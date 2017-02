Die Vollendung Mit WM-Teamgold schafft Kombinierer Björn Kircheisen das, was selbst die Trainer ihm kaum mehr zugetraut haben.

Die Jugend schreit, der gereifte Athlet genießt: Björn Kircheisen (v.l.) lässt Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle ihren Spaß. © dpa

Die abgenutzte Wortspielerei konnte Björn Kircheisen seit Jahren nicht mehr hören. Doch an diesem Nachmittag kommt er in die Mixed-Zone geschlendert und fragt mit einem breiten Grinsen. „Wo ist eigentlich Silbereisen?“ Bis zu diesem 26. Februar haftete dem Kombinierer aus Johanngeorgenstadt der Ruf an, einfach nicht gewinnen zu können. Doch mit dem Mannschaftsgold bei der WM in Lahti hat er den Fluch gebannt. „Es hat schon an mir genagt“, gibt er zu. „Ich habe seit 2002 darum gekämpft, jetzt habe ich es auch endlich. Das ist sehr emotional.“

Auf den Moment kann sich Kircheisen eine Weile vorbereiten. Er ist der Startläufer der dominierenden deutschen Kombinierer und baut den Vorsprung nach dem Springen weiter aus. Als Johannes Rydzek ins Ziel läuft, schwenkt die Stadionkamera auf Kircheisen: So viele Medaillen wie er – das Gold ist die zwölfte – brachte kein anderer Kombinierer von Weltmeisterschaften mit nach Hause. „Nach so vielen Jahren hat er verdient, sich das goldene Häubchen aufzusetzen“, findet sein langjähriger Zimmerkollege Eric Frenzel, der mit seinem insgesamt vierten WM-Titel ganz nebenbei Co-Trainer Ronny Ackermann an der Spitze der deutschen Bestenliste ablöst.

Statistiken interessieren in dem Moment nicht. Für Kircheisen ist es vielmehr dieses Gefühl, nach elf Silbernen – Olympia eingeschlossen – endlich mal ganz oben zu stehen. „Ich genieße es mehr innerlich.“ Sichtlich um Fassung ringt derweil der Bundestrainer, da hat er seinen Oldie noch nicht mal umarmt. „Ich freue mich brutal, ich darf gar nicht daran denken, da kommen mir die Tränen“, sagt Hermann Weinbuch. „Er hat so lange dafür gekämpft und war eigentlich schon weg.“

Als Kircheisen mal ganz nah dran war, erlebte er sein persönliches Drama. Bei den Spielen in Sotschi lag er gut im Rennen, attackierte am letzten Anstieg, zog davon – und wurde wieder eingeholt. Was blieb, war Platz vier und die Kritik vom Bundestrainer, er hätte sich mit dem Ausreißversuch gedulden müssen.

In den vergangenen beiden Jahren kommt Kircheisen nicht mal mehr in die Situation, um einen Sieg zu sprinten. Wie hätte er sich da mal wieder über einen zweiten Platz gefreut. Der Tiefpunkt ist die WM 2015, als er bei seinem einzigen Start 23. wird und beim Teamwettbewerb zuschauen muss. Dass seine Teamkollegen in Falun nach 27 Jahren wieder Mannschaftsgold holen, schmerzt doppelt.

„Es waren zwei, drei schwere Jahre, in denen mich viele abgeschrieben haben“, erzählt er. Im Frühjahr stellt der 33-Jährige alles auf den Prüfstand: Material, Sprungtechnik, Fitness. Weil das Skispringen seine schwächere Disziplin ist, liegt dort der Fokus. Seine Neuausrichtung beginnt beim Gewicht, er nimmt vier Kilo ab. Bei den Kombinierern ist das zwar nicht so ein großes Thema wie bei den Spezialspringern, aber doch präsent. Jeder schaue dem anderen auf den Teller, ist ihm mal aufgefallen.

Um den Blick mehr auf sich zu richten, geht der Polizeimeister seit Frühjahr seinen eigenen Weg. Mit Konrad Winkler, der vor 39 Jahren in Lahti Weltmeister wurde und als Trainer in Bad Endorf arbeitet, tüftelt er viel an einer stabilen Anfahrtsposition. „Früher ist Björn – bildlich gesprochen – kurz vorm Absprung in sich zusammengefallen“, erklärt Winkler. „Ziel war es, den Schwerpunkt und die Oberkörperführung zu verbessern. Jetzt nimmt er mehr Geschwindigkeit in den Flug mit.“

Auch in der Materialfrage lässt er nichts unversucht, geht ein hohes Risiko ein und wechselt sowohl Sprung- als auch Langlaufski. Alles zusammen zahlt sich aus. Im Vergleich zu den Vorjahren startet er schon besser in die Saison, im Dezember wird er Zweiter. „Und dann kommt die Selbstverständlichkeit wieder.“ Als sich Frenzel und Rydzek kurz vor der WM eine Pause gönnen, bleibt er im Wettkampfrhythmus und fliegt nach Sapporo. In Japan gewinnt Kircheisen seinen ersten Weltcup seit vier Jahren. Das gibt weiter Selbstvertrauen.

Kircheisen habe sich noch mal neu erfunden, meint Ackermann. Weil sie noch zusammen kombiniert haben, kann er den Oldie gut einschätzen. „Er hat es geschafft, zum Leistungssport einen anderen mentalen Zugang zu finden.“ Es ist ein schmaler Grat zwischen Ehrgeiz und Über-Ehrgeiz, und Kircheisen schien manchmal die nötige Lockerheit zu fehlen. „Kirche weiß“, sagt Ackermann, „er ist am Ende seiner Karriere, er hat nicht mehr diese hundertprozentige Verbissenheit, sondern nimmt Situationen etwas leichter.“ Auch Weinbuch staunt. „Björn ist wie ausgewechselt. Er ist von der Unbeständigkeit in Person zur Beständigkeit in Person geworden.“

Auch auf der Schanze ist er momentan eine Bank. „Wir hätten nicht für möglich gehalten, dass er auf so einem hohen Level konstant springen kann“, erklärt Ackermann. Nach Bronze am Freitag im Einzel und Gold im Team fehlt ihm noch eine Silberne für den kompletten Medaillensatz in Lahti. Dagegen hätte er nichts einzuwenden. Der Vize-Fluch ist ja besiegt.

