgesamt etwa zehnköpfige Truppe „Tiefs und die Guckis“ beim Umzug in 14 Tagen auflaufen wird, das halten alle Beteiligten geheim. Sich am Umzugstag von den Ideen der anderen Teilnehmer überraschen zu lassen, gehört zur Strehlaer Umzugstradition. Und die ist in ihrem 41. Jahr ziemlich lebendig.

