Die Vogelhochzeitsglocken können läuten

Doppeltes in Gebelzig In der Kindertagesstätte „Abenteuerschloss“ im Hohendubrauer Ortsteil Gebelzig haben die Proben für den Hochzeitszug der Vögel schon vor einer Woche begonnen. Fleißig üben 45 Kinder unter Anleitung der Erzieherinnen ihre Rollen mit den kleinen Texten. „Die Kinder sind sehr engagiert dabei und lernen schnell ihre kleinen Rollen für den Vogelhochzeitszug“, sagt Erzieherin Eva Maria Kothe. Auch die Krippenkinder werden einen Vogelhochzeitszug stellen. So gibt es in Gebelzig gleich zwei Hochzeitszüge, sagt Kita-Leiterin Marina Fritsche.

Demokratisches in Uhyst In Uhyst/Spree in der Kindertagesstätte „Spreezwerge“ feiern die Kindergartenkinder gemeinsam mit den Krippenkindern die Vogelhochzeit. Hier wird, wie die Leiterin der Einrichtung Kerstin Teich sagt, das Brautpaar ganz demokratisch ausgelost. In diesem Jahr zog Thea das Los für die Braut und Pepe das für den Bräutigam. Beide sind schon mächtig aufgeregt und freuen sich auf ihren großen Auftritt.

Selbstgebackenes in Kreba-Neudorf In der Kreba-Neudorfer Kita „Kunterbunt“ haben die Kinder mit dem ersten Schnee im vergangenen November begonnen, wieder die Vögel am Vogelhaus täglich mit Futter zu versorgen. So können auch sie frohen Mutes die Vogelhochzeit feiern. Den Hochzeitsschmaus „Kekskugeln“ werden sich die Kinder auch einen Tag vor dem Fest selbst backen. Das Brautpaar wurde ausgelost und so fiel das Los der Braut auf Fiona und des Bräutigams auf Kurt. „Den Vogelhochzeitszug mit allen anderen Kindern der Einrichtung haben die Erzieherinnen Meike Preuß und Katrin Marx seit einigen Tagen einstudiert“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Kerstin Hornoff.

Unterhaltsames in Mücka Nur wenige Kilometer weiter in der Kita „Am Storchennest“ in Mücka wurde auch für den Vogelhochzeitstag durch die Erzieherinnen Doreen Mucha, Jana Lange und Christine Nowotny mit den Kindern ein kleines Programm einstudiert. „Damit wollen wir die Großeltern und Eltern unterhalten, die zum Vogelhochzeitstag in die Einrichtung eingeladen sind“, sagt Doreen Mucha. Dabei spielen Marie und Paul das Vogelhochzeitspaar.

Leckeres in Förstgen So wie das Vogelhochzeitsfest, so hat auch das Vogelhochzeitsgebäck eine lange Tradition. In der Bäckerei Claus Gerber in Förstgen wird es seit 1908 gebacken. So haben die Angestellten um den Geschäftsführer und Bäckermeister Uwe Kopke alle Hände voll zu tun. „Vogelhochzeitsgebäck hat bei uns in der Bäckerei eine lange Tradition. Schon meine Vorgänger hier in der Landbäckerei haben für diesen Tag die süßen Backwaren zur Freude der Kinder aus Kuchen- oder Mürbeteig gebacken. Das machen wir heute auch noch, aber auch Vögel aus Pfannkuchenteig mit Füllung“, sagt der Bäckermeister.

Historisches in Gablenz In der Gablenzer Kita „Knirpsenland“ gibt es in diesem Jahr zur Vogelhochzeit gleich zwei Jubiläen: Das Kleid der Braut wird 30Jahre alt. Genäht hat es einst Annegret Platzk für ihre Tochter Kathleen zur Vogelhochzeit. Danach verblieb es im Fundus und in diesem Jahr wird es als Braut Amanda tragen. Ihr Bräutigam ist Max, und weil es in der Gablenzer Kita auch sorbisch zugeht, gibt es auch den Braschka Hannes und die Brautjungfern Lilly und Isabell.

Gesungenes in Halbendorf Auch in Halbendorf in der Kita „Storchennest“ wird Vogelhochzeit gefeiert. Das Brautpaar und der Braschka erscheinen in sorbischen Trachten. Alle anderen Kinder sind die Vögel und die Kleinen aus der Krippe die Musikanten. Erzieherin Angelika Krüger erzählte, dass die Vogelhochzeit in Halbendorf im Kindergarten schon gefeiert wird, solange es diesen dort gibt. „Deshalb verfügen wir auch über einen großen Kostümfundus“, so die Erzieherin. „Der wird bei Bedarf auch ergänzt, die Flügel und Schnäbel werden von den Kindern meist neu gebastelt.“ Der sorbische Brauch der Vogelhochzeit wird den Kindern anhand von Liedern wie „Kleine Meise“ und „Ich hab ein kleines Vogelhaus“ sowie Gedichten dargeboten.

Traditionelles in Rohne Bei „Milenka“ in Rohne wird die Vogelhochzeit selbstverständlich komplett in sorbischer Sprache aufgeführt. Erzieherin Cornelia Tennissen bereitet die Kinder seit Jahresbeginn darauf vor. Gefeiert wird die Vogelhochzeit in Rohne in der benachbarten Mehrzweckhalle, in diesem Jahr bleiben die Kinder aber unter sich. Nur alle zwei Jahre sind die Eltern und Großeltern eingeladen. Alle sind dabei, auch die Krippenkinder. Das Brautpaar ist die Elster Mara und der Rabe ist Ben, beide sind von der Vorschulgruppe und wurden aus mehreren Bewerbungen ausgelost.