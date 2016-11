Die Vorleserin Diese Woche lesen bundesweit rund 120 000 Erwachsene für Kinder. Eine von ihnen ist Veronika Bellmann. Sie hat das schon abgehakt.

Veronika Bellmann hat den Plenarsaal am Montag mit der Bibliothek in Leisnig getauscht. Hier liest sie Hortkindern vor – weil sie selbst gern liest und Kopfkino mag, das durchs Lesen und Zuhören in Gang gesetzt wird. © André Braun

Die Erst- und Zweitklässler der Leisniger Grundschule, die den Hort besuchen, waren am Montag auf Safari. Nicht, dass sie dazu nach Afrika reisen mussten. Es genügte, dass Veronika Bellmann (55) ihnen eine abenteuerliche Geschichte vorlas. Um die noch lebendiger zu machen, hatte die mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete einen großen, farbigen Kalender mit Tieren und Landschaften aus Afrika mitgebracht. Damit setzte sie bei dem einen oder anderen aufmerksamen Zuhörer das Kopfkino in Gang, das sie selbst sehr mag.

Für diese Aktion in der Stadtbibliothek hat sich die CDU-Frau nicht von ungefähr Zeit genommen. Hintergrund ist der bundesweite Vorlesetag, den die Stiftung Lesen und die Zeitung „Die Zeit“ 2004 ins Leben gerufen haben. „Schon seit Jahren ist es mir eine Herzensangelegenheit, da mitzumachen und ein Zeichen für die Leseförderung zu setzen“, erklärte Veronika Bellmann schon im Vorfeld, weshalb sie sich auf diesen Termin besonders freut. Damit der in ihren üppig gefüllten Kalender passt, haben sie und die Leisniger Grundschüler den Vorlesetag einfach vorgezogen.

Reichlich die Hälfte aller Erst- und Zweitklässler ließ bei der Frage die Hände in die Höhe schnellen, wer von ihnen von Eltern oder Großeltern vorgelesen bekommt. „Da ist noch Platz nach oben“, stellte die Politikerin fest. Sie stachelte die Kinder an, daheim nach dem Vorlesen zu fragen. Vorlesen sei häufig mit einem Ritual und immer mit dem gemeinsamen Verbringen von Zeit verbunden. „Es beflügelt die Fantasie und bildet“, warb die Eppendorferin fürs Vorlesen. Sie selbst übernehme die Rolle der Vorleserin gern, allerdings nicht mehr für die eigene Tochter, sondern schon für die beiden Enkel.

Die leben, so erfuhren die Leisniger Hortkinder, nicht mehr in Deutschland, sondern im afrikanischen Nairobi. Damit begründete Veronika Bellmann auch die Wahl ihrer Vorlesegeschichte. Hierzulande sei noch viel zu wenig über das Land, die Leute und die Tierwelt dort bekannt. Ihren eigenen Enkelkindern wird die Bundespolitikerin wohl erst im nächsten Jahr wieder vorlesen können. Denn mit einem Besuch zu Weihnachten wird es angesichts eines vollen Terminkalenders in diesem Advent nicht klappen.

